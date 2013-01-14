Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
justit Если бы так легко и просто приходили другие (и всегда работала классика: запад - капитал, правила; восток - рабсилу), то Мортимер бы несколько лет не доказывал бы мне исчерпание ресурсов роста, Армагеддон и полный капец, откат в тёмные века. И никто его , заметьте, неадекватом, как позволяет себе Будивельник, не называл. Который своими малыми знаниями способен видеть лишь часть картинки, поверхностно.
Я лишь поднял вопрос.. galex нормально ответил. Будивельник и песикот ...
С galex можно было бы обсудить удобство)) приезда индусов или др.
З.Ы. вообще-то это обыденное явление - увидеть и рассматривать возможную проблему. Так обычно многие поступают.
Тем более, что капитал, не имея перспектив развития, массово на площадку не пойдёт. Не будет экономического взлета.. Все считают наперед.
Они понимают (раз используют) только свой уровень (ложь, клевету, оскорбления и т.п. Опуститься на их уровень?!))
З.Ы. песикот пишет в мой адрес, что я генерирую тонны лжи. Сразу же прошу его привести из тонн лжи конкретный пример. Какие трудности-то из тонн один. Много раз тогда просил. Молчал, как партизан.
Зато, например, сегодня выдал с потолка в мой адрес *слился труголкин*.
У них же ключевое не предмет обсуждения, а выпады (переход на личности). Будивельник ухитрился перейти на выпады в сторону Фридмана. После чего упрекнул меня в принизливом (кажется так сформулировал) отношении к сталину, который сделал ..., а я -сам-то что зробив.
* А такий інтелектуал з світовим іменем загнувшогося міста автомобільних заводів- виявляється розумніший і Леніна і Сталіна і може навіть презирливо до них відноситись.... І при цьому забуває що ці двоє збудували державу і протримали її збудованою в оточенні ворогів з усього світу 35 років А потім ще 35 років інші вожді паразитуючи на ідеях цих двох цю країну ....*(Будивельник) вчера.
И сегодня пишет с потолка в мою сторону о мечтах о сильной социалистическо-коммунистической руке.
Укоряя меня в забытии заслуг))) этих двух упырей!!! Заслуг режима (сильной соц-комм. руки ).
detroytred написав:justit Если бы так легко и просто приходили другие (и всегда работала классика: запад - капитал, правила; восток - рабсилу), то Мортимер бы несколько лет не доказывал бы мне исчерпание ресурсов роста, Армагеддон и полный капец, откат в тёмные века. И никто его , заметьте, неадекватом, как позволяет себе Будивельник, не называл.
Но ведь Мортимер самоусранился. Сейчас его неадекватом называть смысла нет, ибо про него все забыли. А тогда... читая Ваши споры я даже было предположил, что Вы с ним один и тот же человек. "Хороший полицейский" vs. "Плохой полицейский" Вы оба зачастую толкали ничем не подтвержденные теории и догадки.
detroytred написав:galex нормально ответил. С galex можно было бы обсудить удобство)) приезда индусов или др.
"Не придут северяне - придут другие" Это не есть более общий случай "Индусов"?
detroytred написав:увидеть и рассматривать возможную проблему. Так обычно многие поступают.
В том случае, если Вы тот, кто в силах решить проблему - да, иначе сомнительно
detroytred написав:Не будет экономического взлета.. Все считают наперед.
А его кто-то всерьез ждет?
detroytred написав:justit Спор? Спорить с Будивельником, песикотом?
Да не с ними, а о том, что "скоро некому работать будет".
detroytred написав:Но насмешили .. о северянах, как ресурсе рабочей силы.
Северяне не придут? Так придут другие, спор о проблеме коей не существует?
