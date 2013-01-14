Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:36

Первый написав: І тут кудрявого прорвало.



Таке гарне освітнє відео:-)

Викладач ще раз. В донбабве кудрявий, за яке Ти пропагуєш, питання інші.



https://youtu.be/5IpV6qoKJvk І тут кудрявого прорвало.Таке гарне освітнє відео:-)Викладач ще раз. В донбабве кудрявий, за яке Ти пропагуєш, питання інші.

Лично мне стыдно смотреть в глаза контрактникам- когда они представляются и говорят "... Выходил из Иловайска, в составе ..."- А их осталось... - и "все ждут окончания контракта".Мне стыдно общаться с теми, кто выезжает с оккупированной части, что вынуждены были вернуться после годов скитаний(для которых делали всё, что бы интегрировать их на не оккупированной части).Мне стыдно общаться с ... когда рассказывают, что "народные учителя" умерли от голода в съёмных квартирах.(и это ещё до войны, а я ... "горбом поднимал Государство")Мне стыдно, перед детьми, что я до сих пор.... "в Украине", но сделать ничего не могу!Банально но как пример для лучшего понимания "горячий пример"Те же чувства были и у Нестор Ивановича Махно.Или стоит приводить "взрыв" Пашинина?Те же чувства испытывает каждый патриот. Только он до конца не понимает, что как раз этих "кукловодов" нужно загонять в шахты, что бы они честно зарабатывали на кусок хлеба себе, а не своим горбом самостоятельно поднимать Украину, пока в тылу ......... мы же имеем обратный "Парадокс".