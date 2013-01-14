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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3999400040014002
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:21

песикот
)))
вы в мой адрес обвинения в ТОННАХ лжи делали. Речь сейчас шла о лжи Будивельника в мой адрес. Вы только что задали мне вопрос о страдании.

Чего от Вас ещё ожидать-то было?! От Вас в мой адрес! Хоть раз хоть что-то положительное было, кроме нападок и обвинений?!

Вы опять слились... к тому же уж очень примитивно (аля сам признался. но этот случай тут никоим боком).
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:25

песикот
А нука конкетизируйте - чему, по-Вашему, я плохо учился и чему меня учили, как Вы указали выше?
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:37

detroytred
Ну "заболтать тему" вы хорошо изучили, а дальше прогуливали уроки
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:04

песикот
Странный у Вас ответ на конкретный вопрос.
Вы так и не ответили, чему меня учили и чему я учился плохо?
Вы ведь выше прямо указали на эти два момента. Я Вас и попросил конкретизмировать.

Вы же ответили, что я хорошо изучил *заболтать тему*. Хорошо!!! изучил!!!)))

Прочитайте по буквам, что я у Вас попросил конкретизировать!
Похоже опять сливаетесь.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:15

песикот
Откуда Вы взяли ложь о том, что я *прогуливал уроки*?
И зачем солгали?
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 09:16

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

detroytred написав:justit
Конечно является общим случаем *индусов*. Вот только вероятность прихода этих других мала и проблемы от них возможны большие.

Какие проблемы (%) из обсуждаемых конкретные участники ветки в силах решить?

О проблеме, что *некому работать* уже сейчас, говорят уже сейчас.
Как пример:
https://ubr.ua/labor-market/ukrainian-l ... et-3861135


1) Индусов уже наблюдаю. Проблем от них пока нет. Но никто не угадает как дальше будет.

2) Я считаю, что тут все, извините, балаболы. И, соответственно никаких проблем вообще решить не смогут. Так, поболтать с дивана, но не более. Поэтому то, что Вы зрите в корень, принесёт удовольствие только Вам, если Вас на форуме поддержат , то удовольствие*2, коль похаят (Песики и Строители), то удовольствие/3 :)

3) Некому работать 100%, но, в частности и потому, что работодатели и платить то не желают.
Как вариант - будет оплата, найдутся и сотрудники.
А пока что проще сетовать на "некому".
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 10:05

  justit написав:Некому работать 100%, но, в частности и потому, что работодатели и платить то не желают.
Как вариант - будет оплата, найдутся и сотрудники.
А пока что проще сетовать на "некому".
Я як працедавець - трошки розширю тему
1 Працювати є кому
2 Працедавці згодні піднімати оплату
3 Дохід від працівника повинен перевищувати
оплату працівнику+податки державі+витрати на утримання робочого місця - і при цьому повинен ще залишатись який прибуток

Як видно з п3 - не все залежить від працедавця , а тому водимо колами населення як Мойсей 40 років - потихеньку збільшуючи відсоток тих хто виконує п3 і зменшуючи відсоток тих хто хоче все і відразу а в реалі і на себе не заробить.

ПС
Казки про сьогоднішні високі технології які дають суперпродуктивність - це фантазії без бажаючих зрозуміти і попрацювати.
Якщо людина двірник по суті- то ЧПУ вона зломає , які б там захисти від дурня не стояли.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 13:58

justit
Если бы к капиталу на МЕСТЕ (на местном рынке) так легко *находились бы рабочие руки*, то явление вывоза капитала за рубеж не было бы неотъемлемой распространенной характеристикой рыночных отношений.

Поэтому Вы правильно заметили о *а его кто-то всерьёз ждёт? *))

Ждут ждуны, не понимая, что время играет как раз против.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 14:46

  detroytred написав:
Ждут ждуны, не понимая, что время играет как раз против.


скорее - проепуны

б как п :D
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