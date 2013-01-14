RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3998399940004001>
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:26

  Волгарь написав: ответ на вопрос ее заглавия заключается в одном предложение.

не томите. :D
давайте озвучьте, подбросьте угля донбасского в топку
19yuriy91
 
Повідомлень: 1377
З нами з: 15.09.12
Подякував: 113 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:15

  19yuriy91 написав:
  Волгарь написав: ответ на вопрос ее заглавия заключается в одном предложение.

не томите. :D
давайте озвучьте, подбросьте угля донбасского в топку


Похоже им разнарядка пришла - надо просвещать украинцев про очередные ужасы.

Думаю на этот раз он начнет про православие вещать.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 2975
З нами з: 07.04.17
Подякував: 247 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:36

  Sommer написав:
  19yuriy91 написав:
  Волгарь написав: ответ на вопрос ее заглавия заключается в одном предложение.

не томите. :D
давайте озвучьте, подбросьте угля донбасского в топку


Похоже им разнарядка пришла - надо просвещать украинцев про очередные ужасы.

Думаю на этот раз он начнет про православие вещать.


не, про православие вещать - это конец годами выстраиваемого имиджа. :D
это за гранью.
молчит, цену набивает.
или сказать нечего.... :D
19yuriy91
 
Повідомлень: 1377
З нами з: 15.09.12
Подякував: 113 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:46

  19yuriy91 написав:не, про православие вещать - это конец годами выстраиваемого имиджа. :D
это за гранью.
молчит, цену набивает.
или сказать нечего.... :D


Сказать им всегда есть чего - открой любой новостной сайт из РФ и там про Украину полно "аналитики".

Так что сокровенных знаний про "чотамухахлов" никто не отменял.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 2975
З нами з: 07.04.17
Подякував: 247 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:57

Сегодняшнее:
На главной угольной шахте Украины произошло ЧП, есть жертвы
13:30 12.10
https://znaj.ua/ru/events/180201-na-gol ... ye-zhertvi
На главной угольной шахте Украины произошло ЧП, есть жертвы
У погибшего шахтера остались жена и двое детей
На главной угольной шахте Украины произошло ЧП, есть жертвы
В Донецкой области произошла жуткая авария на одной из шахт. Так, на шахте "Центральная" ГП "Торецкуголь" 11 октября в очистном забое внезапно произошел выброс угля. В результате погиб один рабочий предприятия.

Об этом стало известно благодаря сообщению уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павла Лисянского в Facebook.


Появилась информация, что на участке 95, горизонт 1146 м, в очистном забое случился выброс угля, в результате которого погиб горнорабочий очистного забоя 1978 года рождения.


"Второй горнорабочий очистного забоя 1992 года рождения, находится в больнице, по предварительной информации горняк получил травму таза", - сообщил Лисянский и отметил, что у погибшего шахтера остались жена и двое детей.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5788
З нами з: 20.09.12
Подякував: 585 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:10

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1645
З нами з: 31.08.09
Подякував: 126 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:14

pesikot
+ Наконец то, и Вы обратили внимание на основное - материальную часть происходящего(лучше поздно, чем никогда).
А тем временем:
В КИЕВЕ НАСТОЯЩАЯ ПАНИКА: друзья Порошенко массово вывозят имущество за границу
Об этом сообщает журналист Виталий Глюдзо ссылаясь на свои источники.
Октябрь 12, 2018
http://bbc-ccnn.com/v-kieve-nastoyashha ... -granitsu/
По словам журналиста, что-то намечается.

Сразу несколько топ-чиновников спешно вывезли деньги и драгоценности за границу:
«Несколько моих собеседников подтверждают информацию, что сразу несколько топ чиновников среди них Кононенко, Луценко, Ложкин, Ярослав Дубневич, Сольвар, Грановский, Ляшко и еще несколько высокопоставленных чиновников вывезли драгоценности и наличные деньги за границу.

Чтобы вы понимали масштаб этого, часами грузили все на самолеты и вывозили.
Причина спешного вывоза драгоценностей и денег мне пока не известна, но скорее всего это связанно с очень хрупкой властью Порошенко, которая может рухнуть в любой момент.

Собеседники говорят, что в случае если вертикаль рухнет может начаться самосуд со стороны народа» — говорит Виталий Глюдзо.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 12 жов, 2018 17:25, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5788
З нами з: 20.09.12
Подякував: 585 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:20

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Жаль, удалили сегодня, Экономико-правовое обоснование сегодняшних событий.
"Мировым кризисом" или как "заграница нам поможет".

ТЕРМІНОВО! Щойно фінансова розвідка США знайшла гроші Бойка, виведені за кордон. Ви будете шоковані пабачивши цифру, Янукович відпочиває …

http://bbc-ccnn.com/terminovo-shhojno-f ... pochivaye/
Фінансова розвідка США виявила $700 млн, які лідер партії ‘Опозиційний блок’ Юрій Бойко і соратники екс-президента Віктора Януковича, що втекли в Росію, вивели за кордон між 2008 і 2014 роками. Про це повідомляється в матеріалі BuzzFeed, оприлюдненому 12 липня, передає Коментарии.ua.

‘Міністерство фінансів США визначило щонайменше два десятка чиновників Януковича, які надсилали або отримували підозрілі трансферти. Серед них – український законодавець Юрій Бойко, колишній міністр палива і енергетики, який підписав бюджет ‘вишок Бойка’. Хоча влада США назвали його ‘об’єктом розслідування державної корупції’, Бойко ніколи не був засуджений в Україні’, – наголлошується в статті.

Загалом документи, що потрапили в розпорядження журналістів, говорять про те, що українські правоохоронці дуже вибірково використовували докази, надані американськими колегами.

‘Незабаром після революції 2014 року уряди США і Великої Британії публічно оголосили про допомогу Україні в поверненні активів Януковича. ФБР направило в Київ команду досліджувати ‘чорну бухгалтерію’ та інші докази фінансових злочинів уряду Януковича’, – повідомляє BuzzFeed.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5788
З нами з: 20.09.12
Подякував: 585 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:25

Kudrjavuy
Не надо проэцировать и забалтывать.
В самой что ни на есть "народной" республике воровали бабло ускоренными темпами, прикрываясь рассказами про бандеровцев, укрохунте и прочего.
А потом, "оказалось наш отец, не отец, а с***". После смерти разоблачили ворюгу в "народной" республике.
А ссылку на левые сайты не надо приводить. С 2014 года таких сообщений о якобы "бегстве" ближайшего окружения Порошенко - сотнями в год.
PS. Вы бы хоть гуглом научились пользоваться, а то так торопитесь зраду донести, что тапки теряете по дороге.
http://bbc-ccnn.com/v-kieve-nastoyashha ... -granitsu/ - ссылка от 12.10.2018
https://фром-юа.com/news/399604-zhurnal ... anicu.html - ссылка от 03.03.2017
Обе ссылки, слово в слово :-)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1645
З нами з: 31.08.09
Подякував: 126 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:54

  pesikot написав:https://фром-юа.com/news/399604-zhurnalist-priblizhennie-k-vlasti-massovo-vivozyat-imuschestvo-za-granicu.html - ссылка от 03.03.2017
Обе ссылки, слово в слово :-)

:(
"Не удалось найти IP-адрес сервера фром-юа.com."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5788
З нами з: 20.09.12
Подякував: 585 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3998399940004001>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 14176
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 81557
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 5253
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.