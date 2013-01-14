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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3996399739983999
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 22:25

justit
Если бы так легко и просто приходили другие (и всегда работала классика: запад - капитал, правила; восток - рабсилу), то Мортимер бы несколько лет не доказывал бы мне исчерпание ресурсов роста, Армагеддон и полный капец, откат в тёмные века.
И никто его , заметьте, неадекватом, как позволяет себе Будивельник, не называл.
Который своими малыми знаниями способен видеть лишь часть картинки, поверхностно.

Я лишь поднял вопрос..
galex нормально ответил.
Будивельник и песикот ...

С galex можно было бы обсудить удобство)) приезда индусов или др.

З.Ы. вообще-то это обыденное явление - увидеть и рассматривать возможную проблему. Так обычно многие поступают.

Тем более, что капитал, не имея перспектив развития, массово на площадку не пойдёт. Не будет экономического взлета..
Все считают наперед.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 22:45

justit
Спор?
Спорить с Будивельником, песикотом?

Они понимают (раз используют) только свой уровень (ложь, клевету, оскорбления и т.п.
Опуститься на их уровень?!))

З.Ы. песикот пишет в мой адрес, что я генерирую тонны лжи. Сразу же прошу его привести из тонн лжи конкретный пример. Какие трудности-то из тонн один. Много раз тогда просил. Молчал, как партизан.

Зато, например, сегодня выдал с потолка в мой адрес *слился труголкин*.

У них же ключевое не предмет обсуждения, а выпады (переход на личности).
Будивельник ухитрился перейти на выпады в сторону Фридмана.
После чего упрекнул меня в принизливом (кажется так сформулировал) отношении к сталину, который сделал ..., а я -сам-то что зробив.

С кем спорить-то?))
И главное как и зачем))
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 22:58

* А такий інтелектуал з світовим іменем загнувшогося міста автомобільних заводів- виявляється розумніший і Леніна і Сталіна і може навіть презирливо до них відноситись....
І при цьому забуває що ці двоє збудували державу і протримали її збудованою в оточенні ворогів з усього світу 35 років
А потім ще 35 років інші вожді паразитуючи на ідеях цих двох цю країну ....*(Будивельник) вчера.

И сегодня пишет с потолка в мою сторону о мечтах о сильной социалистическо-коммунистической руке.

Укоряя меня в забытии заслуг))) этих двух упырей!!!
Заслуг режима (сильной соц-комм. руки ).

З.Ы. на этот абсурд трудно смотреть.
detroytred
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  #<1 ... 3996399739983999
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