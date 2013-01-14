Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Польша закрывает позиции украинцами, молдаванами, белорусами. Кем будет закрывать Украина, если вдруг дело дойдёт до экономического рывка?
Я розумію що фантазерам мріючим про сильну комуністично/соціалістичну руку - навіть в страшному сні не може приснитись , що у випадку економічного ривка - станеться те що і завжди Схід надасть робочі руки - Захід цивілізаційні правила Розшифрую для неадекватів В росії також є робочі руки , які б хотіли отримувати стільки ж скільки отримують в педерації , але жити в кращому кліматі... Так що крім грошей/технологій - є ще те що ні московія ні берлінія забрати в України не зможуть - це кліматичні умови проживання.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:Схід надасть робочі руки - Захід цивілізаційні правила Розшифрую для неадекватів В росії також є робочі руки , які б хотіли отримувати стільки ж скільки отримують в педерації , але жити в кращому кліматі... Так що крім грошей/технологій - є ще те що ні московія ні берлінія забрати в України не зможуть - це кліматичні умови проживання.
Это ВЫ про "Крым"? Космодром, базы, климат, технологии, доступ к ресурсам, энергетика, курортная зона, ... И что останется "украинского" - ? Ничего.(население, наука, технологии, уникальные производства, "свій ставок и вишневий садок" но уже для немца или состоятельного из РФ - по аналогу Грузии) - Увы, злой сарказм. Ибо в видимой перспективе только обратный процесс.
Лёгкая промышленность - по причине суровой зимы не конкурент Бангладеш, Китаю, Турции,.. Сельское хозяйство - по сути идёт аргентинский сценарий. Машиностроение - в принудительном банкротстве. Металлургия - без угля и энергетики, без спроса на внутреннем рынке в строительстве, машиностроении,..... Энергетика - так её валят под приватизацию по "европейскому сценарию"(атомные - харьковский Турбоатом, Строительство завода по производству ТВЕЛов, солнечные ветро - всё импортное за валюту с сомнительной перспективой окупаемости) Горная промышленность - после оккупации Машиностроительная база ГШО осталась в оккупации, да и сами природные условия добычи угля проблемны. Принудительное банкротство одного предприятия - ведёт за собой цепочку уничтожения смежников. Реальное производство странными образом полностью ликвидируется в Украине своим же Правительством.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 11 жов, 2018 19:31, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Будивельник Ну и зачем подобно гопнику усиливать свои аргументы хамством и оскорблениями? Зачем генерить фантазии о мечтах с сильной рукой?
Вы сами-то подумайте какие фантазии выдали -- о россиянах, как ресурсе рабочей силы. Самому не смешно-то?
У них рабочих рук не хватает обслуживать добычу и поставку природных ресурсов для западных рынков и всех, крутящихся вокруг этого и сопутствующих бизнесов.
А если новые власти придут у них иные, так западный капитал к ним быстрее побежит, чем к нам. При этом у них преимущество -- режим (только лояльный к Западу) может обеспечить условия для захода зап. капитала. Капиталу побоку кто обеспечивает условия.
Но насмешили .. о северянах, как ресурсе рабочей силы.
detroytred написав:Будивельник Ну и зачем подобно гопнику усиливать свои аргументы хамством и оскорблениями? Зачем генерить фантазии о мечтах с сильной рукой?
Вы сами-то подумайте какие фантазии выдали -- о россиянах, как ресурсе рабочей силы. Самому не смешно-то?
У них рабочих рук не хватает обслуживать добычу и поставку природных ресурсов для западных рынков и всех, крутящихся вокруг этого и сопутствующих бизнесов.
А если новые власти придут у них иные, так западный капитал к ним быстрее побежит, чем к нам. При этом у них преимущество -- режим (только лояльный к Западу) может обеспечить условия для захода зап. капитала. Капиталу побоку кто обеспечивает условия.
Но насмешили .. о северянах, как ресурсе рабочей силы.
