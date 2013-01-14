Таке гарне освітнє відео:-)
Викладач ще раз. В донбабве кудрявий, за яке Ти пропагуєш, питання інші.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:00
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
І тут кудрявого прорвало.
Таке гарне освітнє відео:-)
Викладач ще раз. В донбабве кудрявий, за яке Ти пропагуєш, питання інші.
Всім процвітання!
Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:16
- И шо цены пали, средства возвращены в экономику?
Или всё же "отрывок из фильма" выставленного
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:36
Лично мне стыдно смотреть в глаза контрактникам - когда они представляются и говорят "... Выходил из Иловайска, в составе ..."
- А их осталось... - и "все ждут окончания контракта".
Мне стыдно общаться с теми, кто выезжает с оккупированной части, что вынуждены были вернуться после годов скитаний(для которых делали всё, что бы интегрировать их на не оккупированной части).
Мне стыдно общаться с ... когда рассказывают, что "народные учителя" умерли от голода в съёмных квартирах.(и это ещё до войны, а я ... "горбом поднимал Государство")
Мне стыдно, перед детьми, что я до сих пор.... "в Украине", но сделать ничего не могу!
Банально но как пример для лучшего понимания "горячий пример"
Те же чувства были и у Нестор Ивановича Махно.
Или стоит приводить "взрыв" Пашинина?
Те же чувства испытывает каждый патриот. Только он до конца не понимает, что как раз этих "кукловодов" нужно загонять в шахты, что бы они честно зарабатывали на кусок хлеба себе, а не своим горбом самостоятельно поднимать Украину, пока в тылу ......... мы же имеем обратный "Парадокс".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:14
Никто не заметил,а доковыляли до юбилея - 4000 страниц постов в теме, где ответ на вопрос ее заглавия заключается в одном предложение.
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