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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 13 жов, 2018 16:38
lapay
Я больше склоняюсь к мнениям Бендукидзе и Бальцеровича. Если быстро реформы не провели, то вероятность их проведения позже падает.
Аграрии идут. Аграрии... Они не обеспечат рывок.
Речь ведь о темпах и силе подъёма.
То есть, моё мнение -- полетим, але нызенько-нызенько. Рнформируют, но трошкт-трошки. Повторяем Восточную Европу, но чуть-чуть. И маловероятно, что повторим полностью...
Потому что условия изменились. Упустили шанс. Время, когда рынки расширялись.
Смотрите: Германия не подняла Грецию... Капитал пройдёт мимо, зайдут крохи. Потому что Германии нужно кормить ПИГСсов и болгар и пр.
То есть заставлять наших можновладцив (напрягаться по этому поводу) уже никто не будет. Все требования на уровне - абы себя прокормили. А не на уровне - площадка для рывка.
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detroytred
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Додано: Суб 13 жов, 2018 17:10
detroytred написав:
Если быстро реформы не провели, то вероятность их проведения позже падает.
Так куде вже швидше? Чим швидше - тім більше вірогідність відкату. Прийде Юля чи Юра, і відминить все, зроблене попередниками, Вітя 2.0 скасував реформи Віті 1.0.
detroytred написав:
То есть, моё мнение -- полетим, але нызенько-нызенько. Рнформируют, но трошкт-трошки. Повторяем Восточную Европу, но чуть-чуть. И маловероятно, что повторим полностью...
Потому что условия изменились. Упустили шанс. Время, когда рынки расширялись.
Тут не тільки ми винні. Сама Європа відпихнула нас, і грузин, в 2008. Це вже зараз вони трохи почали розуміти, хто є ху, і кого треба підтримувати. Грошей багато не дадуть (тільки в кредит), а от реформи робити змусять. Без пряника, але з батогом.
detroytred написав:
Смотрите: Германия не подняла Грецию... Капитал пройдёт мимо, зайдут крохи. Потому что Германии нужно кормить ПИГСсов и болгар и пр.
То есть заставлять наших можновладцив (напрягаться по этому поводу) уже никто не будет. Все требования на уровне - абы себя прокормили. А не на уровне - площадка для рывка.
А чого нас хтось повинен піднімати з колін? От чому наш електорат так чекає, що хтось нагодує і обігріє?
Греки почали жити не в борг, не хотіли, але їх змусили. Нас теж змушують, хоч ми і опираємся.
Коли навчимося, спростимо ведення бізнесу - тоді і підуть інвестиції, бо людський ресурс дешевий і кваліфікований.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Суб 13 жов, 2018 17:15
lapay написав:
Коли навчимося, спростимо ведення бізнесу - тоді і підуть інвестиції
Шел пятый год решительных реформ
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Додано: Суб 13 жов, 2018 17:21
Bayern написав:
Шел пятый год решительных реформ
П'ятої п'ятерічкі, якщо що. Не йдуть в нас швидко реформи, та й не можуть йти. Менталітет такий.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Суб 13 жов, 2018 18:25
detroytred
Забалтываете, теоретик.
Объясните, почему в нашем депресивном селе увеличились количество авто на дорогах ?
Если
1) авто стоит денег
2) бензин стоит денег
3) газ тоже стоит денег
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pesikot
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