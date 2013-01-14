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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 09 жов, 2018 23:16
Будивельник
Для того, чтобы конкурировать с капиталистическими идеями коммунистическая идея для начала должна была быть хотя бы реализована))
Маркс и Ко ставили условие социализма -- победа соцреволюции одновременно в ряде важнейших развитых капиталистических стран.
Такого не было и близко...
То есть не было даже начальной фазы социализма. Никогда. Вообще))
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detroytred
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Додано: Сер 10 жов, 2018 07:45
Маркс и Ко
Те же "яйцеголовые" теоретики.
Идеи их просто "не взлетели".
О чем спорить-то?
detroytred - яркий пример человека, который свое мнение никогда не меняет.
Всегда считает себя правым.
Толку от такого поведения ноль
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justit
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Додано: Сер 10 жов, 2018 08:00
justit написав:
detroytred - яркий пример человека, который свое мнение никогда не меняет.
Не міняючи свої - він шкодить тільки собі
Навязуючи те що в світі не прижилось - він шкодить тим хто йому повірив...
Тому я й вважаю його позицію влада повинна бо вона велика (розумна / відповідальна ) , а населення не виновате бо влада щось там не альо..
..
Тупіковою.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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Додано: Сер 10 жов, 2018 08:05
detroytred написав:
Это Ваш личный (своеобразный)) критерий оценки результата!
В мире фридманов, никсонов и т.д. приняты иные.
Геній- це той самий ідіот, тільки з другого боку...
Його дії ідеї може колись і спрацюють , але в 99% вони так і залишаться фантазіями
Взагалі дуже розумна людина вивалюється з суспільства так само як і дуже дурна - а все тому що більшість не розуміє ні перших ні других - однаково.
Тому про світ фрідманів-ніксонів - дискутуйте з фрідманами /ніксонами , а 99,9999% населення це
а - не цікаво
б - не зрозуміло
в - не потрібно
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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Додано: Сер 10 жов, 2018 08:43
justit
Смешались в кучу кони, люди..
Естественно, что Маркс теоретик. Это бесспорно. Также, как и его теория коммунизма.
О нем мною было упомянуто исключительно в ответ на ошибочное утверждение Будивельника о поражении в конкурентной борьбе идей коммунизма. Поражении того, чего не было))
Но каким боком к теоретику Марксу успешные по делам-реализации-практике президент Никсон, успешный величайший экономист Фридман (чьи идеи были реализованы после кейсианства, монетаризм процветает и до сих пор), успешные эксперименты по безбаздоходу в США, Канаде и т.д.
Инструмент безбаздохода обоснован, испытан, но пока не принят-реализован в масштабах страны.
Фридман- *яйцеголовый теоретик* --- ))))
Поменять своё мнение?
На какое из предложенных?
Приведите примеры, как во время дискуссий своё мнение меняли на этом форуме Будивельник и пр. форумчане.
Или Вы... под напором моих аргументов.
З.Ы. не понял!!!
Это была претензия насчет конструктива в мой адрес?
Так обоснуйте, какой конструктив Вы от меня (или от кого иного) ожидаете.
Форум - площадка для обмена мнениями. По-моему, я вполне аргументированно высказываю своё.
Проще: чего Вы, собственно, хотите (ожидали)?
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detroytred
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Додано: Сер 10 жов, 2018 09:02
Будивельник
Примеры изменения Вашего мнения.
Зачем Вы подменяете понятия!
Я никому не навязываю своё мнение. Я высказывал своё мнение точно также, как и Вы своё.
Только вот маленькая)) разница - моё мнение аргументировано мнением Фридмана, Никсона и т.д.
От Вас аргументы - отсебятина с нелогичными цепочками и пацанячьи нападки на великих заслуженных людей (яйцеголовые, фантазеры).
И не более!!!
Других аргументов нет.
Вот Никсон и Фридман меня убедили, их обоснованные аргументы (от научных исследований и до экспериментов), а вот Ваша отсебятина (когда Вы отнюдь не специалист в данной области) ну никак не даёт никаких оснований изменить мнение.
