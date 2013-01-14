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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3998399940004001
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:56

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

https://www.facebook.com/SecurSerUkrain ... 20/?type=3

https://gordonua.com/news/politics/v-sb ... 20760.html
Странно, а почему только с периферии?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:57

  Kudrjavuy написав: :(
"Не удалось найти IP-адрес сервера фром-юа.com."

замените на "from -ua.com". Движок этого сайта так заменяет, уберите пробел
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:03

Kudrjavuy
Вот опять, на любое разоблачение ваших левых постов, от вас всегда будет новый пост.
Всё по методичке пропаганды - на любую ложь, мы породим много новой лжи.
С "бегством" ближайщего окружения Порошенко вы облажались.
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:07

  pesikot написав:

И всё же откуда поступали деньги?
Когда защитниги-бабуины с казломордым бы***, обвешанным георгиевскими лентами, ещё в 14м разграбили все банки?
12.10.18 18:41 CБУ разоблачила экс-замглавы Высшего Хозсуда на финансировании террористических организаций "Л/ДНР".
https://censor.net.ua/news/3091174/cbu_ ... tsiyi_ldnr

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках начатого уголовного производства разоблачили бывшего заместителя председателя Высшего Хозяйственного суда на финансировании террористических организации "Д / ЛНР".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что во время пребывания в должности злоумышленник за неправомерное вознаграждение "влиял" на вынесение необходимых заказчикам судебных решений. Для легализации полученных средств судья через доверенных и подставных лиц, в частности, скупал бизнес объекты и коммерческую недвижимость на временно оккупированных террористами территориях Донетчины. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что коммерческие структуры подконтрольные бывшему заместителю председателя суда регулярно платили налоги и сборы так называемым официальным ведомствам террористов. В одном из помещений, приобретенных судьей в Донецке, было размещено подразделение фейкового "центробанка "ДНР", -говорится в сообщении.

"Во время санкционированных следственных действий в Киеве по адресам проживания злоумышленника, других фигурантов дела и их офисах правоохранители изъяли документацию и носители информации, которые могут свидетельствовать о причастности злоумышленников к совершению коммерческих сделок на территории ОРДЛО и финансированию террористов", - добавили в ведомстве.

Сотрудники СБУ также изъяли более 210 тысяч долларов США, более чем 11 тысяч евро и более 230 тысяч гривен. По одному из адресов фигурантов дела оперативники спецслужбы обнаружили и самого бывшего заместителя председателя Высшего суда.

От честно наколядовавших.
Хотя, "в большой семье не без ур**, - случаются и там честные люди".
"Это из малого ручья - растёт большая река."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:24

Kudrjavuy
Жалкая попытка отмазаться.
Как и ссылка про "побег" сторонников Порошенко.
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:29

Когда *людина зашорена* она вчера аргументирует - такие же зарплаты, но кращому климате.
А сегодня уже с потолка указывает на зашоренность и приводит аргументы *якщо...* пропадут рабочие места (зарплаты).

Хотя бы сам себя читал, а не зашоривался..

*якщо..*)))

З.Ы. насчёт клеветы о мечте отмечают слив (Будивельник, как обычно, отморозился, когда от него потребовали подтверждения голословного выпада).

Ну и нехай. И так уже фактов лжи, клеветы набралось. Очередной зашёл.
Нагенерирует скорее всего ещё немало.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:32

detroytred
А что, испытываете попоболь, когда вас бьют ваши же методами ? :)
Не вас одному этому учили (с) привет из военных вузов СССР
pesikot
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  #<1 ... 3998399940004001
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