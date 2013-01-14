Додано: Суб 13 жов, 2018 15:15

Юрий91

Сама так! Упустили шанс..



Европейский капитал должен был вывозиться (идти) не на польский рынок, а на наш.

Не должны были украинцы ехать в Польшу...



Теперь против сильно играют два фактора:

- упущен период расширения рынков (европейского для нас), наступил период протекционизма

- упущено время такого условия у нас, как огромный ресурс рабочей силы, оставшийся после совка и поддерживающийся по ряду причин (от трудностей с отъездом за границу и до учебной и произв. баз).





Проще: точно также, как Греции не светит рывок, точно также не светит и нам. Точнее у нас ещё меньше шансов (греки-то уже в Европе).



И это даже вообще без учёта фактора войны и влияния рашки.

А также социальных проблем, начиная с массы пенсионеров и льготников.