Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Как будут жить Украина и

ДНР/ЛНР в случае разделения? Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения? + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3991399239933994> Додано: Сер 10 жов, 2018 10:52 detroytred написав: А у нас - треба почекати, поки народ дозрiэ. И сам почне))

27 лет чекають и дальше будут чекати с такими темпами реформ ещё столетие. А у нас - треба почекати, поки народ дозрiэ. И сам почне))27 лет чекають и дальше будут чекати с такими темпами реформ ещё столетие. Прості приклади дозрівання народу

1 Угорщина______ - 1956

2 ЧехоСловаччина - 1968

3 Польща________ - 1972

4 ГДР___________ - 1989

5 СРСР__________ - 1991

6 Україна_______ - 2004

Приведенні дати показують перші виступи населення проти існуючої влади

Як на мене то якраз виступ і означає процес дозрівання суспільства до того , що щось треба брати на себе . а не тільки очікувати змін від когось



+ додам

Та сама релігійна притча про Мойсея який водив народ 40 років....

Як на мене

Є населення глибоко отруєне соціалістичною системою і фантазіями керівників про

Коммунізм,воєнний комунізм,соціалізм,розвитий соціалізм,самий найрозвинутіший соціалізм.....

І це населення один з найактивніших виборців...

Як думаєте - кого вибере отруєний і просякнутий комуністично/соціалістичною пропогандою виборець? - ясно що тих хто і далі буде розповідати їм про комунізм/соціалізм

І поки ці виборці реально не зменшать свою кількість - до того часу активні реформи неможливі

Приклади соцкраїн якраз це і показали.

Тому і 40 років ( два покоління пройде) щоб реформи пішли з швидкістю розвитих країн.

27 ми вже пройшли, залишилось 13 , а може й менше - завдяки герою України Пуйлу Ла-Ла-Ла Прості приклади дозрівання народу1 Угорщина______ - 19562 ЧехоСловаччина - 19683 Польща________ - 19724 ГДР___________ - 19895 СРСР__________ - 19916 Україна_______ - 2004Приведенні дати показують перші виступи населення проти існуючої владиЯк на мене то якраз виступ і означає процес дозрівання суспільства до того , що щось треба брати на себе . а не тільки очікувати змін від когось+ додамТа сама релігійна притча про Мойсея який водив народ 40 років....Як на менеЄ населення глибоко отруєне соціалістичною системою і фантазіями керівників проКоммунізм,воєнний комунізм,соціалізм,розвитий соціалізм,самий найрозвинутіший соціалізм.....І це населення один з найактивніших виборців...Як думаєте - кого вибере отруєний і просякнутий комуністично/соціалістичною пропогандою виборець? - ясно що тих хто і далі буде розповідати їм про комунізм/соціалізмІ поки ці виборці реально не зменшать свою кількість - до того часу активні реформи неможливіПриклади соцкраїн якраз це і показали.Тому і 40 років ( два покоління пройде) щоб реформи пішли з швидкістю розвитих країн.27 ми вже пройшли, залишилось 13 , а може й менше - завдяки герою України Пуйлу Ла-Ла-Ла http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19614 З нами з: 15.01.09 Подякував: 123 раз. Подякували: 1894 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 жов, 2018 13:54



Праздник на улице олигархов, или Пир во время войны

10.10.2018 https://www.ostro.org/general/economics ... es/556500/



Освещение событий на Донбассе в СМИ давно свелось к публикации официальных сводок о количестве обстрелов с противоположной стороны.



Однако война от этого не перестала быть войной, число ее жертв постоянно растет, а разрушения 4-летней давности никто и не думал восстанавливать.



Простые украинцы из своих скудных доходов продолжают платить военный сбор, введенный в 2014 г. Арсением Яценюком как ВРЕМЕННАЯ мера для финансирования АТО, которую официально уже успели перекрестить в безликую, ни о чем не говорящую ООС.



Тем временем у фигурантов топ-10 рейтинга самых состоятельных украинских бизнесменов все хорошо. Они окончательно вышли из постмайданного кризиса и даже вернулись к зарубежным инвестициям.



Или просто приспособились к новой специфике воюющей страны – которая формально ни с кем и не воюет.



Фирташ как диагноз



Крупная авария на объединении "Крымский титан" в сентябре, зацепившая своими выбросами прилегающую часть Херсонской обл., вновь заставила вспомнить о незаконном бизнесе владельца Group DF Дмитрия Фирташа.



Предприятие находится в г.Армянск на аннексированном полуострове – но продолжает как ни в чем не бывало получать сырье для своей работы из материковой Украины.



Это ильменит, продукция горно-обогатительных комбинатов Group DF в Житомирской обл. Между тем еще в декабре 2015 г. Кабинет министров Украины запретил любые торгово-хозяйственные операции с компаниями на полуострове для украинских контрагентов.



В данном случае формальности соблюдены: ильменит отгружается в адрес компаний-посредников, в т.ч. московского ООО "Титановые инвестиции". А уже те перепродают его "Крымскому титану".



Однако цепочка существует лишь на бумаге. А в действительности сырье с Междуреченского ГОКа и ГОКа "Валки-Ильменит" идет прямиком из Житомирской обл. в Крым через Керченский порт.



Хотя еще 23 июня 2017 г. генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на совещании в Житомире требовал от местного облпрокурора Любомира Войтовича прекратить эту схему.



"На территории Житомирской обл. действует ООО "Валки-Ильменит" - это карьер, который единственный поставляет сырье на оккупированный Крым, предприятию "Крымский титан". Скажите мне, почему оно до сих пор тут? Вы так переживаете за доходы Фирташа и оккупированного Крыма? Я не понимаю этого: у вас запрещена добыча стратегического сырья! Какой холеры вы поставляете его в оккупированный Крым? "Валки-Ильменит" не имеет права добывать сырье – и вы вместе с полицией должны это обеспечить", - заявил тогда глава ГПУ, обращаясь к Л.Войтовичу.



Уточнение: санкции против компаний, поставляющих ильменит из Украины в Армянск, были введены только в апреле 2017 г. – "всего лишь" спустя 3 года после аннексии полуострова.



Но и после этого отгрузки сырья продолжались в прежнем объеме. В связи с этим любопытно, как теперь ответили в СБУ на запрос СМИ относительно того, какие меры принимаются для недопущения незаконных поставок с территории Украины на "Крымский титан".



"Меры по реализации указанных санкций осуществляются СБУ в пределах компетенции", - говорится в ответе спецслужбы, опубликованном 24 сентября текущего года.



Т.е. в переводе с бюрократического языка на обычный – не делается НИЧЕГО. Разумеется, в СБУ могут сослаться на особый характер своей деятельности, подробности которой не подлежат разглашению.



Да только вот никто не просит сообщить адреса конспиративных квартир или пароли секретных агентов вместе с их паспортными данными.



Но ведь сказать открытым текстом, что спецслужба бездействует – в СБУ тоже не могут. Отсюда и такая обтекаемая и неопределенная формулировка, лишенная конкретики, которой требует общество.



Поэтому, как это не печально, но надо признать: с таким попустительским подходом к проявлениям сепаратизма со стороны государственных органов Украине Крым не вернуть.



Ну а поскольку рыба гниет с головы, то и на низшем уровне украинской экономики идут идентичные процессы.



К примеру, та же СБУ 4 октября выявила компанию, которая 4 года(!) занималась поставками щебня с украинского карьера в адрес российского ОАО "Мостожелезобетонконструкция".



