Та ні, сучасного. По якому навчають сьогодні.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 11 жов, 2018 15:07
Та ні, сучасного. По якому навчають сьогодні.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 11 жов, 2018 15:25
"Навчають" та "навчився" є велика різниця, та нема нічого спільного.
Вас у першу чергу вчили "вчитися"!
То ж вчить будь ласка з перших рук.
Бо між навчальною програмою, та дійсністю - нездоланна прірва.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 11 жов, 2018 15:29
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 11 жов, 2018 15:52
"Кобзар" - Великий та Малий!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 11 жов, 2018 15:55
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Я не филолог.
И думаю на этом тему ЗАКРЫЛИ.
Но для развития "учиться" никогда не поздно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 11 жов, 2018 16:36
Чому не володієте державною мовою?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 11 жов, 2018 17:45
Козак-характерник
Отменно +
Но поверьте прочтя "Кобзар" Вы под черпнёте куда более.
Ведь Шевченко использовали в пропаганде все власти, а он был личностью далеко не ординарной. И постоянно "попадал", ибо в рот, этим, "с выдающих их походкой", ни когда не заглядывал.(ссылка в Казахстан).
Это картинка "классика" - актуальна во все времена.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 11 жов, 2018 18:13
Польша закрывает позиции украинцами, молдаванами, белорусами.
Кем будет закрывать Украина, если вдруг дело дойдёт до экономического рывка?
В мире начался откат к протекционизму...
Следующий виток расширения рынков наврядли будет в среднесрочной перспективе. То есть надежды, что западный капитал через свои политинституты заставит наших можновладцив провести глубиннын реформы (обеспечить площадку для захода), очень и очень маловероятна.
То, что наши сами создадут условия, ещё меньше (вероятность).
Реально - наши можновладци прозевали окно...
Следующего витка глобализации ждать и ждать.
Додано: Чет 11 жов, 2018 18:28
да это понятно. но так исторически сложилось что моим базовым является русский. как в общем-то и у >90% круга общения.
"русский мир" определяется не языком. вспомнилось видео паругодичной давности как украиноязычного коцабу какие-то ребята, возможно азовцы, русскоязычные сранделями гоняли по мариинскому.
тут вопрос уровней владения и реальной практики. я понимаю наравне, сам говорю как бы свободно, но все равно в голове приходится делать синхронный перевод, что влияет на осмысленность предложений.
я не защищаю, пусть потихоньку отмирает эволюционным путем. все необходимые шаги делаются - обучение, вещание, требование к госслужащим и сфере услуг. лет 30-50-70 и русский язык на этой территории отомрет. и ничего страшного.
тут проблема в том, что украиноязычные националисты куда ближе к совку и вате со своими идеями, нежели русскоязычные "либерасты".
откровенно говоря - так себе мотивация...
хотя когда ко мне обращаются по украински, если я в нормальном настроении, то стараюсь отвечать так же, чисто вежливость.
но сейчас на компе нет раскладки, а ставить лень. да и потом между тремя переключаться неудобно.
Додано: Чет 11 жов, 2018 18:29
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
индусами)) ну и плюс кто-то из Польши назад приедет.
да и уезжают в основном низкоквалифицированные. толковый спец и здесь работу найдет (разве что за исключением врачей, но я в целом о промышленности).
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