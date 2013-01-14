detroytred
Ну "заболтать тему" вы хорошо изучили, а дальше прогуливали уроки
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:37
detroytred
Ну "заболтать тему" вы хорошо изучили, а дальше прогуливали уроки
Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:04
песикот
Странный у Вас ответ на конкретный вопрос.
Вы так и не ответили, чему меня учили и чему я учился плохо?
Вы ведь выше прямо указали на эти два момента. Я Вас и попросил конкретизмировать.
Вы же ответили, что я хорошо изучил *заболтать тему*. Хорошо!!! изучил!!!)))
Прочитайте по буквам, что я у Вас попросил конкретизировать!
Похоже опять сливаетесь.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:15
песикот
Откуда Вы взяли ложь о том, что я *прогуливал уроки*?
И зачем солгали?
Додано: Суб 13 жов, 2018 09:16
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
1) Индусов уже наблюдаю. Проблем от них пока нет. Но никто не угадает как дальше будет.
2) Я считаю, что тут все, извините, балаболы. И, соответственно никаких проблем вообще решить не смогут. Так, поболтать с дивана, но не более. Поэтому то, что Вы зрите в корень, принесёт удовольствие только Вам, если Вас на форуме поддержат , то удовольствие*2, коль похаят (Песики и Строители), то удовольствие/3
3) Некому работать 100%, но, в частности и потому, что работодатели и платить то не желают.
Как вариант - будет оплата, найдутся и сотрудники.
А пока что проще сетовать на "некому".
Додано: Суб 13 жов, 2018 10:05
Я як працедавець - трошки розширю тему
1 Працювати є кому
2 Працедавці згодні піднімати оплату
3 Дохід від працівника повинен перевищувати
оплату працівнику+податки державі+витрати на утримання робочого місця - і при цьому повинен ще залишатись який прибуток
Як видно з п3 - не все залежить від працедавця , а тому водимо колами населення як Мойсей 40 років - потихеньку збільшуючи відсоток тих хто виконує п3 і зменшуючи відсоток тих хто хоче все і відразу а в реалі і на себе не заробить.
ПС
Казки про сьогоднішні високі технології які дають суперпродуктивність - це фантазії без бажаючих зрозуміти і попрацювати.
Якщо людина двірник по суті- то ЧПУ вона зломає , які б там захисти від дурня не стояли.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Суб 13 жов, 2018 13:58
justit
Если бы к капиталу на МЕСТЕ (на местном рынке) так легко *находились бы рабочие руки*, то явление вывоза капитала за рубеж не было бы неотъемлемой распространенной характеристикой рыночных отношений.
Поэтому Вы правильно заметили о *а его кто-то всерьёз ждёт? *))
Ждут ждуны, не понимая, что время играет как раз против.
Додано: Суб 13 жов, 2018 14:46
Додано: Суб 13 жов, 2018 15:15
Юрий91
Сама так! Упустили шанс..
Европейский капитал должен был вывозиться (идти) не на польский рынок, а на наш.
Не должны были украинцы ехать в Польшу...
Теперь против сильно играют два фактора:
- упущен период расширения рынков (европейского для нас), наступил период протекционизма
- упущено время такого условия у нас, как огромный ресурс рабочей силы, оставшийся после совка и поддерживающийся по ряду причин (от трудностей с отъездом за границу и до учебной и произв. баз).
Проще: точно также, как Греции не светит рывок, точно также не светит и нам. Точнее у нас ещё меньше шансов (греки-то уже в Европе).
И это даже вообще без учёта фактора войны и влияния рашки.
А также социальных проблем, начиная с массы пенсионеров и льготников.
Додано: Суб 13 жов, 2018 15:22
Я не удивлюсь, если требования реформ к нам со стороны западных партнёров ещё сильнее уменьшатся.
По сути они-то уже и сейчас требуют от наших можновладцив не более, чем хоть какого-то сбалансирования финансов и экономики. Чтобы меньше нам платить.
И всё.
Додано: Суб 13 жов, 2018 16:06
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Навпаки. На піку виплат західним кредиторам якраз і можна пропихнути реформи, не залежно від того, хто є, чи буде, президентом.
Західний капітал піде, перед усім, в аграрний сектор. Вже йде, повно нідерландських, французських і т.д. фермерів. Наші остарбартейри вже сунуть на Захід, за Польщу, рекламуя не словами, а своїми руками, Україну.
Ми просто повторюємо шлях Східної Європи, яка ще раніше зробила правильний вибір.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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