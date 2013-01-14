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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:26
Волгарь написав:
ответ на вопрос ее заглавия заключается в одном предложение.
не томите.
давайте озвучьте, подбросьте угля донбасского в топку
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19yuriy91
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:15
19yuriy91 написав: Волгарь написав:
ответ на вопрос ее заглавия заключается в одном предложение.
не томите.
давайте озвучьте, подбросьте угля донбасского в топку
Похоже им разнарядка пришла - надо просвещать
украинцев про очередные ужасы.
Думаю на этот раз он начнет про православие вещать.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:36
Sommer написав: 19yuriy91 написав: Волгарь написав:
ответ на вопрос ее заглавия заключается в одном предложение.
не томите.
давайте озвучьте, подбросьте угля донбасского в топку
Похоже им разнарядка пришла - надо просвещать
украинцев про очередные ужасы.
Думаю на этот раз он начнет про православие вещать.
не, про православие вещать - это конец годами выстраиваемого имиджа.
это за гранью.
молчит, цену набивает.
или сказать нечего....
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19yuriy91
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