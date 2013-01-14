Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine 3 ч. ·
У зв’язку з вибухом на 6-му арсеналі, по всій Чернігівській області введені відповідні обмежувальні заходи
О 3 годині 30 хвилин надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня, Чернігівської області, стався вибух на технічній території. Масштаб уточнюється. Оперативно повідомлені всі відповідні служби та органи місцевої влади. Здійснюється евакуація людей. Розгорнуто штаб ліквідації надзвичайної події.
Оперативна група на чолі з начальником Генерального штабу вибула на місце події.
Проводяться відповідні обмежувальні заходи по всій території Чернігівської області та вздовж державного кордону.
З.Ы. как-то в школе в качестве отработки поработал месяц на конвейере... Мозги выносит напрочь, никаких желаний, кроме отоспаться и забыться после смены, нет.
Слідкуємо за кольорами
Проработал пару лет управленцем. Посе работы никаких желаний, кроме как оттянуться во Французском ресторане и придумать, как еще "освоить" что-то.
Бывает и третий случай(называется "между ...баных"): Когда в кризисной ситуации опускаешся до маленького кризис - менеджера(организовать, обучить, настроить взаимосвязь, выстроить правильную систему - ибо "Царя" играет окружение). За тем, тебя делают постоянной "погремушкой" и тампаксом в каждой "проблеме", как непотопляемого, со временем превращаешся в х. его знает что. Только по той причине, что проблемы 24 часа в сутки + 6 месяцев не платежей З/П - и с этого момента одни "фокусы". И остальных начинает разбивать откровенный паралич, когда вылазит уровень высшего руководства на порядок ниже... - и не только на предмет "нового осваивания".
А вообще - улыбнуло.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Более, чем в 20 пунктов я Вам расписывал причины, методы
Все эти ваши "расписывал причины" почему люди десятками лет живут терпилами, прекрасно зная ситуацию в отрасли, из поколения в поколение все равно тратят годы на обучение специальности и бегут на те же грабли - пустословие ниочем. Так посмотрите правде в глаза - это значит, что их это УСТРАИВАЕТ. Это значит, что объективно нет предпосылок что-то менять. Это значит, что они сами, СОЗНАТЕЛЬНО, согласились на все те беды, что вы расписываете. При том, что никто не запрещает получать другое образование (и получают, но малая часть), свалить из этого болота (и сваливают, но опять таки малая часть), раз и навсегда своим детям сказать "не суйтесь в эту дыру", но нет же, поколениями, одни за другими - всё туда же. И не надо вот эту чушь про "стране нужно угля", не надо из овец делать героев. Десятки лет у них ущемлены права, жуткие условия труда, проблемы с медициной, засилье криминала, регулярные долги по ЗП - банальный инстинкт самосохранения еще десятки лет назад создал бы там сумасшедший отток людей, и дефицит рабочей силы сам бы поставил все на свои места. Но нет - значит им и не надо, их все устраивает, и все результаты сами же и заслужили. И не подумайте, я не имею ничего против тамошних жителей, не считаю их чем-то хуже, или глупее. Но факты говорят сами за себя, не надо себя обманывать.
Производственный потенциал Славянска сравним с Черновцами(бюджет) Краматорска с Житомиром(если не более) Константиновки с Луцком(если не более) Мариуполя по экспортной нагрузке с Одессой. - но есть ещё десяток "сёл" ... Вопрос: Как вы представляете себе форму поведения "смотрящих"?
При чём здесь затронуто интересы невероятного количества "смотрящих" от институтов государственной власти. Повторяю до жесткого, на Донбассе - ВСЁ принудительно НАОБОРОТ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Будивельник Фантазии - это у кого-то другого)) У величайшего экономиста Фридмана - научная работа. У президента США Никсона - эксперимент, исследование.
Статью Вы так и не осилили. Получилось - не читал, но осуждаю)) Практические эксперименты (а это и у канадцев, и пр.) дали позитивный результат.
Именно потому что безбаздоход научно обоснован, имеет позитивные результаты при опробывании, во многих обществах поднимался вопрос о внедрении в масштабах государства.
Причины отказа ... сопротивление консерваторов во власти и просто малограмотных слоёв населения прогрессивным предложениям, начинаниям.
То есть в данном случае Ваше определение *фантазии америкосив* явно, мягко говоря, ошибочно. Также, как и аргументация к тому, что пока безбаздоход не был принят в обществе. Данный аргумент никоим образом не указывает на то, что безбаздоход является не более, чем фантазией.
Kudrjavuy написав:Производственный потенциал Славянска сравним с Черновцами(бюджет) Краматорска с Житомиром(если не более) Константиновки с Луцком(если не более) Мариуполя по экспортной нагрузке с Одессой. - но есть ещё десяток "сёл" ... Вопрос: Как вы представляете себе форму поведения "смотрящих"?
А почему в Донецкой, Луганской области были и есть "смотрящие", а в других областях, если они и были, то не столь явно до 2010 года ? И почему с 2010 года по всей Украине именно явно стали назначаться смотрящие от Донецка и Луганска ? Начальники УВД, прокуроры все, как на подбор, из Донецкой или Луганской области. Когда сможете разумно ответить на этот вопрос, тогда и поймете о чём вам пишет Faceless. А пока что, читайте, читайте, "медленно шевеля губами" (с) не мой
Какая коспирология... абы сказать. В статье ВВС прямо указано - внедрению после эксперимента Никсона воспротивились республиканцы.
Желание у кого? Для малограмотных объясняю также - безбаздоход (этот прогрессивный шаг) проталкивают сами можновладци (часть). У части можновладцив (а это не городские сумасшедшие, а Никсон, Фридман, Хайек и т.д.) появилось такое *желание*.