З.Ы. я не пользуюсь категориями *неселенння не винувате*)))
Что значит не винувате?!)))
Речь шла об ответственности. О долях ответственности. То, что часть ответственности лежит и на пересичных, я утверждал много раз. Зачем искажать моё мнение!
Почему не видите разницу?!
Я утверждаю, что на власть имущих лежит гораздо более большая доля ответственности, чем на пересичных.
И обосновываю - потому что они находятся в гораздо лучшем положении (имеют большие возможности по образованию, качеству жизни, решению личных проблем), держат в своих руках практически ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ в государстве, их меньше - им легче договориться, объединиться, согласовать свои действия.
Пересичные же многие по сути лишь борятся за удовлетворение своих миним. жизни. потребностей, имеют плохое образование, разобщены, подвержены манипуляциям СМИ, не имеют никаких инструментов влияния в государстве.
Это мои аргументы...
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detroytred
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Додано: Сер 10 жов, 2018 09:09
budivelnik написав:
а 99,9999% населення це
а - не цікаво
б - не зрозуміло
в - не потрібно
населению, по большому счёту, вабще всё должно быть до лампочки.
населению надо, шоб отработал - получил за это монеты, а за эти монеты обеспечил нормальную (достойную) жизнь.
но и вы ж пишите не на форуме "какой сорт пива лучше?", "последний сериал просмотренный мной" и "када ДК возьмёт ЛЧ"
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19yuriy91
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Додано: Сер 10 жов, 2018 09:20
Будивельник
Мир никсонов, фридманов -- это уровень никсонов, фридманов. Уровень знаний.
Естественно, что будивельникам (уровню знаний будивельников) нецикаво!
У них аргументы а-ля яйцеголовые))
Так я и не настаиваю.
И не имею цели Вас заинтересовать. Копайтесь на своём уровне...
В вопросах макроэкономики, политики, как и во всех других важно мнение специалистов.
Фридманы и никсоны - именно таковые.
В том-то и проблема в обществе, что большая масса пересичных не желает поднять свой уровень знаний...
Им уютно (и не нужно усилий, чтобы изучить результы работ фридманов, никсонов, да хоть статью из ВВС прочитать) со своими знаниями и своими отсебятинными выводами. Отмахнувшись от *яйцеголовых*, назвав мнение специалистов фантазиями.
Можно не соглашаться...
Это тоже нормально.
Заметьте, что сначала от Вас идут аргументы хоть какие-то (пусть и отсебятинные, нелогичные), но потом Вы всегда переходит на личности.
Потому что аргументы по предмету исчерпались)) и аргументами выступает *яйцеголовость* авторов, оценка в форме *фантазии*.
Как на рынке))
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detroytred
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Додано: Сер 10 жов, 2018 09:31
Юрий91
Саме так!
Ловко власть имущие устроились: ответственность хотят переложить на население, не дав ему никаких инструментов (точнее забрав их все себе).
Население, получается, ответственность имеет, а такой простейший ход, как отозвать своего ставленника, который говорил одно, а делает другое, не то, что не может, а даже прав не имеет.
Не говоря уже привлечь можновладця к ответственности...
Зато сами можновладци друг друга, если хотят, привлечь могут.
К тому же мало дать населению, например, самоуправление. Необходимо обеспечить реальную реализацию данного инструмента. Для этого нужно реальное желание ... у можновладцив, опять же.
В совке тоже на словах и бумаге власть была у народа))))
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detroytred
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Додано: Сер 10 жов, 2018 09:54
В совке также от народа (пересичного) требовались высокий уровень ответственности, борец, строитель и т.д.
Как основа для процветания-развития страны))
А пересичный янки пил пиво и смотрел бейсбол...
Зато руководство профсоюза выводило его на митинг за 5% повышения или сокращения.
Руководство, которое к пересичным не имело никакого отношения (представляло собой часть можновладцив).
Отцы-основатели, а потом их последователи сами создали и совершенствовали систему противовесов.
А у нас - треба почекати, поки народ дозрiэ. И сам почне))
27 лет чекають и дальше будут чекати с такими темпами реформ ещё столетие.
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detroytred
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