"Сильная рука" - необходима, но для диктата Закона и Права. Загона экономического криминала в "стойло". Вывод Украины с транспортных коридоров Запад - Восток. Аммиакопроводы, Ж/Д коридоры, "Шелковый Путь, газ, нефть, " Полная ликвидация своей промышленности, энергетики, машиностроения, науки, образования, ...(- вспомните про "Иран", хоть у них есть нефть, но...) Ставит под сомнение любую перспективу Украины в разряде промышленно- развитых стран.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Не прошло и месяца со времени программного интервью новоназначенного главы Морской администрации Дмитрия Петренко, а морская отрасль уже почувствовала на себе тяжелую поступь “реформ”. С 11 апреля Дмитрий Петренко назначен на должность председателя Госслужбы морского и речного транспорта Украины (далее — Морской администрации). Задачи новосозданного органа обозначены в Постановлении Кабинета Министров Украины №1095 от 06.09.2017 и выглядят более чем глобальными. Администрация может заключать международные договоры от имени Украины, обязана контролировать их выполнение по вопросам безопасности судоходства, отвечает за предотвращение загрязнений окружающей среды с судов, под Государственным Флагом Украины. На Морскую администрацию законодательно возложены глобальные функции контроля государства порта за соответствие судов, заходящих в украинские гавани, стандартам безопасности мореплавания. Администрация контролирует навигационно-гидрографическую безопасность страны, проводит расследование аварийных морских происшествий, занимается вопросами борьбы с терроризмом, и, в целом, выполняет более 60 государственных функций, призванных упрочить позиции Украины в глобальном судоходном мире.
В то же время, руководит таким государственным органом человек явно далёкий от морской отрасли и чужой для профессионального сообщества. В отраслевых СМИ уже писали о фальшивом капитанском прошлом Дмитрия Петренко. Сегодня ни для кого не секрет, что до этого он никогда не работал капитаном дальнего плавания, никогда не имел отношения к какой-либо руководящей работе, связанной с морем. Подделка, которая позволила господину Петренко занять пост стала предметом многочисленных обращений в контролирующие органы, к руководителям государства, в том числе предметом открытого письма Президенту Украины и Премьер-министру Украины от представителей бизнеса, общественных объединений и ассоциаций морской отрасли. Официальный текст обращения: https://www.ukrrudprom.ua/lib/pdf/Vidkr ... emiera.pdf Ни одно из этих утверждение господин Петренко не опроверг, не подал в суд на “клеветников”, тем самым признав указанную в них информацию.
Единственным подтверждённым “морским” местом для Дмитрия был учебно-тренажерный центр “Альфа-трейнинг”, где будущий руководитель отрасли работал целых 3 месяца. В “Альфа-трейнинг” Дмитрий понял, что наиболее прибыльной морской сферой в Украине является подготовка и дипломирование моряков и из 60 важный функций Администрации взялся за то, что ближе, понятней и доходней.
Полтора года стоит без работы Учебно-тренажерный центр Ильичевского судоремонтного завода. Сотрудникам центра — немногим оставшимся отечественным профессионалам — выплачивается зарплата, а бюджетам всех уровней — соответствующие налоговые отчисления. При этом обучение моряков и плавсостава приостановлено. Причина такого положения проста — заводу не выдают Протокол о соответствии центра требованиям Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года, необходимый для проведения профобучения. Вместо этого, завод получил уведомление Государственной службы по безопасности на транспорте об отказе в выдаче упомянутого протокола, которым, по совершенно надуманным причинам, ему отказано в выдаче указанного Протокола.
В Одесском окружном апелляционном суде уже находится иск о противоправности такого решения Государственной службы по безопасности на транспорте. Однако, повторная проверка завода уже представителями Морской администрации (как правопреемником Государственной службы) состоится не менее чем через 6 месяцев, а значит, завод опять потеряет драгоценное время на работу. Об объективности проверяющих также говорить не приходится.
Таким образом, крупнейший учебный центр страны простаивает несмотря на многочисленные обращения, в том числе и к народным депутатам. Многие из них просто разводят руками, и откровенно не хотят вмешиваться в борьбу с “вышестоящими”. “Ну сами посудите, если я встану на вашу защиту, завтра у меня начнутся проблемы. И кто тогда поможет мне?”, — говорит один из народных избранников.
Коллектив завода неоднократно обращался за помощью к губернатору Одесской области Максиму Степанова, но дальше разговора с помощником дело не дошло. Не помогли и обращения в общественное объединение “Бізнес-Варта” и Украинский институт будущего. Проблему искусственного препятствования работе учебно-тренажёрного центра обсуждали члены недавно созданной Морской палаты Украины, народные депутаты Украины.
