Додано: Чет 11 жов, 2018 22:45

justit

Спор?

Спорить с Будивельником, песикотом?



Они понимают (раз используют) только свой уровень (ложь, клевету, оскорбления и т.п.

Опуститься на их уровень?!))



З.Ы. песикот пишет в мой адрес, что я генерирую тонны лжи. Сразу же прошу его привести из тонн лжи конкретный пример. Какие трудности-то из тонн один. Много раз тогда просил. Молчал, как партизан.



Зато, например, сегодня выдал с потолка в мой адрес *слился труголкин*.



У них же ключевое не предмет обсуждения, а выпады (переход на личности).

Будивельник ухитрился перейти на выпады в сторону Фридмана.

После чего упрекнул меня в принизливом (кажется так сформулировал) отношении к сталину, который сделал ..., а я -сам-то что зробив.



С кем спорить-то?))

И главное как и зачем))