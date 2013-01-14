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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 10 жов, 2018 21:24
"Ну не знаю... как Вы могли предположить, что речь с моей стороны о не было идей?!"
Снова недопонимание
Я-то не предполагал даже, сразу видно, что человек оговорился.
Но!
Если давить аргументами, то подобные оговорки искоренить нужно.
Иначе можно до it-принтеров докатиться
О чтении книг.
Возможно влияет на разум сие, только не так уж влияет на стиль жизни.
К примеру "строитель". Это оговорка?
Я вот типичного строителя сразу представил, ну того, который кирпичи кладет.
Может не о таком речь?
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justit
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Додано: Сер 10 жов, 2018 22:11
justit
Так я не оговорился.
Со стороны Будивельника, как и многих других, подразумевается, что социализм в СССР был создан (идеи основоположников реализованы). И этот социализм *проиграл в конкурентной борьбе*, как сказал Будивельник. На это и был мой ответ. Что не было (и априори) не могло быть реализации социализма (коммунистических идей).
Вы упустили нить.
А не я оговорился.
Непонимание полное))
Я пас..
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detroytred
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Додано: Сер 10 жов, 2018 22:16
Да я ведь только что выше пояснял, что строитель (логика будивельная) - это исключительно в сторону форумчанина Будивельника (логика его лично, а не будивельников вообще).
Будивельная -- потому что ник Будивельник.
А Вы об оговорке))
Полное непонимание или что-то другое. Теперь точно пас.
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detroytred
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Додано: Чет 11 жов, 2018 03:49
Маркс и Ко ставили условие социализма -- победа соцреволюции одновременно в ряде важнейших развитых капиталистических стран.
Такого не было и близко...
То есть не было даже начальной фазы социализма. Никогда. Вообще))
это объясняется просто. соцреволюция и попытка строить социализм в итоге приводит страну в полную задницу. в то время как те, кто избежали такой участи, идут дальше вперед в конкурентной борьбе. соответственно глядя на это все, у капиталистических стран резко отпадает желание строить социализм. разве что в виде маленькой надстройки над капитализмом, за счет накопленного жирка. да и то, не из гуманности, а потому что если ничего не дать низшим слоям то потом больше потратится на борьбу с преступностью и на посадки.
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galex
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Додано: Чет 11 жов, 2018 10:59
Аргумент "на русском языке разговарили мать и отец, дед и баба" більш ніж дивний! А ти перегорни сторінку назад, в 19 століття! І подивись, як твого прапрадіда і прадіда примусили розмовляти російською, як над ним знущались, як вбивали за рідну мову! Перегорни дві сторінки і ти побачиш, що твої пращури розмовляли українською, татарською, вірменською, а потім їх всіх робили "русскими"… а хто не згинався, вбивали! Так само саджали і вбивали євреїв за іврит, а сьогодні ми бачимо, як "русский мир" піднімає голову в Ізраїлі! Його привезли на собі ( як воші на жупані) репатріанти з СРСР. І ці радянсько-російські воші розповзаються по Святій землі як скажені…
Не може існувати російська мова окремо від Росії. Як не могли колись, за часів радянського дефіциту, продаватись окремо гнилі солені огірки і мандарини. Тільки в наборі! Хочеш мандарини – купуй гнилі огірки… Так і робили. Тільки гнилі огірки можна купити і викинути, а "русский мир" і російська мова як сіамські близнюки.
Сьогодні я бачу тільки один шлях використання російської мови - це шлях боротьби і антиросійської пропаганди. Бажаючих повернути "русский мир" в Україну дуже багато, і вони не випаряться на сонці як роса. З ними треба працювати, щоб поменше було серед нас отих шарікових…
А найголовніше - розмовляти українською! Всім і скрізь! Українофоби скаженіють, коли її чують!
Захисники російської мови в Україні поділяються умовно на два табори – одні за Путина и русский мир, другі - начебто за Україну, проти Путіна, але за "русский язик" ("русский язык", до речі, стовп і серце "русского мира")…
Під захисниками російської мови я маю на увазі не тих, хто просто розмовляє російською в побуті, а тих, хто підспівує і підтанцьовує Азарову і репетує про "ущемление" і хоче панування російської мови… Їм замало того, що языка і так вистачає навколо. Ключове слово - панування!
Зараз русофіли почнуть згадувати російськомовних захисників з АТО. Не треба, хлопці захищають Україну, а не "русский мир". І багато з них починають спілкуватися українською! Всі ми – нащадки народів, яких русифікували насильницькими засобами. Чи є у нас гідність? Чи можемо ми вичавити совок? Чи шануємо пам’ять пращурів?
Розмовляймо українською! Всі інфіковані "русским миром" не винесуть українського середовища і поїдуть з України! Хтось в Росію, щоб насолоджуватися мовою Пушкіна… А хтось (розумніший) поїде в Європу і буде мовчки вчити мову тієї крани… Аби не українську, бо російські мовні метастази несуть в собі ненависть до української мови і України.
Тому гуртуймося і розмовляймо українською! Щоб не вчити її потім в окупації пошепки! Мова - наша молитва! Всі чорти порозбігаються!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: Чет 11 жов, 2018 11:01
detroytred написав:
justit
Так я не оговорился.
Со стороны Будивельника, как и многих других, подразумевается, что социализм в СССР был создан (идеи основоположников реализованы). И этот социализм *проиграл в конкурентной борьбе*, как сказал Будивельник. На это и был мой ответ. Что не было (и априори) не могло быть реализации социализма (коммунистических идей).
Вы упустили нить.
А не я оговорился.
Непонимание полное))
Я пас..
Я Вас цитировал.
Там было про идеи, а не про "построение".
Потому и воспринялось как оговорка.
В Будивельниковы цитаты я и не вчиывался.
Да и теперь модно списывать на то, что не идеология социализма оказалась нежизнеспособной, а строили у нас совсем другое, потому и не взлетело.
Основоположники-то ведь сами кроме идей ничего не реализовали, верно?
А нет реализации - как тогда судить о том, что "да не то строили вааще"
detroytred написав:
Будивельная -- потому что ник Будивельник.
А Вы об оговорке))
Я ж не о Будивельник-а, а о строителе,
Вашем знакомом, прочитавшем много книг.
Строитель, в смысле "кирпичи кладет и раствор мешает",
или то какой-то иной строитель?
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Додано: Чет 11 жов, 2018 12:07
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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