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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3997399839994000
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:00

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

І тут кудрявого прорвало.

Таке гарне освітнє відео:-)
Викладач ще раз. В донбабве кудрявий, за яке Ти пропагуєш, питання інші.

https://youtu.be/5IpV6qoKJvk
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:16

Антикоррупционное бюро засекретило отчет по расследованию против НКРЭКУ и “Роттердам+”
[10:05 12 октября 2018 года ]
http://ukrrudprom.com/news/Antikorrupts ... yu_pr.html

Национальное антикоррупционное бюро засекретило информацию экономического отчета относительно применения формулы “Роттердам+” по делу о фактах возможного злоупотребления служебным положением членами Нацкомиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг при утверждении оптовой цены электрической энергии по указанной формуле.

В ответе на запрос Украинских новостей НАБУ отметило, что указанный отчет является материалами уголовного производства и, поскольку содержит сведения досудебного расследования, которые не подлежат разглашению, правовые основания для предоставления его копии отсутствуют.

Неделей ранее директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что бюро получило экономический отчет о безосновательности применения формулы Роттердам+. По его словам, установлена сумма ущерба — 15 млрд грн. Однако, должна быть еще проведена экспертиза, на основании которой примут окончательное решение.

В марте 2017 года НАБУ начало досудебное расследование в уголовном производстве относительно скандальной формулы цены на уголь. НАБУ подозревает членов НКРЭКУ в сговоре в интересах энергогенерирующих компаний при утверждении формулы Роттердам+.

НКРЭКУ начало применять новый порядок формирования прогнозной оптовой рыночной цены на электроэнергию с апреля 2016 года.

- И шо цены пали, средства возвращены в экономику?
Или всё же "отрывок из фильма" выставленного
  Козак-характерник написав:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:36

  Первый написав:І тут кудрявого прорвало.

Таке гарне освітнє відео:-)
Викладач ще раз. В донбабве кудрявий, за яке Ти пропагуєш, питання інші.

https://youtu.be/5IpV6qoKJvk

Лично мне стыдно смотреть в глаза контрактникам :oops: - когда они представляются и говорят "... Выходил из Иловайска, в составе ..."
- А их осталось... - и "все ждут окончания контракта". :oops:
Мне стыдно общаться с теми, кто выезжает с оккупированной части, что вынуждены были вернуться после годов скитаний(для которых делали всё, что бы интегрировать их на не оккупированной части). :oops:
Мне стыдно общаться с ... когда рассказывают, что "народные учителя" умерли от голода в съёмных квартирах.(и это ещё до войны, а я ... "горбом поднимал Государство") :cry:

Мне стыдно, перед детьми, что я до сих пор.... "в Украине", но сделать ничего не могу! :oops:

Банально но как пример для лучшего понимания "горячий пример"
  Козак-характерник написав:

Те же чувства были и у Нестор Ивановича Махно.

Или стоит приводить "взрыв" Пашинина?
https://www.youtube.com/watch?v=t5Iwi97 ... e=youtu.be
Те же чувства испытывает каждый патриот. Только он до конца не понимает, что как раз этих "кукловодов" нужно загонять в шахты, что бы они честно зарабатывали на кусок хлеба себе, а не своим горбом самостоятельно поднимать Украину, пока в тылу ......... мы же имеем обратный "Парадокс".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:14

Никто не заметил,а доковыляли до юбилея - 4000 страниц постов в теме, где ответ на вопрос ее заглавия заключается в одном предложение.
Волгарь
 
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  #<1 ... 3997399839994000
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