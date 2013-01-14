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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3991399239933994
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:52

Будивельник
Сталин, чтобы реализовать свою *идею* (сталинизм), уничтожил всех оппонентов.

Никсон и Фридман об уничтожении республиканцев даже не помышляли.

У Вас логика и критерии оценки успешности результата ошибочны.
Впрочем второй раз указывал на это.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:57

Місцевий нарцис в треуголці як вуж на пательні крутиться щоб
а - виглядати розумним
б - під виглядом розумного згодувати як можна більше комуністично/соціалістичної жвачки про потребу в сильній владі....

Треуголкін
Мені цікаво
а - скільки з тут присутніх знають що нацарапав у відношенні до сталіна використав бухарін?
б - ти випадково не марксизм-ленінізм у в ПТУ викладав?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 17:15

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Detroyed.

Недопонимание на 90%

Цитата :
"в ответ на ошибочное утверждение Будивельника о поражении в конкурентной борьбе идей коммунизма. Поражении того, чего не было))"

Ваш посыл из вышепроцитированного = "поражение того, чего не было", то есть не было идей, ибо Будивельник о поражении идей, но никак не о поражении коммунизма

И тут же говорите об идеях о победе социализма во многих странах одновременно.
Как же можно говорить об идеях, если выше "поражение того, чего не было"?

И да, это не наезд, это просто подмечаю нелогичность.
Со стороны часто видней же :)

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justit
 
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