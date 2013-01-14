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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3995399639973998
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:41

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Польша закрывает позиции украинцами, молдаванами, белорусами.
Кем будет закрывать Украина, если вдруг дело дойдёт до экономического рывка?
Я розумію що фантазерам мріючим про сильну комуністично/соціалістичну руку - навіть в страшному сні не може приснитись , що у випадку економічного ривка - станеться те що і завжди
Схід надасть робочі руки - Захід цивілізаційні правила
Розшифрую для неадекватів
В росії також є робочі руки , які б хотіли отримувати стільки ж скільки отримують в педерації , але жити в кращому кліматі...
Так що крім грошей/технологій - є ще те що ні московія ні берлінія забрати в України не зможуть - це кліматичні умови проживання.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 19:02

  budivelnik написав:Схід надасть робочі руки - Захід цивілізаційні правила
Розшифрую для неадекватів
В росії також є робочі руки , які б хотіли отримувати стільки ж скільки отримують в педерації , але жити в кращому кліматі...
Так що крім грошей/технологій - є ще те що ні московія ні берлінія забрати в України не зможуть - це кліматичні умови проживання.

Это ВЫ про "Крым"?
Космодром, базы, климат, технологии, доступ к ресурсам, энергетика, курортная зона, ...
И что останется "украинского" - ? Ничего.(население, наука, технологии, уникальные производства, "свій ставок и вишневий садок" но уже для немца или состоятельного из РФ - по аналогу Грузии)
- Увы, злой сарказм.
Ибо в видимой перспективе только обратный процесс.

Лёгкая промышленность - по причине суровой зимы не конкурент Бангладеш, Китаю, Турции,..
Сельское хозяйство - по сути идёт аргентинский сценарий.
Машиностроение - в принудительном банкротстве.
Металлургия - без угля и энергетики, без спроса на внутреннем рынке в строительстве, машиностроении,.....
Энергетика - так её валят под приватизацию по "европейскому сценарию"(атомные - харьковский Турбоатом, Строительство завода по производству ТВЕЛов, солнечные ветро - всё импортное за валюту с сомнительной перспективой окупаемости)
Горная промышленность - после оккупации Машиностроительная база ГШО осталась в оккупации, да и сами природные условия добычи угля проблемны.
Принудительное банкротство одного предприятия - ведёт за собой цепочку уничтожения смежников.
Реальное производство странными образом полностью ликвидируется в Украине своим же Правительством.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 11 жов, 2018 19:31, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 19:22

Будивельник
Ну и зачем подобно гопнику усиливать свои аргументы хамством и оскорблениями?
Зачем генерить фантазии о мечтах с сильной рукой?

Вы сами-то подумайте какие фантазии выдали -- о россиянах, как ресурсе рабочей силы.
Самому не смешно-то?

У них рабочих рук не хватает обслуживать добычу и поставку природных ресурсов для западных рынков и всех, крутящихся вокруг этого и сопутствующих бизнесов.

А если новые власти придут у них иные, так западный капитал к ним быстрее побежит, чем к нам.
При этом у них преимущество -- режим (только лояльный к Западу) может обеспечить условия для захода зап. капитала. Капиталу побоку кто обеспечивает условия.

Но насмешили .. о северянах, как ресурсе рабочей силы.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 19:42

  detroytred написав:Будивельник
Ну и зачем подобно гопнику усиливать свои аргументы хамством и оскорблениями?
Зачем генерить фантазии о мечтах с сильной рукой?

Вы сами-то подумайте какие фантазии выдали -- о россиянах, как ресурсе рабочей силы.
Самому не смешно-то?

У них рабочих рук не хватает обслуживать добычу и поставку природных ресурсов для западных рынков и всех, крутящихся вокруг этого и сопутствующих бизнесов.

А если новые власти придут у них иные, так западный капитал к ним быстрее побежит, чем к нам.
При этом у них преимущество -- режим (только лояльный к Западу) может обеспечить условия для захода зап. капитала. Капиталу побоку кто обеспечивает условия.

Но насмешили .. о северянах, как ресурсе рабочей силы.

"Сильная рука" - необходима, но для диктата Закона и Права.
Загона экономического криминала в "стойло".
Вывод Украины с транспортных коридоров Запад - Восток.
Аммиакопроводы, Ж/Д коридоры, "Шелковый Путь, газ, нефть, "
Полная ликвидация своей промышленности, энергетики, машиностроения, науки, образования, ...(- вспомните про "Иран", хоть у них есть нефть, но...)
Ставит под сомнение любую перспективу Украины в разряде промышленно- развитых стран.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 19:43

Будивельник
По факту.
Или представьте аргументы, откуда Вы знаете, о чём я мечтаю, или я обвиняю Вас в клевете.

Я Вам уже многократно пояснял, что не являюсь сторонником *сильной руки*. Многократно тут писал о необходимости движения к европейским ценностям, Европе.

Поэтому, если не будет внятных веских обоснований, я обвиняю Вас в клевете в мой адрес. Сознательной лжи с целью.

З.Ы. Вы не в подзаборной забегаловке, а на всеукраинском форуме. Контролируйте себя. И думайте, что Вы делаете. Привыкли уже лгать и оскорблять. Это ненормально.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 20:35

  detroytred написав:Будивельник
По факту.
Или представьте аргументы, откуда Вы знаете, о чём я мечтаю, или я обвиняю Вас в клевете.

Слился треуголкин :-)
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 20:35

-?
Опыт не пропьешь
[17:25 11 октября 2018 года ][Алексей ТРЕМБИЦКИЙ]
http://ukrrudprom.com/analytics/Imitats ... formi.html

Не прошло и месяца со времени программного интервью новоназначенного главы Морской администрации Дмитрия Петренко, а морская отрасль уже почувствовала на себе тяжелую поступь “реформ”.
С 11 апреля Дмитрий Петренко назначен на должность председателя Госслужбы морского и речного транспорта Украины (далее — Морской администрации). Задачи новосозданного органа обозначены в Постановлении Кабинета Министров Украины №1095 от 06.09.2017 и выглядят более чем глобальными. Администрация может заключать международные договоры от имени Украины, обязана контролировать их выполнение по вопросам безопасности судоходства, отвечает за предотвращение загрязнений окружающей среды с судов, под Государственным Флагом Украины. На Морскую администрацию законодательно возложены глобальные функции контроля государства порта за соответствие судов, заходящих в украинские гавани, стандартам безопасности мореплавания. Администрация контролирует навигационно-гидрографическую безопасность страны, проводит расследование аварийных морских происшествий, занимается вопросами борьбы с терроризмом, и, в целом, выполняет более 60 государственных функций, призванных упрочить позиции Украины в глобальном судоходном мире.

В то же время, руководит таким государственным органом человек явно далёкий от морской отрасли и чужой для профессионального сообщества. В отраслевых СМИ уже писали о фальшивом капитанском прошлом Дмитрия Петренко. Сегодня ни для кого не секрет, что до этого он никогда не работал капитаном дальнего плавания, никогда не имел отношения к какой-либо руководящей работе, связанной с морем. Подделка, которая позволила господину Петренко занять пост стала предметом многочисленных обращений в контролирующие органы, к руководителям государства, в том числе предметом открытого письма Президенту Украины и Премьер-министру Украины от представителей бизнеса, общественных объединений и ассоциаций морской отрасли.
Официальный текст обращения:
https://www.ukrrudprom.ua/lib/pdf/Vidkr ... emiera.pdf
Ни одно из этих утверждение господин Петренко не опроверг, не подал в суд на “клеветников”, тем самым признав указанную в них информацию.

Единственным подтверждённым “морским” местом для Дмитрия был учебно-тренажерный центр “Альфа-трейнинг”, где будущий руководитель отрасли работал целых 3 месяца. В “Альфа-трейнинг” Дмитрий понял, что наиболее прибыльной морской сферой в Украине является подготовка и дипломирование моряков и из 60 важный функций Администрации взялся за то, что ближе, понятней и доходней.

Полтора года стоит без работы Учебно-тренажерный центр Ильичевского судоремонтного завода. Сотрудникам центра — немногим оставшимся отечественным профессионалам — выплачивается зарплата, а бюджетам всех уровней — соответствующие налоговые отчисления. При этом обучение моряков и плавсостава приостановлено. Причина такого положения проста — заводу не выдают Протокол о соответствии центра требованиям Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года, необходимый для проведения профобучения. Вместо этого, завод получил уведомление Государственной службы по безопасности на транспорте об отказе в выдаче упомянутого протокола, которым, по совершенно надуманным причинам, ему отказано в выдаче указанного Протокола.

В Одесском окружном апелляционном суде уже находится иск о противоправности такого решения Государственной службы по безопасности на транспорте. Однако, повторная проверка завода уже представителями Морской администрации (как правопреемником Государственной службы) состоится не менее чем через 6 месяцев, а значит, завод опять потеряет драгоценное время на работу. Об объективности проверяющих также говорить не приходится.

