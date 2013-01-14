Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
На главной угольной шахте Украины произошло ЧП, есть жертвы 13:30 12.10 https://znaj.ua/ru/events/180201-na-gol ... ye-zhertvi На главной угольной шахте Украины произошло ЧП, есть жертвы У погибшего шахтера остались жена и двое детей На главной угольной шахте Украины произошло ЧП, есть жертвы В Донецкой области произошла жуткая авария на одной из шахт. Так, на шахте "Центральная" ГП "Торецкуголь" 11 октября в очистном забое внезапно произошел выброс угля. В результате погиб один рабочий предприятия.
Об этом стало известно благодаря сообщению уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павла Лисянского в Facebook.
Появилась информация, что на участке 95, горизонт 1146 м, в очистном забое случился выброс угля, в результате которого погиб горнорабочий очистного забоя 1978 года рождения.
"Второй горнорабочий очистного забоя 1992 года рождения, находится в больнице, по предварительной информации горняк получил травму таза", - сообщил Лисянский и отметил, что у погибшего шахтера остались жена и двое детей.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Сразу несколько топ-чиновников спешно вывезли деньги и драгоценности за границу: «Несколько моих собеседников подтверждают информацию, что сразу несколько топ чиновников среди них Кононенко, Луценко, Ложкин, Ярослав Дубневич, Сольвар, Грановский, Ляшко и еще несколько высокопоставленных чиновников вывезли драгоценности и наличные деньги за границу.
Чтобы вы понимали масштаб этого, часами грузили все на самолеты и вывозили. Причина спешного вывоза драгоценностей и денег мне пока не известна, но скорее всего это связанно с очень хрупкой властью Порошенко, которая может рухнуть в любой момент.
Собеседники говорят, что в случае если вертикаль рухнет может начаться самосуд со стороны народа» — говорит Виталий Глюдзо.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 12 жов, 2018 17:25, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Жаль, удалили сегодня, Экономико-правовое обоснование сегодняшних событий. "Мировым кризисом" или как "заграница нам поможет".
ТЕРМІНОВО! Щойно фінансова розвідка США знайшла гроші Бойка, виведені за кордон. Ви будете шоковані пабачивши цифру, Янукович відпочиває …
http://bbc-ccnn.com/terminovo-shhojno-f ... pochivaye/ Фінансова розвідка США виявила $700 млн, які лідер партії ‘Опозиційний блок’ Юрій Бойко і соратники екс-президента Віктора Януковича, що втекли в Росію, вивели за кордон між 2008 і 2014 роками. Про це повідомляється в матеріалі BuzzFeed, оприлюдненому 12 липня, передає Коментарии.ua.
‘Міністерство фінансів США визначило щонайменше два десятка чиновників Януковича, які надсилали або отримували підозрілі трансферти. Серед них – український законодавець Юрій Бойко, колишній міністр палива і енергетики, який підписав бюджет ‘вишок Бойка’. Хоча влада США назвали його ‘об’єктом розслідування державної корупції’, Бойко ніколи не був засуджений в Україні’, – наголлошується в статті.
Загалом документи, що потрапили в розпорядження журналістів, говорять про те, що українські правоохоронці дуже вибірково використовували докази, надані американськими колегами.
‘Незабаром після революції 2014 року уряди США і Великої Британії публічно оголосили про допомогу Україні в поверненні активів Януковича. ФБР направило в Київ команду досліджувати ‘чорну бухгалтерію’ та інші докази фінансових злочинів уряду Януковича’, – повідомляє BuzzFeed.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy Не надо проэцировать и забалтывать. В самой что ни на есть "народной" республике воровали бабло ускоренными темпами, прикрываясь рассказами про бандеровцев, укрохунте и прочего. А потом, "оказалось наш отец, не отец, а с***". После смерти разоблачили ворюгу в "народной" республике. А ссылку на левые сайты не надо приводить. С 2014 года таких сообщений о якобы "бегстве" ближайшего окружения Порошенко - сотнями в год. PS. Вы бы хоть гуглом научились пользоваться, а то так торопитесь зраду донести, что тапки теряете по дороге. http://bbc-ccnn.com/v-kieve-nastoyashha ... -granitsu/ - ссылка от 12.10.2018 https://фром-юа.com/news/399604-zhurnal ... anicu.html - ссылка от 03.03.2017 Обе ссылки, слово в слово
pesikot написав:https://фром-юа.com/news/399604-zhurnalist-priblizhennie-k-vlasti-massovo-vivozyat-imuschestvo-za-granicu.html - ссылка от 03.03.2017 Обе ссылки, слово в слово
"Не удалось найти IP-адрес сервера фром-юа.com."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.