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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3992399339943995
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 21:24

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

"Ну не знаю... как Вы могли предположить, что речь с моей стороны о не было идей?!"

Снова недопонимание :)
Я-то не предполагал даже, сразу видно, что человек оговорился.
Но!
Если давить аргументами, то подобные оговорки искоренить нужно.
Иначе можно до it-принтеров докатиться :)

О чтении книг.
Возможно влияет на разум сие, только не так уж влияет на стиль жизни.
К примеру "строитель". Это оговорка?
Я вот типичного строителя сразу представил, ну того, который кирпичи кладет.
Может не о таком речь?
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 22:11

justit
Так я не оговорился.
Со стороны Будивельника, как и многих других, подразумевается, что социализм в СССР был создан (идеи основоположников реализованы). И этот социализм *проиграл в конкурентной борьбе*, как сказал Будивельник. На это и был мой ответ. Что не было (и априори) не могло быть реализации социализма (коммунистических идей).
Вы упустили нить.
А не я оговорился.
Непонимание полное))

Я пас..
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 22:16

Да я ведь только что выше пояснял, что строитель (логика будивельная) - это исключительно в сторону форумчанина Будивельника (логика его лично, а не будивельников вообще).
Будивельная -- потому что ник Будивельник.

А Вы об оговорке))
Полное непонимание или что-то другое. Теперь точно пас.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 03:49

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Маркс и Ко ставили условие социализма -- победа соцреволюции одновременно в ряде важнейших развитых капиталистических стран.
Такого не было и близко...
То есть не было даже начальной фазы социализма. Никогда. Вообще))


это объясняется просто. соцреволюция и попытка строить социализм в итоге приводит страну в полную задницу. в то время как те, кто избежали такой участи, идут дальше вперед в конкурентной борьбе. соответственно глядя на это все, у капиталистических стран резко отпадает желание строить социализм. разве что в виде маленькой надстройки над капитализмом, за счет накопленного жирка. да и то, не из гуманности, а потому что если ничего не дать низшим слоям то потом больше потратится на борьбу с преступностью и на посадки.
galex
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  #<1 ... 3992399339943995
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