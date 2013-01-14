Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Ну не знаю... как Вы могли предположить, что речь с моей стороны о не было идей?!"
Снова недопонимание Я-то не предполагал даже, сразу видно, что человек оговорился. Но! Если давить аргументами, то подобные оговорки искоренить нужно. Иначе можно до it-принтеров докатиться
О чтении книг. Возможно влияет на разум сие, только не так уж влияет на стиль жизни. К примеру "строитель". Это оговорка? Я вот типичного строителя сразу представил, ну того, который кирпичи кладет. Может не о таком речь?
justit Так я не оговорился. Со стороны Будивельника, как и многих других, подразумевается, что социализм в СССР был создан (идеи основоположников реализованы). И этот социализм *проиграл в конкурентной борьбе*, как сказал Будивельник. На это и был мой ответ. Что не было (и априори) не могло быть реализации социализма (коммунистических идей). Вы упустили нить. А не я оговорился. Непонимание полное))
Да я ведь только что выше пояснял, что строитель (логика будивельная) - это исключительно в сторону форумчанина Будивельника (логика его лично, а не будивельников вообще). Будивельная -- потому что ник Будивельник.
А Вы об оговорке)) Полное непонимание или что-то другое. Теперь точно пас.
Маркс и Ко ставили условие социализма -- победа соцреволюции одновременно в ряде важнейших развитых капиталистических стран. Такого не было и близко... То есть не было даже начальной фазы социализма. Никогда. Вообще))
это объясняется просто. соцреволюция и попытка строить социализм в итоге приводит страну в полную задницу. в то время как те, кто избежали такой участи, идут дальше вперед в конкурентной борьбе. соответственно глядя на это все, у капиталистических стран резко отпадает желание строить социализм. разве что в виде маленькой надстройки над капитализмом, за счет накопленного жирка. да и то, не из гуманности, а потому что если ничего не дать низшим слоям то потом больше потратится на борьбу с преступностью и на посадки.
Аргумент "на русском языке разговарили мать и отец, дед и баба" більш ніж дивний! А ти перегорни сторінку назад, в 19 століття! І подивись, як твого прапрадіда і прадіда примусили розмовляти російською, як над ним знущались, як вбивали за рідну мову! Перегорни дві сторінки і ти побачиш, що твої пращури розмовляли українською, татарською, вірменською, а потім їх всіх робили "русскими"… а хто не згинався, вбивали! Так само саджали і вбивали євреїв за іврит, а сьогодні ми бачимо, як "русский мир" піднімає голову в Ізраїлі! Його привезли на собі ( як воші на жупані) репатріанти з СРСР. І ці радянсько-російські воші розповзаються по Святій землі як скажені…
Не може існувати російська мова окремо від Росії. Як не могли колись, за часів радянського дефіциту, продаватись окремо гнилі солені огірки і мандарини. Тільки в наборі! Хочеш мандарини – купуй гнилі огірки… Так і робили. Тільки гнилі огірки можна купити і викинути, а "русский мир" і російська мова як сіамські близнюки.
Сьогодні я бачу тільки один шлях використання російської мови - це шлях боротьби і антиросійської пропаганди. Бажаючих повернути "русский мир" в Україну дуже багато, і вони не випаряться на сонці як роса. З ними треба працювати, щоб поменше було серед нас отих шарікових…
А найголовніше - розмовляти українською! Всім і скрізь! Українофоби скаженіють, коли її чують!
Захисники російської мови в Україні поділяються умовно на два табори – одні за Путина и русский мир, другі - начебто за Україну, проти Путіна, але за "русский язик" ("русский язык", до речі, стовп і серце "русского мира")…
Під захисниками російської мови я маю на увазі не тих, хто просто розмовляє російською в побуті, а тих, хто підспівує і підтанцьовує Азарову і репетує про "ущемление" і хоче панування російської мови… Їм замало того, що языка і так вистачає навколо. Ключове слово - панування!
Зараз русофіли почнуть згадувати російськомовних захисників з АТО. Не треба, хлопці захищають Україну, а не "русский мир". І багато з них починають спілкуватися українською! Всі ми – нащадки народів, яких русифікували насильницькими засобами. Чи є у нас гідність? Чи можемо ми вичавити совок? Чи шануємо пам’ять пращурів?
