Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
1) Индусов уже наблюдаю. Проблем от них пока нет. Но никто не угадает как дальше будет.
2) Я считаю, что тут все, извините, балаболы. И, соответственно никаких проблем вообще решить не смогут. Так, поболтать с дивана, но не более. Поэтому то, что Вы зрите в корень, принесёт удовольствие только Вам, если Вас на форуме поддержат , то удовольствие*2, коль похаят (Песики и Строители), то удовольствие/3
3) Некому работать 100%, но, в частности и потому, что работодатели и платить то не желают. Как вариант - будет оплата, найдутся и сотрудники. А пока что проще сетовать на "некому".
justit написав:Некому работать 100%, но, в частности и потому, что работодатели и платить то не желают. Как вариант - будет оплата, найдутся и сотрудники. А пока что проще сетовать на "некому".
Я як працедавець - трошки розширю тему 1 Працювати є кому 2 Працедавці згодні піднімати оплату 3 Дохід від працівника повинен перевищувати оплату працівнику+податки державі+витрати на утримання робочого місця - і при цьому повинен ще залишатись який прибуток
Як видно з п3 - не все залежить від працедавця , а тому водимо колами населення як Мойсей 40 років - потихеньку збільшуючи відсоток тих хто виконує п3 і зменшуючи відсоток тих хто хоче все і відразу а в реалі і на себе не заробить.
ПС Казки про сьогоднішні високі технології які дають суперпродуктивність - це фантазії без бажаючих зрозуміти і попрацювати. Якщо людина двірник по суті- то ЧПУ вона зломає , які б там захисти від дурня не стояли.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
justit Если бы к капиталу на МЕСТЕ (на местном рынке) так легко *находились бы рабочие руки*, то явление вывоза капитала за рубеж не было бы неотъемлемой распространенной характеристикой рыночных отношений.
Поэтому Вы правильно заметили о *а его кто-то всерьёз ждёт? *))
Ждут ждуны, не понимая, что время играет как раз против.