Detroyed.
Недопонимание на 90%
Цитата :
"в ответ на ошибочное утверждение Будивельника о поражении в конкурентной борьбе идей коммунизма. Поражении того, чего не было))"
Ваш посыл из вышепроцитированного = "поражение того, чего не было", то есть не было идей, ибо Будивельник о поражении идей, но никак не о поражении коммунизма
И тут же говорите об идеях о победе социализма во многих странах одновременно.
Как же можно говорить об идеях, если выше "поражение того, чего не было"?
И да, это не наезд, это просто подмечаю нелогичность.
Со стороны часто видней же
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