Это объединение участвовало в строительстве Керченского моста через одноименный пролив с российской территории в аннексированный Крым.



Только в данном случае, поскольку речь все-таки идет о "пешках", деятельность карьера (до сих пор, кстати, принадлежащего гражданину РФ) по крайней мере временно приостановлена – в отличие от поставок на "Крымский титан".



Что правда, особой радости это не вызывает, заставляя вспомнить аналогию о полицейских, которые ловят карманника, укравшего 50 грн. в общественном транспорте – и в упор "не замечают" многомиллионные хищения высокопоставленных чиновников.



Всеядный Тигипко



Логично, что и экс-регионал Сергей Тигипко при нынешней "патриотической" власти чувствует себя как рыба в воде. После Евромайдана он уже сделал ряд приобретений в финансовой сфере.



В частности, купил принадлежавший россиянам львовский VS Bank, а также "Универсал-банк", владельцем которого был греческий филиал швейцарской EFG Group.



Кроме того, экс-вице-премьер вернул себе контроль над объединением "Днепрометиз", выкупив его у российской группы "Северсталь" – которой ранее и продал данный актив.



Только если в 2006 г. "реформатор" (так С.Тигипко позиционировал себя в правительстве Н.Азарова) продал "Днепрометиз" за $50 млн, то в ноябре 2017 г. заплатил за него… $500 тыс., или в 100 раз меньше.



Таким образом, чистая прибыль бывшего "регионала" на данной операции с представителями страны-агрессора составила $49,5 млн.



Впрочем, вряд ли его последняя по счету сделка столь же рентабельна.



Как стало известно 27 сентября, группа ТАС С.Тигипко предварительно договорилась о покупке киевского судостроительного завода "Кузница на Рыбацком" (ранее – "Ленинская кузница").



В роли продавца выступает инвестфонд "Прайм Эссетс Капитал" из орбиты группы "Укрпроминвест" президента Петра Порошенко. Сумма сделки не уточняется сторонами, но очевидно, что П.Порошенко просто избавился от балласта.



Поскольку сегодня судостроение в Украине находится на уровне, когда набить портфель заказов можно только за счет государства. А его возможности уже исчерпаны.



Дело в том, что строительство кораблей, даже небольших – вещь довольно затратная. Объективно у страны, отягощенной огромными внешними долгами и разъедаемой коррупцией, нет финансовых ресурсов для развития собственного военно-морского флота.



Не случайно за все годы независимости так и не удалось достроить ракетный крейсер "Украина", заложенный еще при УССР на верфи николаевского завода им. 61 коммунара.



Крейсер достался Украине в состоянии 75% готовности, ее за 20 лет удалось довести до 95% - и все.



Так что перспективы по долгосрочным и крупным программам нет, а по мелочи все, что можно было подобрать – "Ленинская кузница" раньше уже подобрала.



Это заказы на ремонт патрульных катеров ВМС Украины и Госпогранслужбы. Но их не будешь ремонтировать постоянно – иначе возникают вопросы относительно качества работ.



К тому же на ремонтах много не заработаешь. К примеру, 1 октября "Кузница на Рыбацком" получила контракт от Минобороны на ремонт двигателей для кораблей ВМС Украины стоимостью 22,9 млн грн. в качестве предоплаты.



При этом судовые двигатели – специализация николаевского объединения "Заря-Машпроект". Оно, вероятно, будет привлечено в качестве субподрядчика и ему придется заплатить часть денег.



Сама же "Кузница" по сути выступит как посредник – и будет вынуждена довольствоваться комиссионной маржой.



А на строительство кораблей даже такого класса денег в госбюджете нет: весь инвестиционный ресурс украинской экономики распределяется среди представителей власти.



Связанные с их окружением компании получают возмещение фиктивного НДС, выполняют работы для госучреждений по завышенным ценам, продают госкомпаниям работы и материалы в разы дороже, чем это стоит на самом деле – какие тут катера и тем более крейсера.



Таковы мотивы, объясняющие решение П.Порошенко избавиться от "Кузницы на Рыбальском". Но при этом президент, как рачительный хозяин, позаботился о том, чтобы не упустить самое ценное.



Как стало известно СМИ, в августе т.г., т.е. перед продажей "Кузницы", более 60 тыс. м2 заводской недвижимости было переписано на компанию "Строй-Реновация", принадлежащую П.Порошенко и его бизнес-партнеру Игорю Кононенко.



Среди переданной недвижимости – цеха, склады и верфь. Судя по основаниям, указанным в выписке из реестра, имущество передано "Кузницей" в пользу "Строй-Реновации" безвозмездно.



Среди основных причин, которые могли побудить прежних владельцев "Кузницы" передать заводскую недвижимость новой фирме перед продажей, юристы выделяют желание защитить имущество от возможных посягательств, или избежать выплаты обязательств, которые накопились в "Кузнице на Рыбальском" за предыдущие годы.



Подобная передача имущества используется, чтобы предотвратить наложение возможных отягощений, или обращение взыскания на имущество, например, за долги перед партнерами, или невыполненные налоговые обязательства.



Исходя из этого получается, что С.Тигипко в данном случае просто выступил на подтанцовке у П.Порошенко. И при этом, возможно, еще и понес определенные расходы – которые ему, конечно же, никто не станет компенсировать.



Тем не менее, данная сделка дает экс-регионалу возможность позиционировать себя как партнера самого президента. А это, конечно же, дорого стоит. Прежде всего в плане гарантий безопасности собственного бизнеса группы ТАС.



Ахметов заплатит



Об окончательном крахе бизнес-империи бывшего донецкого олигарха Виктора Нусенкиса "ОстроВ" ранее уже писал.



Напомним, что в результате сложившегося расклада контроль над крупнейшим в Украине производителем коксующегося угля, шахтоуправлением "Покровское", получила группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.



А долги группы "Донецксталь" В.Нусенкиса выкупила инвестгруппа ICU, обслуживающая бизнес президента П.Порошенко. Тогда, в августе, "ОстроВ" предположил, что Р.Ахметову отдали "Покровское" в обмен на обязательство рассчитаться по долгам "Донецкстали".



Подтверждение этой версии получено в начале октября, когда стало известно о сентябрьских решениях Хозяйственного суда Донецкой обл.



Он утвердил мировые соглашения между входящим в ICU инвестфондом "Глори" и ПАО "Ш/у "Покровское", выступавшим в роли поручителя по кредитам для "Донецкстали", выданным в 2011-2012 гг. российскими банками.



Речь идет о долгах в различных валютах, суммарно эквивалентных 2 млрд грн. по текущему курсу. Их "Покровское" и "Донецксталь" обязались погасить в течение 1 мес.



Напомним, общая сумма долгов "Донецкстали", которые скупила ICU, составляет порядка 7,5 млрд грн.



Очевидно, что по ним до конца года будут приняты аналогичные решения. Они формализуют на бумаге предполагаемые негласные договоренности между президентом и Р.Ахметовым.



Который, похоже, стоит на пороге новых приобретений в европейской металлургии.



Там крупнейший тамошний игрок, концерн ArcelorMittal, выставил на продажу 5 своих предприятий, чтобы соблюсти антимонопольное законодательство ЕС и получить разрешение Еврокомиссии на покупку итальянского металлургического комбината Ilva.



Еще в июне европейские деловые СМИ со ссылкой на источники сообщали, что группа "Метинвест" подала заявку на покупку ArcelorMittal Galati — крупнейшего метпредприятия в Румынии с годовой мощностью 3 млн т. стали.



