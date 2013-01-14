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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3991399239933994
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:52

Будивельник
Сталин, чтобы реализовать свою *идею* (сталинизм), уничтожил всех оппонентов.

Никсон и Фридман об уничтожении республиканцев даже не помышляли.

У Вас логика и критерии оценки успешности результата ошибочны.
Впрочем второй раз указывал на это.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:57

Місцевий нарцис в треуголці як вуж на пательні крутиться щоб
а - виглядати розумним
б - під виглядом розумного згодувати як можна більше комуністично/соціалістичної жвачки про потребу в сильній владі....

Треуголкін
Мені цікаво
а - скільки з тут присутніх знають що нацарапав у відношенні до сталіна використав бухарін?
б - ти випадково не марксизм-ленінізм у в ПТУ викладав?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 17:15

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Detroyed.

Недопонимание на 90%

Цитата :
"в ответ на ошибочное утверждение Будивельника о поражении в конкурентной борьбе идей коммунизма. Поражении того, чего не было))"

Ваш посыл из вышепроцитированного = "поражение того, чего не было", то есть не было идей, ибо Будивельник о поражении идей, но никак не о поражении коммунизма

И тут же говорите об идеях о победе социализма во многих странах одновременно.
Как же можно говорить об идеях, если выше "поражение того, чего не было"?

И да, это не наезд, это просто подмечаю нелогичность.
Со стороны часто видней же :)
Это как обсуждение среди спецов, олин может незаметить того, что другой сходу увидит.
Помните мои слова о том, что писать сообщения, если канал связи плохой, нужно не онлайн, а оффлайн?

Про Марью это я че-то не понял. Бредово вышло и не о том, о чем я говорил.
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 19:17

justit
Ну не знаю... как Вы могли предположить, что речь с моей стороны о не было идей?!
Конечно же и просто без вариантов в свете контекста (аргументации Будивельника к реализации идеи, как критерию прогрессивности) имелось в виду отсутствие (не было) реализации идей.

После реплики о пропустил о безбаздоходе понятным становится недопонимание. Нить дискуссии с Будивельником очень извилистая))
Тут очень внимательно следить нужно..

Впрочем, ничего страшного. Недопонимание - естественный частый случай.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 19:33

Будивельник
Вы, как обычно, тупите со своими предположениями!

О том, что сталин взял у Бухарина, я узнал только вчера, когда Вы затронули вопрос социализма.
Я же не голословлю, как Вы. При дискуссии. Гугл и море информации по данному вопросу. В одной из ссылок наткнулся на данный вот такой факт. Там ещё очень интересно было по Троцкому, как сталин его изничтожил за его пояснения классиков, а через время слово в слово взял выкладки этого Троцкого.

В ходе дискуссии я расширяю кругозор. Так о Фридмане в который раз подчитал, вспомнил. Хайека пролистал, давно не касался.

Это Вы несете отсебятину уровня аля стройка, я же изучаю. И пользуюсь аргументами, которые могу обосновать.

З.Ы. обратите внимание: за отсутствием аргументов Вы в очередной раз примитивно переходите на личности, выпады в мой адрес, а не к предмету обсуждения.

Не предполагайте (не генерируйте) глупые глупости и предположения!
За ними, кроме Ваших вымыслов и будивельной логики, ничего нет.
Хотя бы экстрасенсорные способности были. Но Вы всё мимо.
К преподаванию марксизма-ленинизма я не имею и не имел никогда никакого отношения.
Но разбираться в вопросах меня научили ещё в школе.
А Вам уже лет .., но этому так и не научились.
И наверняка не научитесь!!!
Ведь Вы ничему не учитесь в ходе дискуссий. Даже статью не прочитали, судя по задаваемым неоднократно вопросам, ответы на которые в статье.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 19:41

  detroytred написав:За ними, кроме Ваших вымыслов и будивельной логики, ничего нет.
Зверніть увагу
Єдине що стоїть століттями - це вироби людей з будівельною логікою...
А ідеї приходять і зникають тисячами в рік.....
Як я розумів - ви з власної дурі мене похвалили
Дякую , робіть це частіше.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 19:51

Будивельник
)))
Это Вы в очередной раз, применив свою странную)) логику, сгенерировали, что якобы я Вас похвалил.
Странная, потому что присоединили свою (лично Вашу, Будивельника) к логике строителей вообще.

Будивельная - то есть Ваша, Будивельника форумчанина, а не строителей вообще.

Я Вам уже дважды это объяснял.
А Вы никак понять не можете...
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 19:56

Ну вот теперь-то все наладится

https://lenta.ru/news/2018/10/09/dnr/
В российском Ростове-на-Дону в конце сентября состоялась сходка криминальных авторитетов и воров в законе, на которой обсуждались сферы влияния в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет «Новая газета».

Как отмечается, баланс сил в криминальном мире республики был нарушен в результате гибели главы ДНР Александра Захарченко. На сходке присутствовало около 15 человек. Среди них — Александр Батурин (Батура, был «смотрящим» по Горловке и доверенным лицом украинского криминального авторитета Юрия Иванющенко (Юры Енакиевского)), Армен Саркисян (c 2009 года также считался «смотрящим» за Горловкой), Виталий Метла (депутат народного совета республики) и Эдуард Асатрян (он же Эдик Осетрина, или Эдик Тбилисский, один из наиболее авторитетных воров России).

Также на сходку прибыли представители воровского мира Днепра (бывшего Днепропетровска) — они представляли интересы вора в законе Сергея Олейника(Умка), который, в свою очередь, считается правой рукой Александра Накрешвили (Нарик), возглавляющего самое мощное преступное сообщество в городе. Не обошлось и без гостей из Луганска и группировок, работавших в Донецке до начала вооруженного конфликта в 2014 году.

Сообщается, что воры обсуждали выделение так называемых «квот», передел и передачу имущества, а также контрабанду табака с фабрики «Хамадей».

Контроль над одним из крупнейших городов республики — Горловкой — было решено закрепить за енакиевской группировкой и людьми, представляющими интересы бизнесмена Рината Ахметова. «Речь шла о машиноремонтном заводе (судя по всему, о Горловском машиностроительном заводе — прим. «Ленты.ру») и других крупных предприятиях, а также о поставках семечек, соли, продуктов питания, идущих со стороны Украины через Горловку. Украинский криминальный мир, а также представители криминального мира самопровозглашенных республик должны обеспечивать безопасность существования и процветания незаконного бизнеса на территории ДНР и ЛНР», — сказано в материале.

Также утверждается, что ростовская сторона взяла на себя обеспечение транспортировки и безопасности логистики. Украинские воры обязались обеспечивать работу силовых структур Украины в пользу группировок, кроме того, по ту сторону границы займутся технической частью перевозок и их финансированием.


Даже выборов не нужно будет.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 19:56

У меня знакомый строитель -- книголюб.
Он столько перечитал, что тяжело даже представить.
Очень здраво и логично мыслит.

А Вы, Будивельник, статью из ВВС осилить не можете.

Сколько хотя бы десятков книг в год прочитали?
detroytred
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