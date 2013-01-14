Додано: Чет 11 жов, 2018 10:59

Аргумент "на русском языке разговарили мать и отец, дед и баба" більш ніж дивний! А ти перегорни сторінку назад, в 19 століття! І подивись, як твого прапрадіда і прадіда примусили розмовляти російською, як над ним знущались, як вбивали за рідну мову! Перегорни дві сторінки і ти побачиш, що твої пращури розмовляли українською, татарською, вірменською, а потім їх всіх робили "русскими"… а хто не згинався, вбивали! Так само саджали і вбивали євреїв за іврит, а сьогодні ми бачимо, як "русский мир" піднімає голову в Ізраїлі! Його привезли на собі ( як воші на жупані) репатріанти з СРСР. І ці радянсько-російські воші розповзаються по Святій землі як скажені…



Не може існувати російська мова окремо від Росії. Як не могли колись, за часів радянського дефіциту, продаватись окремо гнилі солені огірки і мандарини. Тільки в наборі! Хочеш мандарини – купуй гнилі огірки… Так і робили. Тільки гнилі огірки можна купити і викинути, а "русский мир" і російська мова як сіамські близнюки.



Сьогодні я бачу тільки один шлях використання російської мови - це шлях боротьби і антиросійської пропаганди. Бажаючих повернути "русский мир" в Україну дуже багато, і вони не випаряться на сонці як роса. З ними треба працювати, щоб поменше було серед нас отих шарікових…



А найголовніше - розмовляти українською! Всім і скрізь! Українофоби скаженіють, коли її чують!



Захисники російської мови в Україні поділяються умовно на два табори – одні за Путина и русский мир, другі - начебто за Україну, проти Путіна, але за "русский язик" ("русский язык", до речі, стовп і серце "русского мира")…



Під захисниками російської мови я маю на увазі не тих, хто просто розмовляє російською в побуті, а тих, хто підспівує і підтанцьовує Азарову і репетує про "ущемление" і хоче панування російської мови… Їм замало того, що языка і так вистачає навколо. Ключове слово - панування!



Зараз русофіли почнуть згадувати російськомовних захисників з АТО. Не треба, хлопці захищають Україну, а не "русский мир". І багато з них починають спілкуватися українською! Всі ми – нащадки народів, яких русифікували насильницькими засобами. Чи є у нас гідність? Чи можемо ми вичавити совок? Чи шануємо пам’ять пращурів?



Розмовляймо українською! Всі інфіковані "русским миром" не винесуть українського середовища і поїдуть з України! Хтось в Росію, щоб насолоджуватися мовою Пушкіна… А хтось (розумніший) поїде в Європу і буде мовчки вчити мову тієї крани… Аби не українську, бо російські мовні метастази несуть в собі ненависть до української мови і України.



Тому гуртуймося і розмовляймо українською! Щоб не вчити її потім в окупації пошепки! Мова - наша молитва! Всі чорти порозбігаються!

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!