Таким образом, крупнейший учебный центр страны простаивает несмотря на многочисленные обращения, в том числе и к народным депутатам. Многие из них просто разводят руками, и откровенно не хотят вмешиваться в борьбу с “вышестоящими”. “Ну сами посудите, если я встану на вашу защиту, завтра у меня начнутся проблемы. И кто тогда поможет мне?”, — говорит один из народных избранников.

Коллектив завода неоднократно обращался за помощью к губернатору Одесской области Максиму Степанова, но дальше разговора с помощником дело не дошло. Не помогли и обращения в общественное объединение “Бізнес-Варта” и Украинский институт будущего. Проблему искусственного препятствования работе учебно-тренажёрного центра обсуждали члены недавно созданной Морской палаты Украины, народные депутаты Украины.

Учебно-тренажерный центр Ильичевского судоремонтного завода был создан 66 лет назад и сегодня он основная кузница кадров для завода. Токари, сварщики, сборщики проходят профессиональное обучение и сразу вливаются в цикл производства. То есть готовит кадры, прежде всего, для собственных нужд крупнейшего судоремонтного предприятия в стране. При этом, с завода ежедневно уходят минимум 5 специалистов, которые уезжают в поисках лучшей судьбы в соседнюю Польшу и другие страны Евросоюза. Это опытные профессионалы высокой квалификации, обладающие колоссальным опытом. На их место приходят сегодняшние выпускники центра. Вернее — не приходят. А значит, в ближайшее время — если замкнутый круг оттока кадров не остановить — завод просто прекратит существование. Банально, не хватит специалистов для выполнения работ, для ремонта украинского флота (в 2017 году на заводе отремонтировали 100 судов, в том числе фрегат “Гетьман Сагайдачний”), для пополнения фондов местного и государственного бюджетов. Ильичевский СРЗ просто перестанет быть градообразующим предприятием города.

Преимущества тесной связки учебно-тренажёрного центра и судоремонтного завода очевидны. Ученики центра получают практику на буксирах, в доках, на симуляторах и плавсредствах завода, в сварочных мастерских и на водных полигонах завода. Ни один другой центр в Украине не может похвастаться такой базой. Однако, похоже, такое положение вещей не укладывается в схему нового главы Морской администрации.

Его стратегия — полная монополизация рынка профессионального морского образования под прикрытием “морской реформы”. Организаторами схемы называют разных государственных чиновников, в том числе заместителя министра Юрия Лавренюка. В отрасли прижилось название “Дима 50%”. Её суть проста.

Ранее обучение, дипломирование и регистрация украинских моряков были независимыми функциями. Обучением занимались различные учебные заведения. Проверкой знаний — Инспекция по подготовке и дипломированию моряков, регистрацией — Государственный Реестр документов моряков Украины, выдачей паспортов и свидетельств моряков — службы капитанов морских портов. Сегодня же создаётся монопольная система, при которой вся система подготовки плавсостава, обучения, проверки знаний и выдачи документов будущих моряков будет замкнута в одних “государственных” руках. Подчинение капитаний портов сегодня последний “элемент борьбы” разных группировок в министерстве инфраструктуры, и, судя по всему, министр Владимир Омелян проигрывает эту борьбу своему заместителю и автору схемы. Поговаривают, что для того, чтобы успешно продолжить работу, независимому учебному центру нужно “поделиться” половиной годового дохода и ввести в состав руководства “смотрящего” — отсюда и название “Дима 50%”. 4 украинских центра уже согласились на участие в такой схеме. Ильичевский судозавод — исключение. По самым скромным подсчётам, рынок такой коррупции может ежегодно составлять 5-10 млн гривен только от одного учебного центра. И когда система будет сосредоточена в одних руках — вот тогда начнётся настоящее, говоря простым языком “обилечивание” и выдача дипломов всем желающим.

Создаваемая коррупционная монополия Морской администрации — будущая раковая опухоль, метастазы которой распространятся на весь организм украинской морской отрасли. Если в ситуацию не вмешается высшее руководство страны в лице Президента Украины Петра Порошенко и Премьер-министра Владимира Гройсмана, уже через несколько месяцев украинские моряки не смогут обновить квалификацию, подтвердить дипломы. За этим следует — невозможность выполнить свои контрактные обязательства перед крюингами. Что Премьер-министр и Министр инфраструктуры Украины ответят тысячам моряков, которые не смогут уйти в рейс и будут вынуждены терять зарплату и квалификацию? Что авторы “схемы” ответят их семьям?

Всего в Государственном реестре документов моряков числится данные о 235 тыс.документов, которые нужно регулярно обновлять. А раз все карты — в одной руке, кто может гарантировать, что через год у нас не окажется 500 тысяч или миллион липовых специалистов с липовыми дипломами.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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