Додано: Сер 10 жов, 2018 09:02

Будивельник

Примеры изменения Вашего мнения.



Зачем Вы подменяете понятия!

Я никому не навязываю своё мнение. Я высказывал своё мнение точно также, как и Вы своё.



Только вот маленькая)) разница - моё мнение аргументировано мнением Фридмана, Никсона и т.д.

От Вас аргументы - отсебятина с нелогичными цепочками и пацанячьи нападки на великих заслуженных людей (яйцеголовые, фантазеры).

И не более!!!

Других аргументов нет.



Вот Никсон и Фридман меня убедили, их обоснованные аргументы (от научных исследований и до экспериментов), а вот Ваша отсебятина (когда Вы отнюдь не специалист в данной области) ну никак не даёт никаких оснований изменить мнение.



З.Ы. я не пользуюсь категориями *неселенння не винувате*)))

Что значит не винувате?!)))



Речь шла об ответственности. О долях ответственности. То, что часть ответственности лежит и на пересичных, я утверждал много раз. Зачем искажать моё мнение!

Почему не видите разницу?!

Я утверждаю, что на власть имущих лежит гораздо более большая доля ответственности, чем на пересичных.

И обосновываю - потому что они находятся в гораздо лучшем положении (имеют большие возможности по образованию, качеству жизни, решению личных проблем), держат в своих руках практически ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ в государстве, их меньше - им легче договориться, объединиться, согласовать свои действия.



Пересичные же многие по сути лишь борятся за удовлетворение своих миним. жизни. потребностей, имеют плохое образование, разобщены, подвержены манипуляциям СМИ, не имеют никаких инструментов влияния в государстве.



Это мои аргументы...