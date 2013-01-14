Додано: Сер 10 жов, 2018 17:15

Detroyed.Недопонимание на 90%Цитата :"в ответ на ошибочное утверждение Будивельника о поражении в конкурентной борьбе идей коммунизма. Поражении того, чего не было))"Ваш посыл из вышепроцитированного = "поражение того, чего не было", то есть не было идей, ибо Будивельник о поражении идей, но никак не о поражении коммунизмаИ тут же говорите об идеях о победе социализма во многих странах одновременно.Как же можно говорить об идеях, если выше "поражение того, чего не было"?И да, это не наезд, это просто подмечаю нелогичность.Со стороны часто видней жеЭто как обсуждение среди спецов, олин может незаметить того, что другой сходу увидит.Помните мои слова о том, что писать сообщения, если канал связи плохой, нужно не онлайн, а оффлайн?Про Марью это я че-то не понял. Бредово вышло и не о том, о чем я говорил.