А уже в конце сентября из сообщений итальянских СМИ стало известно, что "Метинвест" претендует на метзавод ArcelorMittal Piombino на севере страны.



Это предприятие способно выпускать 2,5 млн т. стального проката в год. ЕвроСМИ ранее утверждали, что "Метинвест" подал заявки на покупку трех предприятий ArcelorMittal в ЕС.



Стоит отметить, что к покупке зарубежных активов Р.Ахметов всегда подходил очень осторожно. Зато ни разу не оказывался в ситуации, как, например, американская US Steel.



Та в 2003 г. купила в Сербии меткомбинат Železara Smederevo за $33 млн, а в 2012 г. вернула его властям страны за… $1. Выше упоминалась и история с покупкой объединения "Днепрометиз" российской группой "Северсталь".



И подобных примеров можно найти довольно много. Если же брать ситуацию именно в европейской металлургии, то получается, что у новых владельцев не заладилось на предприятиях полного цикла, включающих сталеплавильное производство.



В ЕС оно невыгодно из-за высокой стоимости энергоресурсов и строгих экологических нормативов. Между тем металлопрокатные заводы, работающие на привозной стальной заготовке – кризис последних лет почти не затронул.



Это относится и к европейским предприятиям "Метинвеста": болгарскому Promet Steel, британскому Spartan, итальянским Trametal и Ferriera Valsider.



Благодаря их наличию топ-менеджеры Р.Ахметова хорошо знают положение дел на местных рынках и примерно понимают, на что могут рассчитывать.



В целом ситуация сейчас благоприятна для расширения сильных компаний: за счет введенных в 2017-2018 гг. заградительных пошлин на импорт в ЕС стальной продукции, главным образом из Китая, Еврокомиссии удалось обеспечить "тепличные" условия для местных производителей.



Экономика ЕС – вторая в мире по величине после американской, поэтому перспективы по сбыту металлопроката выглядят превосходно.



Тем более, что в августе т.г. еврокомиссар по финансам и экономике Пьер Московичи объявил о завершении в еврозоне финансового кризиса, длившегося с 2008 г.



Так же важно учитывать, что ЕС блокирует заградительными пошлинами импорт готового металлопроката. А вот завоз сырья – в данном случае слябов и стальной заготовки, не подпадает под ограничения.



Поэтому вероятное новое приобретение Р.Ахметова в ЕС позволит увеличить загрузку сталеплавильных мощностей на мариупольских комбинатах "Метинвеста": им.Ильича и "Азовстали".



Рецепт бизнес-успехов по-украински от Косюка



Примерно теми же соображениями руководствуется и основной акционер холдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП, торговая марка "Наша Ряба"), аграрный миллиардер Юрий Косюк.



На европейский рынок "МХП" поставляет охлажденные куриные полутуши, которые сейчас перерабатываются на 2 предприятиях холдинга — в Нидерландах и Словакии.



Поскольку, как и в случае с металлопрокатом, на готовую животноводческую продукцию в ЕС действуют заградительные пошлины и нетарифные ограничения в виде сертификационных требований.



Но вот, в конце сентября стало известно, что МХП покупает словенскую вертикально интегрированную компанию Perutnina Ptuj.



Сумма сделки не уточняется, однако Perutnina Ptuj управляет птицефабриками в 4 странах балканского региона и владеет земельным банком в 4 тыс. га. Компания насчитывает 3,5 тыс. сотрудников.



Поэтому очевидно, что сделка - не дешевое приобретение для Ю.Косюка, долларового миллиардера, который при этом является одним из наиболее крупных получателей бюджетных дотаций.



Т.е. успехи его бизнеса во многом обеспечиваются из кармана малообеспеченных украинских налогоплательщиков, за счет которых наполняется госбюджет – включая пенсионеров.



Вот только дивидендов от этих успехов они не видят. Поэтому вынуждены влачить нищенское существование на пенсию, не обеспечивающую даже реальный прожиточный минимум.



