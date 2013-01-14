[17:25 11 октября 2018 года ][Алексей ТРЕМБИЦКИЙ]Не прошло и месяца со времени программного интервью новоназначенного главы Морской администрации Дмитрия Петренко, а морская отрасль уже почувствовала на себе тяжелую поступь “реформ”.С 11 апреля Дмитрий Петренко назначен на должность председателя Госслужбы морского и речного транспорта Украины (далее — Морской администрации). Задачи новосозданного органа обозначены в Постановлении Кабинета Министров Украины №1095 от 06.09.2017 и выглядят более чем глобальными. Администрация может заключать международные договоры от имени Украины, обязана контролировать их выполнение по вопросам безопасности судоходства, отвечает за предотвращение загрязнений окружающей среды с судов, под Государственным Флагом Украины. На Морскую администрацию законодательно возложены глобальные функции контроля государства порта за соответствие судов, заходящих в украинские гавани, стандартам безопасности мореплавания. Администрация контролирует навигационно-гидрографическую безопасность страны, проводит расследование аварийных морских происшествий, занимается вопросами борьбы с терроризмом, и, в целом, выполняет более 60 государственных функций, призванных упрочить позиции Украины в глобальном судоходном мире.В то же время, руководит таким государственным органом человек явно далёкий от морской отрасли и чужой для профессионального сообщества. В отраслевых СМИ уже писали о фальшивом капитанском прошлом Дмитрия Петренко. Сегодня ни для кого не секрет, что до этого он никогда не работал капитаном дальнего плавания, никогда не имел отношения к какой-либо руководящей работе, связанной с морем. Подделка, которая позволила господину Петренко занять пост стала предметом многочисленных обращений в контролирующие органы, к руководителям государства, в том числе предметом открытого письма Президенту Украины и Премьер-министру Украины от представителей бизнеса, общественных объединений и ассоциаций морской отрасли.Официальный текст обращения:Ни одно из этих утверждение господин Петренко не опроверг, не подал в суд на “клеветников”, тем самым признав указанную в них информацию.Единственным подтверждённым “морским” местом для Дмитрия был учебно-тренажерный центр “Альфа-трейнинг”, где будущий руководитель отрасли работал целых 3 месяца. В “Альфа-трейнинг” Дмитрий понял, что наиболее прибыльной морской сферой в Украине является подготовка и дипломирование моряков и из 60 важный функций Администрации взялся за то, что ближе, понятней и доходней.Полтора года стоит без работы Учебно-тренажерный центр Ильичевского судоремонтного завода. Сотрудникам центра — немногим оставшимся отечественным профессионалам — выплачивается зарплата, а бюджетам всех уровней — соответствующие налоговые отчисления. При этом обучение моряков и плавсостава приостановлено. Причина такого положения проста — заводу не выдают Протокол о соответствии центра требованиям Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года, необходимый для проведения профобучения. Вместо этого, завод получил уведомление Государственной службы по безопасности на транспорте об отказе в выдаче упомянутого протокола, которым, по совершенно надуманным причинам, ему отказано в выдаче указанного Протокола.В Одесском окружном апелляционном суде уже находится иск о противоправности такого решения Государственной службы по безопасности на транспорте. Однако, повторная проверка завода уже представителями Морской администрации (как правопреемником Государственной службы) состоится не менее чем через 6 месяцев, а значит, завод опять потеряет драгоценное время на работу. Об объективности проверяющих также говорить не приходится.Таким образом, крупнейший учебный центр страны простаивает несмотря на многочисленные обращения, в том числе и к народным депутатам. Многие из них просто разводят руками, и откровенно не хотят вмешиваться в борьбу с “вышестоящими”. “Ну сами посудите, если я встану на вашу защиту, завтра у меня начнутся проблемы. И кто тогда поможет мне?”, — говорит один из народных избранников.