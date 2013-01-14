Додано: Сер 10 жов, 2018 19:33

Будивельник

Вы, как обычно, тупите со своими предположениями!



О том, что сталин взял у Бухарина, я узнал только вчера, когда Вы затронули вопрос социализма.

Я же не голословлю, как Вы. При дискуссии. Гугл и море информации по данному вопросу. В одной из ссылок наткнулся на данный вот такой факт. Там ещё очень интересно было по Троцкому, как сталин его изничтожил за его пояснения классиков, а через время слово в слово взял выкладки этого Троцкого.



В ходе дискуссии я расширяю кругозор. Так о Фридмане в который раз подчитал, вспомнил. Хайека пролистал, давно не касался.



Это Вы несете отсебятину уровня аля стройка, я же изучаю. И пользуюсь аргументами, которые могу обосновать.



З.Ы. обратите внимание: за отсутствием аргументов Вы в очередной раз примитивно переходите на личности, выпады в мой адрес, а не к предмету обсуждения.



Не предполагайте (не генерируйте) глупые глупости и предположения!

За ними, кроме Ваших вымыслов и будивельной логики, ничего нет.

Хотя бы экстрасенсорные способности были. Но Вы всё мимо.

К преподаванию марксизма-ленинизма я не имею и не имел никогда никакого отношения.

Но разбираться в вопросах меня научили ещё в школе.

А Вам уже лет .., но этому так и не научились.

И наверняка не научитесь!!!

Ведь Вы ничему не учитесь в ходе дискуссий. Даже статью не прочитали, судя по задаваемым неоднократно вопросам, ответы на которые в статье.