Виталий Крымов, "ОстроВ" 10.10.2018Освещение событий на Донбассе в СМИ давно свелось к публикации официальных сводок о количестве обстрелов с противоположной стороны.Однако война от этого не перестала быть войной, число ее жертв постоянно растет, а разрушения 4-летней давности никто и не думал восстанавливать.Простые украинцы из своих скудных доходов продолжают платить военный сбор, введенный в 2014 г. Арсением Яценюком как ВРЕМЕННАЯ мера для финансирования АТО, которую официально уже успели перекрестить в безликую, ни о чем не говорящую ООС.Тем временем у фигурантов топ-10 рейтинга самых состоятельных украинских бизнесменов все хорошо. Они окончательно вышли из постмайданного кризиса и даже вернулись к зарубежным инвестициям.Или просто приспособились к новой специфике воюющей страны – которая формально ни с кем и не воюет.Фирташ как диагнозКрупная авария на объединении "Крымский титан" в сентябре, зацепившая своими выбросами прилегающую часть Херсонской обл., вновь заставила вспомнить о незаконном бизнесе владельца Group DF Дмитрия Фирташа.Предприятие находится в г.Армянск на аннексированном полуострове – но продолжает как ни в чем не бывало получать сырье для своей работы из материковой Украины.Это ильменит, продукция горно-обогатительных комбинатов Group DF в Житомирской обл. Между тем еще в декабре 2015 г. Кабинет министров Украины запретил любые торгово-хозяйственные операции с компаниями на полуострове для украинских контрагентов.В данном случае формальности соблюдены: ильменит отгружается в адрес компаний-посредников, в т.ч. московского ООО "Титановые инвестиции". А уже те перепродают его "Крымскому титану".Однако цепочка существует лишь на бумаге. А в действительности сырье с Междуреченского ГОКа и ГОКа "Валки-Ильменит" идет прямиком из Житомирской обл. в Крым через Керченский порт.Хотя еще 23 июня 2017 г. генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на совещании в Житомире требовал от местного облпрокурора Любомира Войтовича прекратить эту схему."На территории Житомирской обл. действует ООО "Валки-Ильменит" - это карьер, который единственный поставляет сырье на оккупированный Крым, предприятию "Крымский титан". Скажите мне, почему оно до сих пор тут? Вы так переживаете за доходы Фирташа и оккупированного Крыма? Я не понимаю этого: у вас запрещена добыча стратегического сырья! Какой холеры вы поставляете его в оккупированный Крым? "Валки-Ильменит" не имеет права добывать сырье – и вы вместе с полицией должны это обеспечить", - заявил тогда глава ГПУ, обращаясь к Л.Войтовичу.Уточнение: санкции против компаний, поставляющих ильменит из Украины в Армянск, были введены только в апреле 2017 г. – "всего лишь" спустя 3 года после аннексии полуострова.Но и после этого отгрузки сырья продолжались в прежнем объеме. В связи с этим любопытно, как теперь ответили в СБУ на запрос СМИ относительно того, какие меры принимаются для недопущения незаконных поставок с территории Украины на "Крымский титан"."Меры по реализации указанных санкций осуществляются СБУ в пределах компетенции", - говорится в ответе спецслужбы, опубликованном 24 сентября текущего года.Т.е. в переводе с бюрократического языка на обычный – не делается НИЧЕГО. Разумеется, в СБУ могут сослаться на особый характер своей деятельности, подробности которой не подлежат разглашению.Да только вот никто не просит сообщить адреса конспиративных квартир или пароли секретных агентов вместе с их паспортными данными.Но ведь сказать открытым текстом, что спецслужба бездействует – в СБУ тоже не могут. Отсюда и такая обтекаемая и неопределенная формулировка, лишенная конкретики, которой требует общество.Поэтому, как это не печально, но надо признать: с таким попустительским подходом к проявлениям сепаратизма со стороны государственных органов Украине Крым не вернуть.Ну а поскольку рыба гниет с головы, то и на низшем уровне украинской экономики идут идентичные процессы.К примеру, та же СБУ 4 октября выявила компанию, которая 4 года(!) занималась поставками щебня с украинского карьера в адрес российского ОАО "Мостожелезобетонконструкция".Это объединение участвовало в строительстве Керченского моста через одноименный пролив с российской территории в аннексированный Крым.Только в данном случае, поскольку речь все-таки идет о "пешках", деятельность карьера (до сих пор, кстати, принадлежащего гражданину РФ) по крайней мере временно приостановлена – в отличие от поставок на "Крымский титан".Что правда, особой радости это не вызывает, заставляя вспомнить аналогию о полицейских, которые ловят карманника, укравшего 50 грн. в общественном транспорте – и в упор "не замечают" многомиллионные хищения высокопоставленных чиновников.Всеядный ТигипкоЛогично, что и экс-регионал Сергей Тигипко при нынешней "патриотической" власти чувствует себя как рыба в воде. После Евромайдана он уже сделал ряд приобретений в финансовой сфере.В частности, купил принадлежавший россиянам львовский VS Bank, а также "Универсал-банк", владельцем которого был греческий филиал швейцарской EFG Group.Кроме того, экс-вице-премьер вернул себе контроль над объединением "Днепрометиз", выкупив его у российской группы "Северсталь" – которой ранее и продал данный актив.Только если в 2006 г. "реформатор" (так С.Тигипко позиционировал себя в правительстве Н.Азарова) продал "Днепрометиз" за $50 млн, то в ноябре 2017 г. заплатил за него… $500 тыс., или в 100 раз меньше.Таким образом, чистая прибыль бывшего "регионала" на данной операции с представителями страны-агрессора составила $49,5 млн.Впрочем, вряд ли его последняя по счету сделка столь же рентабельна.Как стало известно 27 сентября, группа ТАС С.Тигипко предварительно договорилась о покупке киевского судостроительного завода "Кузница на Рыбацком" (ранее – "Ленинская кузница").В роли продавца выступает инвестфонд "Прайм Эссетс Капитал" из орбиты группы "Укрпроминвест" президента Петра Порошенко. Сумма сделки не уточняется сторонами, но очевидно, что П.Порошенко просто избавился от балласта.Поскольку сегодня судостроение в Украине находится на уровне, когда набить портфель заказов можно только за счет государства. А его возможности уже исчерпаны.Дело в том, что строительство кораблей, даже небольших – вещь довольно затратная. Объективно у страны, отягощенной огромными внешними долгами и разъедаемой коррупцией, нет финансовых ресурсов для развития собственного военно-морского флота.Не случайно за все годы независимости так и не удалось достроить ракетный крейсер "Украина", заложенный еще при УССР на верфи николаевского завода им. 61 коммунара.Крейсер достался Украине в состоянии 75% готовности, ее за 20 лет удалось довести до 95% - и все.Так что перспективы по долгосрочным и крупным программам нет, а по мелочи все, что можно было подобрать – "Ленинская кузница" раньше уже подобрала.Это заказы на ремонт патрульных катеров ВМС Украины и Госпогранслужбы. Но их не будешь ремонтировать постоянно – иначе возникают вопросы относительно качества работ.К тому же на ремонтах много не заработаешь. К примеру, 1 октября "Кузница на Рыбацком" получила контракт от Минобороны на ремонт двигателей для кораблей ВМС Украины стоимостью 22,9 млн грн. в качестве предоплаты.При этом судовые двигатели – специализация николаевского объединения "Заря-Машпроект". Оно, вероятно, будет привлечено в качестве субподрядчика и ему придется заплатить часть денег.Сама же "Кузница" по сути выступит как посредник – и будет вынуждена довольствоваться комиссионной маржой.А на строительство кораблей даже такого класса денег в госбюджете нет: весь инвестиционный ресурс украинской экономики распределяется среди представителей власти.Связанные с их окружением компании получают возмещение фиктивного НДС, выполняют работы для госучреждений по завышенным ценам, продают госкомпаниям работы и материалы в разы дороже, чем это стоит на самом деле – какие тут катера и тем более крейсера.Таковы мотивы, объясняющие решение П.Порошенко избавиться от "Кузницы на Рыбальском". Но при этом президент, как рачительный хозяин, позаботился о том, чтобы не упустить самое ценное.Как стало известно СМИ, в августе т.г., т.е. перед продажей "Кузницы", более 60 тыс. м2 заводской недвижимости было переписано на компанию "Строй-Реновация", принадлежащую П.Порошенко и его бизнес-партнеру Игорю Кононенко.Среди переданной недвижимости – цеха, склады и верфь. Судя по основаниям, указанным в выписке из реестра, имущество передано "Кузницей" в пользу "Строй-Реновации" безвозмездно.Среди основных причин, которые могли побудить прежних владельцев "Кузницы" передать заводскую недвижимость новой фирме перед продажей, юристы выделяют желание защитить имущество от возможных посягательств, или избежать выплаты обязательств, которые накопились в "Кузнице на Рыбальском" за предыдущие годы.Подобная передача имущества используется, чтобы предотвратить наложение возможных отягощений, или обращение взыскания на имущество, например, за долги перед партнерами, или невыполненные налоговые обязательства.Исходя из этого получается, что С.Тигипко в данном случае просто выступил на подтанцовке у П.Порошенко. И при этом, возможно, еще и понес определенные расходы – которые ему, конечно же, никто не станет компенсировать.Тем не менее, данная сделка дает экс-регионалу возможность позиционировать себя как партнера самого президента. А это, конечно же, дорого стоит. Прежде всего в плане гарантий безопасности собственного бизнеса группы ТАС.Ахметов заплатитОб окончательном крахе бизнес-империи бывшего донецкого олигарха Виктора Нусенкиса "ОстроВ" ранее уже писал.Напомним, что в результате сложившегося расклада контроль над крупнейшим в Украине производителем коксующегося угля, шахтоуправлением "Покровское", получила группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.А долги группы "Донецксталь" В.Нусенкиса выкупила инвестгруппа ICU, обслуживающая бизнес президента П.Порошенко. Тогда, в августе, "ОстроВ" предположил, что Р.Ахметову отдали "Покровское" в обмен на обязательство рассчитаться по долгам "Донецкстали".Подтверждение этой версии получено в начале октября, когда стало известно о сентябрьских решениях Хозяйственного суда Донецкой обл.Он утвердил мировые соглашения между входящим в ICU инвестфондом "Глори" и ПАО "Ш/у "Покровское", выступавшим в роли поручителя по кредитам для "Донецкстали", выданным в 2011-2012 гг. российскими банками.Речь идет о долгах в различных валютах, суммарно эквивалентных 2 млрд грн. по текущему курсу. Их "Покровское" и "Донецксталь" обязались погасить в течение 1 мес.Напомним, общая сумма долгов "Донецкстали", которые скупила ICU, составляет порядка 7,5 млрд грн.Очевидно, что по ним до конца года будут приняты аналогичные решения. Они формализуют на бумаге предполагаемые негласные договоренности между президентом и Р.Ахметовым.Который, похоже, стоит на пороге новых приобретений в европейской металлургии.Там крупнейший тамошний игрок, концерн ArcelorMittal, выставил на продажу 5 своих предприятий, чтобы соблюсти антимонопольное законодательство ЕС и получить разрешение Еврокомиссии на покупку итальянского металлургического комбината Ilva.Еще в июне европейские деловые СМИ со ссылкой на источники сообщали, что группа "Метинвест" подала заявку на покупку ArcelorMittal Galati — крупнейшего метпредприятия в Румынии с годовой мощностью 3 млн т. стали.А уже в конце сентября из сообщений итальянских СМИ стало известно, что "Метинвест" претендует на метзавод ArcelorMittal Piombino на севере страны.Это предприятие способно выпускать 2,5 млн т. стального проката в год. ЕвроСМИ ранее утверждали, что "Метинвест" подал заявки на покупку трех предприятий ArcelorMittal в ЕС.Стоит отметить, что к покупке зарубежных активов Р.Ахметов всегда подходил очень осторожно. Зато ни разу не оказывался в ситуации, как, например, американская US Steel.Та в 2003 г. купила в Сербии меткомбинат Železara Smederevo за $33 млн, а в 2012 г. вернула его властям страны за… $1. Выше упоминалась и история с покупкой объединения "Днепрометиз" российской группой "Северсталь".И подобных примеров можно найти довольно много. Если же брать ситуацию именно в европейской металлургии, то получается, что у новых владельцев не заладилось на предприятиях полного цикла, включающих сталеплавильное производство.В ЕС оно невыгодно из-за высокой стоимости энергоресурсов и строгих экологических нормативов. Между тем металлопрокатные заводы, работающие на привозной стальной заготовке – кризис последних лет почти не затронул.Это относится и к европейским предприятиям "Метинвеста": болгарскому Promet Steel, британскому Spartan, итальянским Trametal и Ferriera Valsider.Благодаря их наличию топ-менеджеры Р.Ахметова хорошо знают положение дел на местных рынках и примерно понимают, на что могут рассчитывать.В целом ситуация сейчас благоприятна для расширения сильных компаний: за счет введенных в 2017-2018 гг. заградительных пошлин на импорт в ЕС стальной продукции, главным образом из Китая, Еврокомиссии удалось обеспечить "тепличные" условия для местных производителей.Экономика ЕС – вторая в мире по величине после американской, поэтому перспективы по сбыту металлопроката выглядят превосходно.Тем более, что в августе т.г. еврокомиссар по финансам и экономике Пьер Московичи объявил о завершении в еврозоне финансового кризиса, длившегося с 2008 г.Так же важно учитывать, что ЕС блокирует заградительными пошлинами импорт готового металлопроката. А вот завоз сырья – в данном случае слябов и стальной заготовки, не подпадает под ограничения.Поэтому вероятное новое приобретение Р.Ахметова в ЕС позволит увеличить загрузку сталеплавильных мощностей на мариупольских комбинатах "Метинвеста": им.Ильича и "Азовстали".Рецепт бизнес-успехов по-украински от КосюкаПримерно теми же соображениями руководствуется и основной акционер холдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП, торговая марка "Наша Ряба"), аграрный миллиардер Юрий Косюк.На европейский рынок "МХП" поставляет охлажденные куриные полутуши, которые сейчас перерабатываются на 2 предприятиях холдинга — в Нидерландах и Словакии.Поскольку, как и в случае с металлопрокатом, на готовую животноводческую продукцию в ЕС действуют заградительные пошлины и нетарифные ограничения в виде сертификационных требований.Но вот, в конце сентября стало известно, что МХП покупает словенскую вертикально интегрированную компанию Perutnina Ptuj.Сумма сделки не уточняется, однако Perutnina Ptuj управляет птицефабриками в 4 странах балканского региона и владеет земельным банком в 4 тыс. га. Компания насчитывает 3,5 тыс. сотрудников.Виталий Крымов, "ОстроВ" Уже не А Пашинин, но суть та же.: Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 5765 З нами з: 20.09.12 Подякував: 582 раз. Подякували: 776 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 жов, 2018 14:07 detroytred написав: justit