Учебно-тренажерный центр Ильичевского судоремонтного завода был создан 66 лет назад и сегодня он основная кузница кадров для завода. Токари, сварщики, сборщики проходят профессиональное обучение и сразу вливаются в цикл производства. То есть готовит кадры, прежде всего, для собственных нужд крупнейшего судоремонтного предприятия в стране. При этом, с завода ежедневно уходят минимум 5 специалистов, которые уезжают в поисках лучшей судьбы в соседнюю Польшу и другие страны Евросоюза. Это опытные профессионалы высокой квалификации, обладающие колоссальным опытом. На их место приходят сегодняшние выпускники центра. Вернее — не приходят. А значит, в ближайшее время — если замкнутый круг оттока кадров не остановить — завод просто прекратит существование. Банально, не хватит специалистов для выполнения работ, для ремонта украинского флота (в 2017 году на заводе отремонтировали 100 судов, в том числе фрегат “Гетьман Сагайдачний”), для пополнения фондов местного и государственного бюджетов. Ильичевский СРЗ просто перестанет быть градообразующим предприятием города.
Преимущества тесной связки учебно-тренажёрного центра и судоремонтного завода очевидны. Ученики центра получают практику на буксирах, в доках, на симуляторах и плавсредствах завода, в сварочных мастерских и на водных полигонах завода. Ни один другой центр в Украине не может похвастаться такой базой. Однако, похоже, такое положение вещей не укладывается в схему нового главы Морской администрации.
Его стратегия — полная монополизация рынка профессионального морского образования под прикрытием “морской реформы”. Организаторами схемы называют разных государственных чиновников, в том числе заместителя министра Юрия Лавренюка. В отрасли прижилось название “Дима 50%”. Её суть проста.
Ранее обучение, дипломирование и регистрация украинских моряков были независимыми функциями. Обучением занимались различные учебные заведения. Проверкой знаний — Инспекция по подготовке и дипломированию моряков, регистрацией — Государственный Реестр документов моряков Украины, выдачей паспортов и свидетельств моряков — службы капитанов морских портов. Сегодня же создаётся монопольная система, при которой вся система подготовки плавсостава, обучения, проверки знаний и выдачи документов будущих моряков будет замкнута в одних “государственных” руках. Подчинение капитаний портов сегодня последний “элемент борьбы” разных группировок в министерстве инфраструктуры, и, судя по всему, министр Владимир Омелян проигрывает эту борьбу своему заместителю и автору схемы. Поговаривают, что для того, чтобы успешно продолжить работу, независимому учебному центру нужно “поделиться” половиной годового дохода и ввести в состав руководства “смотрящего” — отсюда и название “Дима 50%”. 4 украинских центра уже согласились на участие в такой схеме. Ильичевский судозавод — исключение. По самым скромным подсчётам, рынок такой коррупции может ежегодно составлять 5-10 млн гривен только от одного учебного центра. И когда система будет сосредоточена в одних руках — вот тогда начнётся настоящее, говоря простым языком “обилечивание” и выдача дипломов всем желающим.
Создаваемая коррупционная монополия Морской администрации — будущая раковая опухоль, метастазы которой распространятся на весь организм украинской морской отрасли. Если в ситуацию не вмешается высшее руководство страны в лице Президента Украины Петра Порошенко и Премьер-министра Владимира Гройсмана, уже через несколько месяцев украинские моряки не смогут обновить квалификацию, подтвердить дипломы. За этим следует — невозможность выполнить свои контрактные обязательства перед крюингами. Что Премьер-министр и Министр инфраструктуры Украины ответят тысячам моряков, которые не смогут уйти в рейс и будут вынуждены терять зарплату и квалификацию? Что авторы “схемы” ответят их семьям?
Всего в Государственном реестре документов моряков числится данные о 235 тыс.документов, которые нужно регулярно обновлять. А раз все карты — в одной руке, кто может гарантировать, что через год у нас не окажется 500 тысяч или миллион липовых специалистов с липовыми дипломами.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
А найголовніше - розмовляти українською! Всім і скрізь! Українофоби скаженіють, коли її чують!
тут вопрос уровней владения и реальной практики. я понимаю наравне, сам говорю как бы свободно, но все равно в голове приходится делать синхронный перевод, что влияет на осмысленность предложений.
Знаєте чому так? Бо Ви в оточенні російськомовного середовища. Якщо б жили в україномовному, то і мислення поступово ставало б україномовним. Україномовний на сході країни зараз в своєрідному мовному гетто. Тому треба з чогось починати і припасти до цілющего джерела рідної мови власноруч. І защебещуть солов'їною поступово всі навкруги. Зробіть перший крок!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!