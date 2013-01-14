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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:21
песикот
)))
вы в мой адрес обвинения в ТОННАХ лжи делали. Речь сейчас шла о лжи Будивельника в мой адрес. Вы только что задали мне вопрос о страдании.
Чего от Вас ещё ожидать-то было?! От Вас в мой адрес! Хоть раз хоть что-то положительное было, кроме нападок и обвинений?!
Вы опять слились... к тому же уж очень примитивно (аля сам признался. но этот случай тут никоим боком).
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:25
песикот
А нука конкетизируйте - чему, по-Вашему, я плохо учился и чему меня учили, как Вы указали выше?
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:37
detroytred
Ну "заболтать тему" вы хорошо изучили, а дальше прогуливали уроки
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pesikot
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:04
песикот
Странный у Вас ответ на конкретный вопрос.
Вы так и не ответили, чему меня учили и чему я учился плохо?
Вы ведь выше прямо указали на эти два момента. Я Вас и попросил конкретизмировать.
Вы же ответили, что я хорошо изучил *заболтать тему*. Хорошо!!! изучил!!!)))
Прочитайте по буквам, что я у Вас попросил конкретизировать!
Похоже опять сливаетесь.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:15
песикот
Откуда Вы взяли ложь о том, что я *прогуливал уроки*?
И зачем солгали?
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