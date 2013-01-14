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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3994399539963997
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:07

  Kudrjavuy написав:
  Козак-характерник написав:
  Kudrjavuy написав:З відкілля?

З підручника історії. :P

"-Мені тринадцятий минало.
Я пас ягнята край села."
- ?
Мабудь радянського? :mrgreen:

Та ні, сучасного. По якому навчають сьогодні. :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:25

  Козак-характерник написав:Та ні, сучасного. По якому навчають сьогодні. :P
:shock:
"Навчають" та "навчився" є велика різниця, та нема нічого спільного.
Вас у першу чергу вчили "вчитися"! :oops:
То ж вчить будь ласка з перших рук. :evil:
Бо між навчальною програмою, та дійсністю - нездоланна прірва.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:29

  Kudrjavuy написав:То ж вчить будь ласка з перших рук. :evil:

Де ці перші руки? :D Я потисну їх... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:52

  Козак-характерник написав:
  Kudrjavuy написав:То ж вчить будь ласка з перших рук. :evil:

Де ці перші руки? :D Я потисну їх... :P
:shock:
"Кобзар" - Великий та Малий!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:55

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Я не филолог.
И думаю на этом тему ЗАКРЫЛИ.
Но для развития "учиться" никогда не поздно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:36

Чому не володієте державною мовою?

  Kudrjavuy написав:
  Козак-характерник написав:
  Kudrjavuy написав:То ж вчить будь ласка з перших рук. :evil:

Де ці перші руки? :D Я потисну їх... :P
:shock:
"Кобзар" - Великий та Малий!

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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