Коллектив завода неоднократно обращался за помощью к губернатору Одесской области Максиму Степанова, но дальше разговора с помощником дело не дошло. Не помогли и обращения в общественное объединение “Бізнес-Варта” и Украинский институт будущего. Проблему искусственного препятствования работе учебно-тренажёрного центра обсуждали члены недавно созданной Морской палаты Украины, народные депутаты Украины.Учебно-тренажерный центр Ильичевского судоремонтного завода был создан 66 лет назад и сегодня он основная кузница кадров для завода. Токари, сварщики, сборщики проходят профессиональное обучение и сразу вливаются в цикл производства. То есть готовит кадры, прежде всего, для собственных нужд крупнейшего судоремонтного предприятия в стране. При этом, с завода ежедневно уходят минимум 5 специалистов, которые уезжают в поисках лучшей судьбы в соседнюю Польшу и другие страны Евросоюза. Это опытные профессионалы высокой квалификации, обладающие колоссальным опытом. На их место приходят сегодняшние выпускники центра. Вернее — не приходят. А значит, в ближайшее время — если замкнутый круг оттока кадров не остановить — завод просто прекратит существование. Банально, не хватит специалистов для выполнения работ, для ремонта украинского флота (в 2017 году на заводе отремонтировали 100 судов, в том числе фрегат “Гетьман Сагайдачний”), для пополнения фондов местного и государственного бюджетов. Ильичевский СРЗ просто перестанет быть градообразующим предприятием города.Преимущества тесной связки учебно-тренажёрного центра и судоремонтного завода очевидны. Ученики центра получают практику на буксирах, в доках, на симуляторах и плавсредствах завода, в сварочных мастерских и на водных полигонах завода. Ни один другой центр в Украине не может похвастаться такой базой. Однако, похоже, такое положение вещей не укладывается в схему нового главы Морской администрации.Его стратегия — полная монополизация рынка профессионального морского образования под прикрытием “морской реформы”. Организаторами схемы называют разных государственных чиновников, в том числе заместителя министра Юрия Лавренюка. В отрасли прижилось название “Дима 50%”. Её суть проста.Ранее обучение, дипломирование и регистрация украинских моряков были независимыми функциями. Обучением занимались различные учебные заведения. Проверкой знаний — Инспекция по подготовке и дипломированию моряков, регистрацией — Государственный Реестр документов моряков Украины, выдачей паспортов и свидетельств моряков — службы капитанов морских портов. Сегодня же создаётся монопольная система, при которой вся система подготовки плавсостава, обучения, проверки знаний и выдачи документов будущих моряков будет замкнута в одних “государственных” руках. Подчинение капитаний портов сегодня последний “элемент борьбы” разных группировок в министерстве инфраструктуры, и, судя по всему, министр Владимир Омелян проигрывает эту борьбу своему заместителю и автору схемы. Поговаривают, что для того, чтобы успешно продолжить работу, независимому учебному центру нужно “поделиться” половиной годового дохода и ввести в состав руководства “смотрящего” — отсюда и название “Дима 50%”. 4 украинских центра уже согласились на участие в такой схеме. Ильичевский судозавод — исключение. По самым скромным подсчётам, рынок такой коррупции может ежегодно составлять 5-10 млн гривен только от одного учебного центра. И когда система будет сосредоточена в одних руках — вот тогда начнётся настоящее, говоря простым языком “обилечивание” и выдача дипломов всем желающим.Создаваемая коррупционная монополия Морской администрации — будущая раковая опухоль, метастазы которой распространятся на весь организм украинской морской отрасли. Если в ситуацию не вмешается высшее руководство страны в лице Президента Украины Петра Порошенко и Премьер-министра Владимира Гройсмана, уже через несколько месяцев украинские моряки не смогут обновить квалификацию, подтвердить дипломы. За этим следует — невозможность выполнить свои контрактные обязательства перед крюингами. Что Премьер-министр и Министр инфраструктуры Украины ответят тысячам моряков, которые не смогут уйти в рейс и будут вынуждены терять зарплату и квалификацию? Что авторы “схемы” ответят их семьям?Всего в Государственном реестре документов моряков числится данные о 235 тыс.документов, которые нужно регулярно обновлять. А раз все карты — в одной руке, кто может гарантировать, что через год у нас не окажется 500 тысяч или миллион липовых специалистов с липовыми дипломами.