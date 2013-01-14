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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3994399539963997>
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:42

Козак-характерник Вы когда текст откуда-либо берете то хоть ссылку оставляйте на первоисточник (ну так принято просто). По сути текста- думал ницой опять бредит, а это некая Малахова... Текст смешной и глупый, по факту разжигание ненависти. По хорошему, за такое в нормальном обществе уголовная ответственность, но это же Украина...
Розмовляймо українською! Всі інфіковані "русским миром" не винесуть українського середовища і поїдуть з України!
Ну как бы наоборот, носители украинского языка массово едут в Польшу и Германию и прочую Европу за лучшей жизнью)))
YKK
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:59

  YKK написав:... носители украинского языка массово едут в Польшу и Германию и прочую Европу за лучшей жизнью)))
А може правильно написати
громадяни України ( не залежно від того на якій мові говорять російській.українській ) масово їдуть за кордон , при чому наймасовіше ( в процентному відношенні до загальної кількості володіючих мовою) їдуть якраз ті хто вільно володіють іноземною - угорською ,румунською . польською....

ПС
20 років тому, точно така сама ситуація була в Польщі... так що надіємось і ми на ефективні результати від таких поїздок (переслані кошти , досвід , менталітет)
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 11 жов, 2018 14:00, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:59

https://ubr.ua/market/fondovyj-rynok-ss ... em-3876946
И так: видим картинку произошедшего с биткоином, а теперь её аналог "IT технологии".
Тот, кто уверовал, что комп всегда прокормит, теперь к 2025 году жестко ляжет под неусыпный контроль.
А в то же время, в Украине https://news.finance.ua/ru/news/-/43639 ... shhadbanka
- банкротят базовые оборонные предприятия?
И это в "военное время"?
Заказы идут не на КРАЗ, а на "Богдан" в сумах и отвёрточной сборкой "чужого с сомнительной перспективой".
https://fraza.ua/analytics/266207-ukrai ... ogdan-6317

В то же время хочу напомнить старый скандал, когда вокруг КРАЗа было обнаружено(официально) 24 сборочных цеха по высшей категории основной продукции завода.(В переводе это значит, что мощностя завода принципиально не используются на оборонку)

Вопрос: кто и за чем ложит основные базовые Заводы оборонки Украины?
(А ведь армейский КРАЗ - для некоторых государств базовая не превзойдённая армейская модель тягача это Египет, ... - Украина)
Украина - "Волшебная страна"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 11 жов, 2018 14:13, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:09

  YKK написав:Козак-характерник Вы когда текст откуда-либо берете то хоть ссылку оставляйте на первоисточник (ну так принято просто). По сути текста- думал ницой опять бредит, а это некая Малахова... Текст смешной и глупый, по факту разжигание ненависти. По хорошему, за такое в нормальном обществе уголовная ответственность, но это же Украина...

Добре.
Дякую, хоч Ви перевели.
ТО ж я ніколи рідну мову не заплямував чужою лайкою, чи нездатністю висловити бажане.
Рідною - тільки з дітями.

К стати, единственными на сегодня носителями чистого Украинского языка - есть жители Левобережья (Полтавская, Днепропетровская, Запорожская,...)
А если кто спросит, где больше всего слышал украинских народных песен(весёлых, шутливых, исторических,.....) - никто не поверит! У жителей сёл вокруг Таганрога.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:27

  Kudrjavuy написав:Изложенный Вами текст написанный "русско язычным" - как ни горько это признать.
Стилистика построения предложений - не является украинской.

В чому полягає ця стилістика? Вкажіть на помилки.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:31

  YKK написав:Козак-характерник Вы когда текст откуда-либо берете то хоть ссылку оставляйте на первоисточник (ну так принято просто). По сути текста- думал ницой опять бредит, а это некая Малахова... Текст смешной и глупый, по факту разжигание ненависти. По хорошему, за такое в нормальном обществе уголовная ответственность, но это же Украина...

Навіщо вам то першоджерело? :D Я червоним виділив, те що сподобалося.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:38

  Kudrjavuy написав:К стати, единственными на сегодня носителями чистого Украинского языка - есть жители Левобережья (Полтавская, Днепропетровская, Запорожская,...)

Що це за "чистый язык"? :P Є класична літературна мова. Котляревський і Шевченко є її основоположниками. Що стосується "живої" мови, то в ній багато регіональних специфік і впливів інших мов. Так склалося історично.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:38

  Козак-характерник написав:
  Kudrjavuy написав:Изложенный Вами текст написанный "русско язычным" - как ни горько это признать.
Стилистика построения предложений - не является украинской.

В чому полягає ця стилістика? Вкажіть на помилки.

В предложениях русским текстом - заменены слова украинские.
Рідною мовою не існує таких висловів.
  Козак-характерник написав:
  Kudrjavuy написав:К стати, единственными на сегодня носителями чистого Украинского языка - есть жители Левобережья (Полтавская, Днепропетровская, Запорожская,...)

Що це за "чистый язык"? :P Є класична літературна мова. Котляревський і Шевченко є її основоположниками. Що стосується "живої" мови, то в ній багато регіональних специфік і впливів інших мов. Так склалося історично.

З відкілля?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:42

Я буду переводить с чухонского!

  Kudrjavuy написав:З відкілля?

З підручника історії. :P

  Kudrjavuy написав:В предложениях русским текстом - заменены слова украинские.
Рідною мовою не існує таких висловів.

Перекладіть з чухонської на рідну. :P Хочу прочитати в аутентичній стилістиці.. :P Не цілий текст, а найбільш кричущі невідповідності.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:03

  Козак-характерник написав:
  Kudrjavuy написав:З відкілля?

З підручника історії. :P

"-Мені тринадцятий минало.
Я пас ягнята край села."
- ?
Мабудь радянського? :mrgreen:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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