Розмовляймо українською! Всі інфіковані "русским миром" не винесуть українського середовища і поїдуть з України! Хтось в Росію, щоб насолоджуватися мовою Пушкіна… А хтось (розумніший) поїде в Європу і буде мовчки вчити мову тієї крани… Аби не українську, бо російські мовні метастази несуть в собі ненависть до української мови і України.
Тому гуртуймося і розмовляймо українською! Щоб не вчити її потім в окупації пошепки! Мова - наша молитва! Всі чорти порозбігаються!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
detroytred написав:justit Так я не оговорился. Со стороны Будивельника, как и многих других, подразумевается, что социализм в СССР был создан (идеи основоположников реализованы). И этот социализм *проиграл в конкурентной борьбе*, как сказал Будивельник. На это и был мой ответ. Что не было (и априори) не могло быть реализации социализма (коммунистических идей). Вы упустили нить. А не я оговорился. Непонимание полное))
Я пас..
Я Вас цитировал. Там было про идеи, а не про "построение". Потому и воспринялось как оговорка. В Будивельниковы цитаты я и не вчиывался.
Да и теперь модно списывать на то, что не идеология социализма оказалась нежизнеспособной, а строили у нас совсем другое, потому и не взлетело. Основоположники-то ведь сами кроме идей ничего не реализовали, верно? А нет реализации - как тогда судить о том, что "да не то строили вааще"
detroytred написав:Будивельная -- потому что ник Будивельник. А Вы об оговорке))
Я ж не о Будивельник-а, а о строителе, Вашем знакомом, прочитавшем много книг. Строитель, в смысле "кирпичи кладет и раствор мешает", или то какой-то иной строитель?
Батенька, Ви на початку навчіться думати, та викладати речення "Українською".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Батенька, Ви на початку навчіться думати, та викладати речення "Українською".
Не зрозумів. Ви про що?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Батенька, Ви на початку навчіться думати, та викладати речення "Українською".
Не зрозумів. Ви про що?
Изложенный Вами текст написанный "русско язычным" - как ни горько это признать. Стилистика построения предложений - не является украинской. Это то же, что и со мной: вроде как всё на русском - только стилистика украиноязычного.(насильно русифицированного при чём далеко не русскими - Отсюда все непонимания)
Поздравляю Всех! Польша, ввела единственной из зоны Шенгена, для украинцев "Рабочий безвиз", в то время, как в РФ, не просто поднимается вопрос о "разрешении на работу" гражданам Украины.
Хіти тижня. Новий порядок: Польща скасувала робочі візи для українців середа, 10 жовтень 2018, http://patrioty.org.ua/ecomomic/khity-t ... 50121.html Тепер ті, хто хотів би знайти роботу в Польщі, можуть приїхати в рамках безвізу та самі знайти вакансію і отримати необхідні документи для працевлаштування в країні над Віслою.
Х...ёво, что в самой Украине принудительно ликвидируются уже уникальные заводы и производства..... - Ворами в металлоломммммммм!!!!! - Если коренное население ещё стонет - "не уничтожайте", - значит ещё есть что грабить и продавать. Остервеневший Враг форсированными темпами вырезает уникальные станки единственные в своём классе, оставшиеся в Украине.(Немец, в Отечественную, такого себе не позволял. ...) Слово "тоскливые" сегодня "новости" экономики - как то сложно назвать так мягко.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Если мы поговорили здесь, это не значит, что "всё уже прошло" http://girnyk.dn.ua/news/gornjaki_shakh ... 0-08-12770 Селидовуголь бастует Начинают подхватывать рабы Красноармейскугля https://www.ostro.org/donetsk/society/news/556586/ При чём Воры принудительно банкротят шахты-миллионники - для их приватизации. Не рабами, что там ковыряются, а именно высшим эшелоном криминала. Создав в Украине дефицит твёрдого топлива.(зимой многим будет ...опа) - Токмо "бизнес" - ничего личного. В Украине нагрузку на лаву нельзя давать свыше 1000тон/сутки по причине технической и сопутствующих содержанию летучих газов. Сверх эффективные лавы будут кормиться жизнями углекопов. По примеру шахты им "Засядько", когда после последней массовой гибели углекопов, при "любых друзях" - рассчитались все дончане, с основных специальностей - набрали рабов с периферии - стали возить автобусами за 100 км - "выгодно"(было).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.