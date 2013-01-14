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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 11 жов, 2018 22:25
justit
Если бы так легко и просто приходили другие (и всегда работала классика: запад - капитал, правила; восток - рабсилу), то Мортимер бы несколько лет не доказывал бы мне исчерпание ресурсов роста, Армагеддон и полный капец, откат в тёмные века.
И никто его , заметьте, неадекватом, как позволяет себе Будивельник, не называл.
Который своими малыми знаниями способен видеть лишь часть картинки, поверхностно.
Я лишь поднял вопрос..
galex нормально ответил.
Будивельник и песикот ...
С galex можно было бы обсудить удобство)) приезда индусов или др.
З.Ы. вообще-то это обыденное явление - увидеть и рассматривать возможную проблему. Так обычно многие поступают.
Тем более, что капитал, не имея перспектив развития, массово на площадку не пойдёт. Не будет экономического взлета..
Все считают наперед.
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detroytred
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Додано: Чет 11 жов, 2018 22:45
justit
Спор?
Спорить с Будивельником, песикотом?
Они понимают (раз используют) только свой уровень (ложь, клевету, оскорбления и т.п.
Опуститься на их уровень?!))
З.Ы. песикот пишет в мой адрес, что я генерирую тонны лжи. Сразу же прошу его привести из тонн лжи конкретный пример. Какие трудности-то из тонн один. Много раз тогда просил. Молчал, как партизан.
Зато, например, сегодня выдал с потолка в мой адрес *слился труголкин*.
У них же ключевое не предмет обсуждения, а выпады (переход на личности).
Будивельник ухитрился перейти на выпады в сторону Фридмана.
После чего упрекнул меня в принизливом (кажется так сформулировал) отношении к сталину, который сделал ..., а я -сам-то что зробив.
С кем спорить-то?))
И главное как и зачем))
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detroytred
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Додано: Чет 11 жов, 2018 22:58
* А такий інтелектуал з світовим іменем загнувшогося міста автомобільних заводів- виявляється розумніший і Леніна і Сталіна і може навіть презирливо до них відноситись....
І при цьому забуває що ці двоє збудували державу і протримали її збудованою в оточенні ворогів з усього світу 35 років
А потім ще 35 років інші вожді паразитуючи на ідеях цих двох цю країну ....*(Будивельник) вчера.
И сегодня пишет с потолка в мою сторону о мечтах о сильной социалистическо-коммунистической руке.
Укоряя меня в забытии заслуг))) этих двух упырей!!!
Заслуг режима (сильной соц-комм. руки ).
З.Ы. на этот абсурд трудно смотреть.
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detroytred
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 07:30
detroytred написав:
justit
Если бы так легко и просто приходили другие (и всегда работала классика: запад - капитал, правила; восток - рабсилу), то Мортимер бы несколько лет не доказывал бы мне исчерпание ресурсов роста, Армагеддон и полный капец, откат в тёмные века.
И никто его , заметьте, неадекватом, как позволяет себе Будивельник, не называл.
Но ведь Мортимер самоусранился.
Сейчас его неадекватом называть смысла нет, ибо про него все забыли.
А тогда... читая Ваши споры я даже было предположил, что Вы с ним один и тот же человек.
"Хороший полицейский" vs. "Плохой полицейский"
Вы оба зачастую толкали ничем не подтвержденные теории и догадки.
detroytred написав:
galex нормально ответил.
С galex можно было бы обсудить удобство)) приезда индусов или др.
"Не придут северяне - придут другие"
Это не есть более общий случай "Индусов"?
detroytred написав:
увидеть и рассматривать возможную проблему. Так обычно многие поступают.
В том случае, если Вы тот, кто в силах решить проблему - да, иначе сомнительно
detroytred написав:
Не будет экономического взлета..
Все считают наперед.
А его кто-то всерьез ждет?
detroytred написав:
justit
Спор?
Спорить с Будивельником, песикотом?
Да не с ними, а о том, что "скоро некому работать будет".
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justit
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 08:06
justit написав:
detroytred написав:Но насмешили .. о северянах, как ресурсе рабочей силы.
Северяне не придут?
Так придут другие, спор о проблеме коей не существует?
Коли людина зашорена і безпричинно відноситься з пієтетом до росіян - тоді вона не може проаналізувати реалії...
Реалії прості
1 Станом на зараз 50% ВВП сніжної нігерії
створюється на просторах Сибіру і при цьому всього навсього якимось 200 000 працівників.
2 Якщо відцентрові процеси розірвуть нижню вольту вже без ракет
( останній пуск з космонавтами яскравий приклад) то на території європейської частини міні-совка
залишиться море робочих рук які
а - навряд чи захочуть їхати працювати в холодильник, тим більше що вони там будуть не потрібні (пункт 1 і 200000 всього працівників)
б - будуть бідні і голодні ( нечерноземя не зміг і максі-совок розвинути)
в - будуть притіснятись мусульманами ( в останніх народжуваність вища)
г - не будуть належати до найбільшої православної церкви (лаври третього рима перебере на себе Київ)
То куди ці бідні і ущербні попруть з москви/рязані/смоленська ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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