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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3995399639973998>
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:07

  Kudrjavuy написав:
  Козак-характерник написав:
  Kudrjavuy написав:З відкілля?

З підручника історії. :P

"-Мені тринадцятий минало.
Я пас ягнята край села."
- ?
Мабудь радянського? :mrgreen:

Та ні, сучасного. По якому навчають сьогодні. :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:25

  Козак-характерник написав:Та ні, сучасного. По якому навчають сьогодні. :P
:shock:
"Навчають" та "навчився" є велика різниця, та нема нічого спільного.
Вас у першу чергу вчили "вчитися"! :oops:
То ж вчить будь ласка з перших рук. :evil:
Бо між навчальною програмою, та дійсністю - нездоланна прірва.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:29

  Kudrjavuy написав:То ж вчить будь ласка з перших рук. :evil:

Де ці перші руки? :D Я потисну їх... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:52

  Козак-характерник написав:
  Kudrjavuy написав:То ж вчить будь ласка з перших рук. :evil:

Де ці перші руки? :D Я потисну їх... :P
:shock:
"Кобзар" - Великий та Малий!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:55

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Я не филолог.
И думаю на этом тему ЗАКРЫЛИ.
Но для развития "учиться" никогда не поздно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:36

Чому не володієте державною мовою?

  Kudrjavuy написав:
  Козак-характерник написав:
  Kudrjavuy написав:То ж вчить будь ласка з перших рук. :evil:

Де ці перші руки? :D Я потисну їх... :P
:shock:
"Кобзар" - Великий та Малий!

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 17:45

Козак-характерник
Отменно +
Но поверьте прочтя "Кобзар" Вы под черпнёте куда более.
Ведь Шевченко использовали в пропаганде все власти, а он был личностью далеко не ординарной. И постоянно "попадал", ибо в рот, этим, "с выдающих их походкой", ни когда не заглядывал.(ссылка в Казахстан).

Это картинка "классика" - актуальна во все времена.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:13

Польша закрывает позиции украинцами, молдаванами, белорусами.
Кем будет закрывать Украина, если вдруг дело дойдёт до экономического рывка?

В мире начался откат к протекционизму...
Следующий виток расширения рынков наврядли будет в среднесрочной перспективе. То есть надежды, что западный капитал через свои политинституты заставит наших можновладцив провести глубиннын реформы (обеспечить площадку для захода), очень и очень маловероятна.

То, что наши сами создадут условия, ещё меньше (вероятность).

Реально - наши можновладци прозевали окно...
Следующего витка глобализации ждать и ждать.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:28

  Козак-характерник написав:А ти перегорни сторінку назад, в 19 століття! І подивись, як твого прапрадіда і прадіда примусили розмовляти російською, як над ним знущались, як вбивали за рідну мову!


да это понятно. но так исторически сложилось что моим базовым является русский. как в общем-то и у >90% круга общения.


а сьогодні ми бачимо, як "русский мир" піднімає голову в Ізраїлі! Його привезли на собі ( як воші на жупані) репатріанти з СРСР. І ці радянсько-російські воші розповзаються по Святій землі як скажені…

"русский мир" определяется не языком. вспомнилось видео паругодичной давности как украиноязычного коцабу какие-то ребята, возможно азовцы, русскоязычные сранделями гоняли по мариинскому.


А найголовніше - розмовляти українською! Всім і скрізь! Українофоби скаженіють, коли її чують!


тут вопрос уровней владения и реальной практики. я понимаю наравне, сам говорю как бы свободно, но все равно в голове приходится делать синхронный перевод, что влияет на осмысленность предложений.


Захисники російської мови в Україні поділяються умовно на два табори – одні за Путина и русский мир, другі - начебто за Україну, проти Путіна, але за "русский язик" ("русский язык", до речі, стовп і серце "русского мира")…


я не защищаю, пусть потихоньку отмирает эволюционным путем. все необходимые шаги делаются - обучение, вещание, требование к госслужащим и сфере услуг. лет 30-50-70 и русский язык на этой территории отомрет. и ничего страшного.



Всі ми – нащадки народів, яких русифікували насильницькими засобами. Чи є у нас гідність? Чи можемо ми вичавити совок? Чи шануємо пам’ять пращурів?

тут проблема в том, что украиноязычные националисты куда ближе к совку и вате со своими идеями, нежели русскоязычные "либерасты".


Тому гуртуймося і розмовляймо українською! Щоб не вчити її потім в окупації пошепки! Мова - наша молитва! Всі чорти порозбігаються!

откровенно говоря - так себе мотивация...
хотя когда ко мне обращаются по украински, если я в нормальном настроении, то стараюсь отвечать так же, чисто вежливость.
но сейчас на компе нет раскладки, а ставить лень. да и потом между тремя переключаться неудобно.
galex
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:29

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Польша закрывает позиции украинцами, молдаванами, белорусами.
Кем будет закрывать Украина, если вдруг дело дойдёт до экономического рывка?


индусами)) ну и плюс кто-то из Польши назад приедет.
да и уезжают в основном низкоквалифицированные. толковый спец и здесь работу найдет (разве что за исключением врачей, но я в целом о промышленности).
galex
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