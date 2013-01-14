Додано: Чет 11 жов, 2018 15:55

Я не филолог.

И думаю на этом тему ЗАКРЫЛИ.

Но для развития "учиться" никогда не поздно.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.