Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:09

Козак-характерник написав: Знаєте чому так? Бо Ви в оточенні російськомовного середовища. Якщо б жили в україномовному, то і мислення поступово ставало б україномовним. Україномовний на сході країни зараз в своєрідному мовному гетто. Тому треба з чогось починати і припасти до цілющего джерела рідної мови власноруч. І защебещуть солов'їною поступово всі навкруги. Зробіть перший крок!

Знаєте чому так? Бо Ви в оточенні російськомовного середовища. Якщо б жили в україномовному, то і мислення поступово ставало б україномовним. Україномовний на сході країни зараз в своєрідному мовному гетто. Тому треба з чогось починати і припасти до цілющего джерела рідної мови власноруч. І защебещуть солов'їною поступово всі навкруги. Зробіть перший крок!

Kudrjavuy написав: locustsucol

Всё же я напомню "момент":

Это когда ноявленый барин, с прокурором, и со товарищем - убили, порвали человека, что практически вырос в этом лесу, благодаря которому тот лес существовал(не сгорел, не высохли деревья, не вырезаны деревья на дрова, или экспорт...).



- Пожалуйста уточните теперь - вопрос: какие шакалы будут рвать, потрошить, дерибанить людей?

- по "Закону"? Всё же я напомню "момент":Это когда ноявленый барин, с прокурором, и со товарищем - убили, порвали человека, что практически вырос в этом лесу, благодаря которому тот лес существовал(не сгорел, не высохли деревья, не вырезаны деревья на дрова, или экспорт...).- Пожалуйста уточните теперь - вопрос: какие шакалы будут рвать, потрошить, дерибанить людей?

НЕ несите глупость надутую безумным Геббельсом."Будет хлеб - будет и песня".Оккупационные войска РФ как раз и подстраивались под массы недовольные уходящим в астрал экономическим криминалом. Все структуры институтов государственной власти Украины, у которых руки по горло в крови, сдавали и шли под восточного фюрера из чувства самосохранения - та же картинка сейчас форсируется по всей Украине.Тварям пофигу, на каком языке - грабили и убивали за бабло.(при чём официально)Парадокс складывался с 11 годаУглекопы, химики, коксохимики, машиностроители, моряки, чернобыльцы, ...- дохнут в шахтах, на заводах, ... - не потому, что "они дурные", а именно потому, что у Государства была кровная необходимость в их труде.(это условие существования Государства). Они сознательно работали на "Государство" - фактически бесплатно.И именно под эгидой Государственной политики в экономике и финансах - те предприятия, что они создавали кровью, потом, - новоявленные нувориши безо всякого "Закона" - чисто по воровским расписанным между собой - поделили и "прихватизировали", исключив из процесса экономической жизни непосредственного производителя.(по беспределу). Они не занимаются производством - их реальная цель Деньги - выжать что возможно, вырезать на металлолом или продать. Именно это идёт из "центра".Остаются лишними те, кто отдал всё Государству.Вры между собой стали расчитываться "по Европейски" -Просто сейчас это особо цинично вылазит.Не оккупированная часть Донбасса сейчас особо рьяно уничтожается большим криминалом - я Вам выставляю не для "просто так - полить грязью". Государственные интересы в войне по боку - идёт сознательная ликвидация самой индустрии Донбасса. По цимбалам - главное "заработать", и что в стране из-за этого складывается полная ..опа - им выгоднее - больше украдут, выведут...В то же время ситуация в геометрической прогрессии ухудшается - ВР не спит они хотят хорошо кушать, у них плодятся наследники.... как пример, что ситуация актуальна не только для Донбасса это репост на новые "Законы" и напоминание о "деле" Лозинского: