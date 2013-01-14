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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 09 жов, 2018 23:16
Будивельник
Для того, чтобы конкурировать с капиталистическими идеями коммунистическая идея для начала должна была быть хотя бы реализована))
Маркс и Ко ставили условие социализма -- победа соцреволюции одновременно в ряде важнейших развитых капиталистических стран.
Такого не было и близко...
То есть не было даже начальной фазы социализма. Никогда. Вообще))
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detroytred
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