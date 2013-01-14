Странно, а почему только с периферии?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:56
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Странно, а почему только с периферии?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:57
Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:03
Kudrjavuy
Вот опять, на любое разоблачение ваших левых постов, от вас всегда будет новый пост.
Всё по методичке пропаганды - на любую ложь, мы породим много новой лжи.
С "бегством" ближайщего окружения Порошенко вы облажались.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:07
И всё же откуда поступали деньги?
Когда защитниги-бабуины с казломордым бы***, обвешанным георгиевскими лентами, ещё в 14м разграбили все банки?
От честно наколядовавших.
Хотя, "в большой семье не без ур**, - случаются и там честные люди".
"Это из малого ручья - растёт большая река."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:24
Kudrjavuy
Жалкая попытка отмазаться.
Как и ссылка про "побег" сторонников Порошенко.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:29
Когда *людина зашорена* она вчера аргументирует - такие же зарплаты, но кращому климате.
А сегодня уже с потолка указывает на зашоренность и приводит аргументы *якщо...* пропадут рабочие места (зарплаты).
Хотя бы сам себя читал, а не зашоривался..
*якщо..*)))
З.Ы. насчёт клеветы о мечте отмечают слив (Будивельник, как обычно, отморозился, когда от него потребовали подтверждения голословного выпада).
Ну и нехай. И так уже фактов лжи, клеветы набралось. Очередной зашёл.
Нагенерирует скорее всего ещё немало.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:32
detroytred
А что, испытываете попоболь, когда вас бьют ваши же методами ?
Не вас одному этому учили (с) привет из военных вузов СССР
Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:01
justit
Раньше Мортимера никто неадекватом не называл. Раньше. Потому что даже такое его мнение (крайность - крах и откат очень далеко назад) не отклоняется от общепринятых правил и норм. Вполне в рамках.
Будивельник же позволяет себе судить об адекватности..
Конечно является общим случаем *индусов*. Вот только вероятность прихода этих других мала и проблемы от них возможны большие.
Какие проблемы (%) из обсуждаемых конкретные участники ветки в силах решить?
Вам сомнителен факт обсуждения статей (рубрика *обговорення статей*)? Не в силах решить, а обсуждают полным ходом. И это нормально, массово.
О проблеме, что *некому работать* уже сейчас, говорят уже сейчас.
Как пример:
Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:07
песикот
Вы как обычно... на уровне и о *попоболь* и т.п.
И с каким-то глупым предположением чему меня учили.
Конкретный пример применения мною клеветы,лжи (раз говорите о моих методах) приведите. Сколько прошу-то уже.
Опять сольетесь?
Солгав о моих методах.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:12
Заметьте, про ложь я ничего не говорил.
Плохо вы учились, плохо
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