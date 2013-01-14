Faceless написав:

Kudrjavuy написав: Более, чем в 20 пунктов я Вам расписывал причины, методы Более, чем в 20 пунктов я Вам расписывал причины, методы

Все эти ваши "расписывал причины" почему люди десятками лет живут терпилами, прекрасно зная ситуацию в отрасли, из поколения в поколение все равно тратят годы на обучение специальности и бегут на те же грабли - пустословие ниочем. Так посмотрите правде в глаза - это значит, что их это УСТРАИВАЕТ. Это значит, что объективно нет предпосылок что-то менять. Это значит, что они сами, СОЗНАТЕЛЬНО, согласились на все те беды, что вы расписываете. При том, что никто не запрещает получать другое образование (и получают, но малая часть), свалить из этого болота (и сваливают, но опять таки малая часть), раз и навсегда своим детям сказать "не суйтесь в эту дыру", но нет же, поколениями, одни за другими - всё туда же.И не надо вот эту чушь про "стране нужно угля", не надо из овец делать героев. Десятки лет у них ущемлены права, жуткие условия труда, проблемы с медициной, засилье криминала, регулярные долги по ЗП - банальный инстинкт самосохранения еще десятки лет назад создал бы там сумасшедший отток людей, и дефицит рабочей силы сам бы поставил все на свои места. Но нет - значит им и не надо, их все устраивает, и все результаты сами же и заслужили. И не подумайте, я не имею ничего против тамошних жителей, не считаю их чем-то хуже, или глупее. Но факты говорят сами за себя, не надо себя обманывать.