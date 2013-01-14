12.10.18 18:41 CБУ разоблачила экс-замглавы Высшего Хозсуда на финансировании террористических организаций "Л/ДНР".Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках начатого уголовного производства разоблачили бывшего заместителя председателя Высшего Хозяйственного суда на финансировании террористических организации "Д / ЛНР".Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ."Оперативники спецслужбы установили, что во время пребывания в должности злоумышленник за неправомерное вознаграждение "влиял" на вынесение необходимых заказчикам судебных решений. Для легализации полученных средств судья через доверенных и подставных лиц, в частности, скупал бизнес объекты и коммерческую недвижимость на временно оккупированных террористами территориях Донетчины. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что коммерческие структуры подконтрольные бывшему заместителю председателя суда регулярно платили налоги и сборы так называемым официальным ведомствам террористов. В одном из помещений, приобретенных судьей в Донецке, было размещено подразделение фейкового "центробанка "ДНР", -говорится в сообщении."Во время санкционированных следственных действий в Киеве по адресам проживания злоумышленника, других фигурантов дела и их офисах правоохранители изъяли документацию и носители информации, которые могут свидетельствовать о причастности злоумышленников к совершению коммерческих сделок на территории ОРДЛО и финансированию террористов", - добавили в ведомстве.Сотрудники СБУ также изъяли более 210 тысяч долларов США, более чем 11 тысяч евро и более 230 тысяч гривен. По одному из адресов фигурантов дела оперативники спецслужбы обнаружили и самого бывшего заместителя председателя Высшего суда.