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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3989399039913992
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 23:16

Будивельник
Для того, чтобы конкурировать с капиталистическими идеями коммунистическая идея для начала должна была быть хотя бы реализована))

Маркс и Ко ставили условие социализма -- победа соцреволюции одновременно в ряде важнейших развитых капиталистических стран.
Такого не было и близко...
То есть не было даже начальной фазы социализма. Никогда. Вообще))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 07:45

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Маркс и Ко
Те же "яйцеголовые" теоретики.
Идеи их просто "не взлетели".
О чем спорить-то?
detroytred - яркий пример человека, который свое мнение никогда не меняет.
Всегда считает себя правым.
Толку от такого поведения ноль :-)
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 08:00

  justit написав:detroytred - яркий пример человека, который свое мнение никогда не меняет.
Не міняючи свої - він шкодить тільки собі
Навязуючи те що в світі не прижилось - він шкодить тим хто йому повірив...
Тому я й вважаю його позицію
влада повинна бо вона велика (розумна / відповідальна ) , а населення не виновате бо влада щось там не альо....
Тупіковою.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 08:05

  detroytred написав:Это Ваш личный (своеобразный)) критерий оценки результата!
В мире фридманов, никсонов и т.д. приняты иные.
Геній- це той самий ідіот, тільки з другого боку...
Його дії ідеї може колись і спрацюють , але в 99% вони так і залишаться фантазіями
Взагалі дуже розумна людина вивалюється з суспільства так само як і дуже дурна - а все тому що більшість не розуміє ні перших ні других - однаково.

Тому про світ фрідманів-ніксонів - дискутуйте з фрідманами /ніксонами , а 99,9999% населення це
а - не цікаво
б - не зрозуміло
в - не потрібно
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 08:43

justit
Смешались в кучу кони, люди..

Естественно, что Маркс теоретик. Это бесспорно. Также, как и его теория коммунизма.
О нем мною было упомянуто исключительно в ответ на ошибочное утверждение Будивельника о поражении в конкурентной борьбе идей коммунизма. Поражении того, чего не было))

Но каким боком к теоретику Марксу успешные по делам-реализации-практике президент Никсон, успешный величайший экономист Фридман (чьи идеи были реализованы после кейсианства, монетаризм процветает и до сих пор), успешные эксперименты по безбаздоходу в США, Канаде и т.д.
Инструмент безбаздохода обоснован, испытан, но пока не принят-реализован в масштабах страны.

Фридман- *яйцеголовый теоретик* --- ))))

Поменять своё мнение?
На какое из предложенных?

Приведите примеры, как во время дискуссий своё мнение меняли на этом форуме Будивельник и пр. форумчане.
Или Вы... под напором моих аргументов.

З.Ы. не понял!!!
Это была претензия насчет конструктива в мой адрес?
Так обоснуйте, какой конструктив Вы от меня (или от кого иного) ожидаете.
Форум - площадка для обмена мнениями. По-моему, я вполне аргументированно высказываю своё.

Проще: чего Вы, собственно, хотите (ожидали)?
detroytred
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  #<1 ... 3989399039913992
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