в ответ на ошибочное утверждение Будивельника о поражении в конкурентной борьбе идей коммунизма . Поражении того, чего не было ))

justitв ответ на ошибочное утверждение Будивельника о))



идеи как раз, что были, и поражение оных было.

Так что посыл непонятен.





detroytred написав: успешные эксперименты по безбаздоходу в США, Канаде и т.д.

Инструмент безбаздохода обоснован, испытан, но пока не принят-реализован в масштабах страны.

успешные эксперименты по безбаздоходу в США, Канаде и т.д.Инструмент безбаздохода обоснован, испытан, но пока не принят-реализован в масштабах страны.



Потерял нить. Что есть безбаздоход?





detroytred написав: Поменять своё мнение?

Приведите примеры, как во время дискуссий своё мнение меняли на этом форуме Будивельник и пр. форумчане.

Или Вы... под напором моих аргументов.

Поменять своё мнение?Приведите примеры, как во время дискуссий своё мнение меняли на этом форуме Будивельник и пр. форумчане.Или Вы... под напором моих аргументов.



То, что другие не меняют, звучит как "Марьиванна, я че муня в угол, Петя вот тоже намусорил!!!"



Напора аргументов никто не заметил.

Точней, то что для Вас аргументы, для Будивельника нет.

Для меня тоже не все и не совсем



detroytred написав: Это была претензия насчет конструктива в мой адрес?

Это была претензия насчет конструктива в мой адрес?



Претензия насчет безапелляционности много-много-раз-в-пример-Никсонов-

Фридманов.

При том, что они в прошлом, и мы никак не можем знать их ли идеи что-то изменили, и что именно изменили.



Я ж выше было написал, по поводу базового "шарового" дохода населению.

Вы сказали, что это стимулирует население заниматься более продуктивно созиданием, а я Вам намекнул "гляньте на цыган и негров, что предпочитают на вэлфере сидеть".

Что-то неохота им созидать, несмотря на то, что базовый доход для проживания им обеспечен.

Исключение, или же теория на практике уперлась в стену?

Хотя я лично совсем не против иметь 100% гарантировано $200 в месяц например

Или 300 как раз, что были, и поражение оных было.Так чтонепонятен.Потерял нить. Что есть безбаздоход?То, что другие не меняют, звучит как "Марьиванна, я че муня в угол, Петя вот тоже намусорил!!!"Напора аргументов никто не заметил.Точней, то что для Вас аргументы, для Будивельника нет.Для меня тоже не все и не совсемПретензия насчет безапелляционности много-много-раз-в-пример-Никсонов-Фридманов.При том, что они в прошлом, и мы никак не можем знать их ли идеи что-то изменили, и что именно изменили.Я ж выше было написал, по поводу базового "шарового" дохода населению.Вы сказали, что это стимулирует население заниматься более продуктивно созиданием, а я Вам намекнул "гляньте на цыган и негров, что предпочитают на вэлфере сидеть".Что-то неохота им созидать, несмотря на то, что базовый доход для проживания им обеспечен.Исключение, или же теория на практике уперлась в стену?Хотя я лично совсем не против иметь 100% гарантировано $200 в месяц напримерИли 300 justit Повідомлень: 4729 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1415 раз. Подякували: 341 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 жов, 2018 14:12

Так это, "только по руде"



[09:35 10 октября 2018 года ][Олег КАЛИТА]

http://ukrrudprom.com/analytics/Gelezor ... arhii.html



Государственная фискальная служба в упор не замечает схем по занижению цены экспортируемого из Украины железорудного сырья на более чем полмиллиарда долларов в год. Об этом свидетельствуют результаты исследования “Перемещение прибыли при экспорте железной руды из Украины”, инициированного независимыми профсоюзами Криворожья при поддержке фракции зеленых и объединенных левых Европарламента.

