Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy Вот опять, на любое разоблачение ваших левых постов, от вас всегда будет новый пост. Всё по методичке пропаганды - на любую ложь, мы породим много новой лжи. С "бегством" ближайщего окружения Порошенко вы облажались.
Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках начатого уголовного производства разоблачили бывшего заместителя председателя Высшего Хозяйственного суда на финансировании террористических организации "Д / ЛНР". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что во время пребывания в должности злоумышленник за неправомерное вознаграждение "влиял" на вынесение необходимых заказчикам судебных решений. Для легализации полученных средств судья через доверенных и подставных лиц, в частности, скупал бизнес объекты и коммерческую недвижимость на временно оккупированных террористами территориях Донетчины. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что коммерческие структуры подконтрольные бывшему заместителю председателя суда регулярно платили налоги и сборы так называемым официальным ведомствам террористов. В одном из помещений, приобретенных судьей в Донецке, было размещено подразделение фейкового "центробанка "ДНР", -говорится в сообщении.
"Во время санкционированных следственных действий в Киеве по адресам проживания злоумышленника, других фигурантов дела и их офисах правоохранители изъяли документацию и носители информации, которые могут свидетельствовать о причастности злоумышленников к совершению коммерческих сделок на территории ОРДЛО и финансированию террористов", - добавили в ведомстве.
Сотрудники СБУ также изъяли более 210 тысяч долларов США, более чем 11 тысяч евро и более 230 тысяч гривен. По одному из адресов фигурантов дела оперативники спецслужбы обнаружили и самого бывшего заместителя председателя Высшего суда.
От честно наколядовавших. Хотя, "в большой семье не без ур**, - случаются и там честные люди". "Это из малого ручья - растёт большая река."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Когда *людина зашорена* она вчера аргументирует - такие же зарплаты, но кращому климате. А сегодня уже с потолка указывает на зашоренность и приводит аргументы *якщо...* пропадут рабочие места (зарплаты).
Хотя бы сам себя читал, а не зашоривался..
*якщо..*)))
З.Ы. насчёт клеветы о мечте отмечают слив (Будивельник, как обычно, отморозился, когда от него потребовали подтверждения голословного выпада).
Ну и нехай. И так уже фактов лжи, клеветы набралось. Очередной зашёл. Нагенерирует скорее всего ещё немало.