Коли людина зашорена і безпричинно відноситься з пієтетом до росіян - тоді вона не може проаналізувати реалії... Реалії прості 1 Станом на зараз 50% ВВП сніжної нігерії створюється на просторах Сибіру і при цьому всього навсього якимось 200 000 працівників. 2 Якщо відцентрові процеси розірвуть нижню вольту вже без ракет ( останній пуск з космонавтами яскравий приклад) то на території європейської частини міні-совка залишиться море робочих рук які а - навряд чи захочуть їхати працювати в холодильник, тим більше що вони там будуть не потрібні (пункт 1 і 200000 всього працівників) б - будуть бідні і голодні ( нечерноземя не зміг і максі-совок розвинути) в - будуть притіснятись мусульманами ( в останніх народжуваність вища) г - не будуть належати до найбільшої православної церкви (лаври третього рима перебере на себе Київ)
То куди ці бідні і ущербні попруть з москви/рязані/смоленська ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Козак-характерник написав:Знаєте чому так? Бо Ви в оточенні російськомовного середовища. Якщо б жили в україномовному, то і мислення поступово ставало б україномовним. Україномовний на сході країни зараз в своєрідному мовному гетто. Тому треба з чогось починати і припасти до цілющего джерела рідної мови власноруч. І защебещуть солов'їною поступово всі навкруги. Зробіть перший крок!
НЕ несите глупость надутую безумным Геббельсом. "Будет хлеб - будет и песня". Оккупационные войска РФ как раз и подстраивались под массы недовольные уходящим в астрал экономическим криминалом. Все структуры институтов государственной власти Украины, у которых руки по горло в крови, сдавали и шли под восточного фюрера из чувства самосохранения - та же картинка сейчас форсируется по всей Украине. Питання мови - тільки за Державними установами. Тварям пофигу, на каком языке - грабили и убивали за бабло.(при чём официально) Парадокс складывался с 11 года Углекопы, химики, коксохимики, машиностроители, моряки, чернобыльцы, ... - дохнут в шахтах, на заводах, ... - не потому, что "они дурные", а именно потому, что у Государства была кровная необходимость в их труде.(это условие существования Государства). Они сознательно работали на "Государство" - фактически бесплатно.
И именно под эгидой Государственной политики в экономике и финансах - те предприятия, что они создавали кровью, потом, - новоявленные нувориши безо всякого "Закона" - чисто по воровским расписанным между собой - поделили и "прихватизировали", исключив из процесса экономической жизни непосредственного производителя.(по беспределу). Они не занимаются производством - их реальная цель Деньги - выжать что возможно, вырезать на металлолом или продать. Именно это идёт из "центра". Остаются лишними те, кто отдал всё Государству. Вры между собой стали расчитываться "по Европейски" - https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=907998.0 https://izbir.com.ua/firma-zheny-matios ... -ga-zemli/ Просто сейчас это особо цинично вылазит. Не оккупированная часть Донбасса сейчас особо рьяно уничтожается большим криминалом - я Вам выставляю не для "просто так - полить грязью". Государственные интересы в войне по боку - идёт сознательная ликвидация самой индустрии Донбасса. По цимбалам - главное "заработать", и что в стране из-за этого складывается полная ..опа - им выгоднее - больше украдут, выведут... В то же время ситуация в геометрической прогрессии ухудшается - ВР не спит они хотят хорошо кушать, у них плодятся наследники.... как пример, что ситуация актуальна не только для Донбасса это репост на новые "Законы" и напоминание о "деле" Лозинского:
Kudrjavuy написав:locustsucol Всё же я напомню "момент": Это когда ноявленый барин, с прокурором, и со товарищем - убили, порвали человека, что практически вырос в этом лесу, благодаря которому тот лес существовал(не сгорел, не высохли деревья, не вырезаны деревья на дрова, или экспорт...).
- Пожалуйста уточните теперь - вопрос: какие шакалы будут рвать, потрошить, дерибанить людей? - по "Закону"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Та же ситуация и по Кривому Рогу, Харькову, Одещине, по всей Украине. В аутсайдерах остаётся тот, кто не КРАЛ. (о митинге пенсионеров МВД) А честно и до последнего Работал на Государство.(не на Авакова, Фираша, Порошенко, Ахметова,....) Будущее наше и ОРДЛО не должно заключаться в том, что в Украине должно быть так же плохо, как и там. Но там Враг диктует условия жизни - Вопрос: А кто нам не позволяет исключить весь "чёрный криминал" из своей жизни?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.