В мае 2017 года по шахтам Кривбасса прокатилась волна забастовок. Работники Криворожского железорудного комбината, “Евраз Сухая Балка” и “АрселорМиттал Кривой Рог” потребовали от владельцев предприятий поднять заработную плату в долларовом эквиваленте до уровня 2013 года (1000 долларов) и соблюдать нормальные условия труда (в 2014 году правительство Яценюка отменило проверки бизнеса, в том числе со стороны Гостехнадзора, из-за чего выросло количество несчастных случаев на производстве).



Горняки отказывались подниматься на поверхность и в результате администрация шахт была вынуждена спускаться в шахты и вести переговоры под землей. Результатом забастовок стали подписанные топ-менеджерами шахт соглашения о повышении зарплат в два-три этапа. Однако, в итоге эти обещания не были выполнены. Трудовые коллективы стали убеждать в том, что, во-первых, директора шахт не имели полномочий подписывать какие-либо соглашения, а во-вторых, если зарплаты будут подняты до уровня, который требовали забастовщики, то предприятия “пойдут по миру”. В доказательство экономисты и юристы олигархических холдингов, которые контролируют криворожские шахты, демонстрировали экспортные контракты на железорудное сырье.



Профсоюзные активисты были неприятно удивлены озвученными ценами экспортных поставок. Они явно противоречили как текущей конъюнктуре на мировом рынке железной руды, так и здравому смыслу. Ведь из 7 украинских миллиардеров из списка Forbes шестеро в разное время владели или продолжают владеть ГОКами и сделали на этом немалую часть своего нынешнего состояния: Ахметов, Новинский, Жеваго, Пинчук, Коломойский и Боголюбов.



В частности, трое последних судились в Лондоне по поводу Криворожского железорудного комбината. Зять Леонида Кучмы требовал от совладельцев группы “Приват” компенсации в размере 2 млрд долларов за непереданный ему по итогам приватизации в 2003 году пакет (93%) акций КЖРК. Эта сумма более чем в 50 раз превышает среднегодовой размер чистой прибыли Криворожского железорудного комбината. После того, как Коломойский и Боголюбов удовлетворили требования Пинчука и отдали ему свою лондонскую недвижимость на сопоставимую сумму, стало очевидно, что показатель официальной прибыли КЖРК не соответствует реальной рентабельности комбината.



Поэтому криворожские профсоюзы решили обратиться к специалистам с вопросом, как же и по каким ценам на самом деле экспортируется украинское железорудное сырье. Темой заинтересовались ГО “Социальный рух” и Центр социальных и трудовых исследований. Вокруг них постепенно сформировалась международная группа ученых, специализирующаяся как на статистических методах анализа данных, так и на вопросах международного налогообложения корпораций.



Дополнительную актуальность исследованию придавало то, что в экономике Украины ЖРС занимает положение в чем-то схожее с ролью углеводородов в России. По запасам железной руды Украина занимает третье место в мире, а по размерам ее экспорта входит в первую “пятерку”.



На основании аналитической базы американской Import Genius были проанализированы данные о каждой конкретной поставке украинского железорудного сырья на внешний рынок. Сравнивались данные украинской таможенной статистики (то есть по какой цене сырье уходило из страны) и текущие котировки Platts. В исследовании были учтены цены транспортировки в Китай и Восточную Европу (основные рынки ЖРС из Украины), а также различия в ценах в зависимости от того идет ли речь об окатышах или концентрате, и с каким содержанием железа. Отслежены цепочки посредников, связанных с владельцами украинских ГОКов.



Выяснилось, что за период с 2015 по 2017 год львиная доля железорудного сырья из Украины была продана через 11 зарубежных посредников. Размер “дисконта” по отношению к спотовым котировкам мирового рынка колебался от 21% по окатышам до почти 29% по неагломерированной руде с содержанием железа 62%. В итоге, за эти три года общий размер занижения цен при экспорте украинского ЖРС составил 1,56 млрд долларов.



По сути, здесь мы имеем дело с транфертным ценнобразованием, точнее с одним из его вариантов, когда за счет занижения цен при вывозе продукции прибыль выводится из страны-экспортера в низконалоговые юрисдикции (например, такие как Швейцария или Люксембург, которые в соответствии с украинским законодательством не относятся к числу офшорных юрисдикций, хотя по факту являются таковыми).



Одним из вопросов, на который должно было ответить “Перемещение прибыли при экспорте железной руды из Украины”, заключался в том, существует ли в Украине эффективная законодательная база, регулирующая трансфертное ценообразование. В Украине законодательство, регулирующее трансфертное ценообразование, действует с 2013 года. Как выяснили исследователи, наша нормативная документация в данной сфере вполне отвечает требованиям ООН и ОЭСР и развивается в целом в русле мировых тенденций.



То есть проблема не столько в несовершенстве законодательной базы, сколько в том, как она применяется на практике. Например, когда Кабмин не вносит в черный список офшоров Швейцарию, Люксембург, Словакию — зарегистрированные там посредники активно используются для трансфертных операций с железной рудой. Или когда Государственная фискальная служба настойчиво закрывает глаза на занижение экспортных цен владельцами украинских ГОКов.



Впрочем, как справедливо отметил один из участников исследования Александр Антонюк, вряд ли стоит этому удивляться, учитывая, что 5 последних руководителей ГФС (и предшественников Службы) находятся под следствием. Такие себе “зицпредседатели Фунты”, которые традиционно с удовольствием концентрируются на борьбе с микронарушениями (“пиджаки”/”челноки”), оставляя при этом без контроля миллиардные потоки по вывозу национального богатства “клиентами” из Офиса крупнейших налогоплательщиков.



Если экстраполировать те схемы, которые были обнаружены в ходе “Перемещения прибыли при экспорте железной руды из Украины” на остальные две ключевые группы вывоза товаров из Украины — черные металлы и агропродукцию — выходит, что ежегодно крупный бизнес занижает официальную стоимость своего экспорта из страны примерно на 3,3 млрд долларов. Это не только потери для бюджета страны в размере 540 млн долларов, не уплаченных олигархами налогов, но и мощный канал оттока капитала из страны. Тех самых прямых инвестиций, которых нам не хватает для нормального (а не в рамках статистической погрешности) экономического роста.



Причем именно в случае с железной рудой эта ситуация достигает особого цинизма. Ведь здесь речь идет о разграблении недр страны, которые “являются объектами права собственности Украинского народа“. Мало того, что невозобновляемые ресурсы Украины без должной уплаты налогов (вследствие занижения цены экспорта) вывозятся из страны, так еще, что называется “на дорожку”, олигархи получают по этим операциям еще и возмещение НДС из госбюджета. Железорудный закон олигархии[09:35 10 октября 2018 года ][Олег КАЛИТА]Государственная фискальная служба в упор не замечает схем по занижению цены экспортируемого из Украины железорудного сырья на более чем полмиллиарда долларов в год. Об этом свидетельствуют результаты исследования “Перемещение прибыли при экспорте железной руды из Украины”, инициированного независимыми профсоюзами Криворожья при поддержке фракции зеленых и объединенных левых Европарламента.В мае 2017 года по шахтам Кривбасса прокатилась волна забастовок. Работники Криворожского железорудного комбината, “Евраз Сухая Балка” и “АрселорМиттал Кривой Рог” потребовали от владельцев предприятий поднять заработную плату в долларовом эквиваленте до уровня 2013 года (1000 долларов) и соблюдать нормальные условия труда (в 2014 году правительство Яценюка отменило проверки бизнеса, в том числе со стороны Гостехнадзора, из-за чего выросло количество несчастных случаев на производстве).Горняки отказывались подниматься на поверхность и в результате администрация шахт была вынуждена спускаться в шахты и вести переговоры под землей. Результатом забастовок стали подписанные топ-менеджерами шахт соглашения о повышении зарплат в два-три этапа. Однако, в итоге эти обещания не были выполнены. Трудовые коллективы стали убеждать в том, что, во-первых, директора шахт не имели полномочий подписывать какие-либо соглашения, а во-вторых, если зарплаты будут подняты до уровня, который требовали забастовщики, то предприятия “пойдут по миру”. В доказательство экономисты и юристы олигархических холдингов, которые контролируют криворожские шахты, демонстрировали экспортные контракты на железорудное сырье.Профсоюзные активисты были неприятно удивлены озвученными ценами экспортных поставок. Они явно противоречили как текущей конъюнктуре на мировом рынке железной руды, так и здравому смыслу. Ведь из 7 украинских миллиардеров из списка Forbes шестеро в разное время владели или продолжают владеть ГОКами и сделали на этом немалую часть своего нынешнего состояния: Ахметов, Новинский, Жеваго, Пинчук, Коломойский и Боголюбов.В частности, трое последних судились в Лондоне по поводу Криворожского железорудного комбината. Зять Леонида Кучмы требовал от совладельцев группы “Приват” компенсации в размере 2 млрд долларов за непереданный ему по итогам приватизации в 2003 году пакет (93%) акций КЖРК. Эта сумма более чем в 50 раз превышает среднегодовой размер чистой прибыли Криворожского железорудного комбината. После того, как Коломойский и Боголюбов удовлетворили требования Пинчука и отдали ему свою лондонскую недвижимость на сопоставимую сумму, стало очевидно, что показатель официальной прибыли КЖРК не соответствует реальной рентабельности комбината.Поэтому криворожские профсоюзы решили обратиться к специалистам с вопросом, как же и по каким ценам на самом деле экспортируется украинское железорудное сырье. Темой заинтересовались ГО “Социальный рух” и Центр социальных и трудовых исследований. Вокруг них постепенно сформировалась международная группа ученых, специализирующаяся как на статистических методах анализа данных, так и на вопросах международного налогообложения корпораций.Дополнительную актуальность исследованию придавало то, что в экономике Украины ЖРС занимает положение в чем-то схожее с ролью углеводородов в России. По запасам железной руды Украина занимает третье место в мире, а по размерам ее экспорта входит в первую “пятерку”.На основании аналитической базы американской Import Genius были проанализированы данные о каждой конкретной поставке украинского железорудного сырья на внешний рынок. Сравнивались данные украинской таможенной статистики (то есть по какой цене сырье уходило из страны) и текущие котировки Platts. В исследовании были учтены цены транспортировки в Китай и Восточную Европу (основные рынки ЖРС из Украины), а также различия в ценах в зависимости от того идет ли речь об окатышах или концентрате, и с каким содержанием железа. Отслежены цепочки посредников, связанных с владельцами украинских ГОКов.Выяснилось, что за период с 2015 по 2017 год львиная доля железорудного сырья из Украины была продана через 11 зарубежных посредников. Размер “дисконта” по отношению к спотовым котировкам мирового рынка колебался от 21% по окатышам до почти 29% по неагломерированной руде с содержанием железа 62%. В итоге, за эти три года общий размер занижения цен при экспорте украинского ЖРС составил 1,56 млрд долларов.По сути, здесь мы имеем дело с транфертным ценнобразованием, точнее с одним из его вариантов, когда за счет занижения цен при вывозе продукции прибыль выводится из страны-экспортера в низконалоговые юрисдикции (например, такие как Швейцария или Люксембург, которые в соответствии с украинским законодательством не относятся к числу офшорных юрисдикций, хотя по факту являются таковыми).Одним из вопросов, на который должно было ответить “Перемещение прибыли при экспорте железной руды из Украины”, заключался в том, существует ли в Украине эффективная законодательная база, регулирующая трансфертное ценообразование. В Украине законодательство, регулирующее трансфертное ценообразование, действует с 2013 года. Как выяснили исследователи, наша нормативная документация в данной сфере вполне отвечает требованиям ООН и ОЭСР и развивается в целом в русле мировых тенденций.То есть проблема не столько в несовершенстве законодательной базы, сколько в том, как она применяется на практике. Например, когда Кабмин не вносит в черный список офшоров Швейцарию, Люксембург, Словакию — зарегистрированные там посредники активно используются для трансфертных операций с железной рудой. Или когда Государственная фискальная служба настойчиво закрывает глаза на занижение экспортных цен владельцами украинских ГОКов.Впрочем, как справедливо отметил один из участников исследования Александр Антонюк, вряд ли стоит этому удивляться, учитывая, что 5 последних руководителей ГФС (и предшественников Службы) находятся под следствием. Такие себе “зицпредседатели Фунты”, которые традиционно с удовольствием концентрируются на борьбе с микронарушениями (“пиджаки”/”челноки”), оставляя при этом без контроля миллиардные потоки по вывозу национального богатства “клиентами” из Офиса крупнейших налогоплательщиков.Если экстраполировать те схемы, которые были обнаружены в ходе “Перемещения прибыли при экспорте железной руды из Украины” на остальные две ключевые группы вывоза товаров из Украины — черные металлы и агропродукцию — выходит, что ежегодно крупный бизнес занижает официальную стоимость своего экспорта из страны примерно на 3,3 млрд долларов. Это не только потери для бюджета страны в размере 540 млн долларов, не уплаченных олигархами налогов, но и мощный канал оттока капитала из страны. Тех самых прямых инвестиций, которых нам не хватает для нормального (а не в рамках статистической погрешности) экономического роста.

У афтора пардон опечаточка вышла: ВСЕ недра активно "приватизированы" и являются источником торгов криминалом.

"Недрами" Украины, Воры дафно официально торгуют при чём с иносранцами. А это как раз для кого "война", нищенские пенсии,.....Так это, "только по руде"У афтора пардон опечаточка вышла: ВСЕ недра активно "приватизированы" и являются источником торгов криминалом."Недрами" Украины, Воры дафно официально торгуют при чём с иносранцами. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 5765 З нами з: 20.09.12 Подякував: 582 раз. Подякували: 776 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 жов, 2018 16:12 Будивельник

Выступы населення против действующей власти -- это сильно сказано))

Особенно о выступлении населения СССР в 1991-Ом.



Во всех этих примерах нужно бы показать какая часть населения выступила против власти.



Действующая власть-то тоже, по-Вашему, от народа.

И.Луценко недавно сказала: так за это проголосовали депутаты, депутаты представляют народ, то есть это воля народа.



Да я тоже двумя руками за то, чтобы общество брало ответственность на себя. И руками, и ногами!



Но не берёт же!

Но не дают же ему можновладци рычаги!

А когда дают, то это не более, чем профанация. Власть якобы дали, но реальную оставили у себя. На бумаге дали, на словах. А на деле ограничители и бутафория.



Так это же Ваше мнение - о народ не дозрел!



Вы же сами себе противоречит, указывая на 2004 (не говоря уже о 2014), народ созрел куда уж дальше -- узурпаторов власти рыгов сумел скинуть и тут же об *глубоко отруэном народе* говорите.





Этот *отравленный и пропитанный социалистически-коммунистической пропагандой избиратель* ЗАПРОСТО ВЫБИРАЕТ ЧЕЛОВЕКА С СУДИМОСТЯМИ (Янека) , ОЛИГАРХА (ПАПа), ОСУЖДАЮЩЕГО КОММИГОЛОДОМОР ЮВА!!!!



За окошко-то гляньте!

Народ и черта лысого выберет, только обеспечить ему его простые ОБЫВАТЕЛЬСКИЕ желания.

Будет пить пиво и смотреть футбол.



Зачем Вы также, как и коммуняки хотите от пересичного обывателя невозможного-то (или большего, чем естественное его состояние)?

Комми тоже хотели от пересичного быть активным строителем коммунизма, борцом и т.д.)))



А отцы-основатели ... не требовали и не ждали созревания, а создали сами..

И народ (обыватель) их поддержал, а когда был против, то его нагибали (см. рейганомику). Но дали результат.



У нас же элиты или ничего не делают (мало делают) для развития страны, или (и) нагибают народ. В своих корыстных целях. Результата нет.



Народ в США по сути не выбирал себе отцов-основателей. Их во власть выдвигал крупный капитал. Это он прежде всего хотел развития страны.



Можновладци, желающие реформ, -- это необходимое условие. С ним у нас проблемы. С ним, а не с народом. Народ, как народ: сверх достаточно и активистов, и обывателей хватает. Которых не нужно никуда водить.



Пока наше общество чекаэ (точнее элиты чекають) увеличивается отставание и пропасть с убегающими вперёд.

Ответственность львиная за это именно на власть имущих, а не пересичных.

Теперь и пересичные за кордон, как и власть имущие лыжи намазали..



И если в пирамиде Германия-Польша для немцев и поляков был такой ресурс, как украинцы, то самим украинцам на кого рассчитывать?



Поэтому хоть чушкой, хоть чучелом нужно было в общий круг (ЕС). Но время упустили...

Опять же можновладци. А пересичный ичправно выполнял свою функцию - вкалывал.

Керувальныки же со своей не справились. detroytred

Повідомлень: 20181 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1161 раз. Подякували: 2721 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 жов, 2018 16:27 justit

Открываем по пунктам идеи социализма-коммунизма и смотрим на реализацию.

Никаких трудностей.



С первого же пункта (социализм может быть достигнут только одновременно в ряде самых важных развитых капиталистических стран) видим -- не реализован. Вообще.



Ленин накропал, что победа соцреволюции (не социализма, а соцреволюции) возможна в одной отдельно взятой стране. Но ЛИШЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДОЖДАТЬСЯ СКОРОЙ!!!! ПОБЕДЫ СОЦРЕВОЛЮЦИЙ В САМЫХ РАЗВИТЫХ КАПСТРАНАХ. Иначе о становлении социализма не может быть и речи.



Не дождались)))

Поэтому Сталин нацарапал свою отсебятину о возможности построения социализма в одной стране.

И начал реализовывать не социалистическую теорию, а свою отсебятину (сталинизм).

Вместо того, чтобы с НЭПом откатить назад, увидев, что никаких соцреволюций ни в Германии, Франции, США и т.д. не произошло.



Короче - никто, нигде и ничего не реализовывал.

Выхвпченные отдельные элементы из теории ... так и кейнсианство в США (госрегулирование, а не свободный рынок), социалка в Европе и т.д. ---- это только отдельные элементы. И не более.

В то время, как социализм - это органический комплекс.



Реализовали режимы со штукатуркой-покрывалами и всё. detroytred

Повідомлень: 20181 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1161 раз. Подякували: 2721 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 жов, 2018 16:31 Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Грошиків підкинуть. Ні разу так не паливно.

https://m.lenta.ru/news/2018/10/10/surkov_dnr/ Шо не день то свято у Кудрявого.Грошиків підкинуть. Ні разу так не паливно. Всім процвітання! Первый Повідомлень: 13323 З нами з: 27.10.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 1738 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 жов, 2018 16:35 detroytred написав: justit

Ленин накропал,

....

Поэтому Сталин нацарапал justitЛенин накропал,....Поэтому Сталин нацарапал А такий інтелектуал з світовим іменем загнувшогося міста автомобільних заводів- виявляється розумніший і Леніна і Сталіна і може навіть презирливо до них відноситись....

І при цьому забуває що ці двоє збудували державу і протримали її збудованою в оточенні ворогів з усього світу 35 років

А потім ще 35 років інші вожді паразитуючи на ідеях цих двох цю країну ....



Тому , автозаводчик - може заткнешся?

Ти що зробив такого що можна порівняти ними?

ПС

А от фрідмани/ніксони нічого такого з безумовним базовим доходом в масштабах хоча б одного штату і хочаб на 10 років - зробити не змогли А такий інтелектуал з світовим іменем загнувшогося міста автомобільних заводів- виявляється розумніший і Леніна і Сталіна і може навіть презирливо до них відноситись....І при цьому забуває що ці двоє збудували державу і протримали її збудованою в оточенні ворогів з усього світу 35 роківА потім ще 35 років інші вожді паразитуючи на ідеях цих двох цю країну ....Тому , автозаводчик - може заткнешся?Ти що зробив такого що можна порівняти ними?ПСА от фрідмани/ніксони нічого такого з безумовним базовим доходом в масштабах хоча б одного штату і хочаб на 10 років - зробити не змогли Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 10 жов, 2018 16:38, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19614 З нами з: 15.01.09 Подякував: 123 раз. Подякували: 1894 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 жов, 2018 16:37 justit

Марьиванна)) а другие..



Не тот случай. То, что мнение никто не меняет и цель обмен мнениями -- это естественное для этой площадки.



А меня, взяв на себя функцию Марьванны, тыкнули, как за противоестественное.

Подкрепив взятой с потолка целью конструктива и тупиковостью позиции)))



Разница..

Поэтому и спросил: на основании чего тыкнули-то?

В ответ - про Марьванну.

Лихо...



З.Ы. в общем надоело отмахиваться от безосновательных нападок.

Просишь обоснований - в ответ вместо них новая нападка. detroytred

Повідомлень: 20181 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1161 раз. Подякували: 2721 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 жов, 2018 16:46 Будивельник

Критерии розумности совершенно иные.



В отсутствии аргументов (уровня знаний) будивешьники начинают, как обычно, прямо хамить.



З.Ы. *нацарапал* - я использовал такое призирлеве обозначение по основательной причине. За Сталина это обосноснование написал Бухарин. Сапожник не ассилил бы))

Уровень знаний не тот.



З.Ы. меня ещё попрекают презрительным!!! отношением к сталину.

Будивельник)))))

Уважаете его что ли)) detroytred

Повідомлень: 20181 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1161 раз. Подякували: 2721 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3991399239933994> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Украина-2012: статистика «пакращення»

ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07 5 14169

PSPoldman Чет 17 сер, 2017 09:42 Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17 , 18 , 19

ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05 183 81543

M-A-X Пон 29 тра, 2017 22:36 Украина погрязла в долгах

НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47 0 5246

НИЧОСИ Суб 24 жов, 2015 08:47