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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4001400240034004>
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 16:38

lapay
Я больше склоняюсь к мнениям Бендукидзе и Бальцеровича. Если быстро реформы не провели, то вероятность их проведения позже падает.

Аграрии идут. Аграрии... Они не обеспечат рывок.
Речь ведь о темпах и силе подъёма.
То есть, моё мнение -- полетим, але нызенько-нызенько. Рнформируют, но трошкт-трошки. Повторяем Восточную Европу, но чуть-чуть. И маловероятно, что повторим полностью...
Потому что условия изменились. Упустили шанс. Время, когда рынки расширялись.

Смотрите: Германия не подняла Грецию... Капитал пройдёт мимо, зайдут крохи. Потому что Германии нужно кормить ПИГСсов и болгар и пр.

То есть заставлять наших можновладцив (напрягаться по этому поводу) уже никто не будет. Все требования на уровне - абы себя прокормили. А не на уровне - площадка для рывка.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 17:10

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Если быстро реформы не провели, то вероятность их проведения позже падает.

Так куде вже швидше? Чим швидше - тім більше вірогідність відкату. Прийде Юля чи Юра, і відминить все, зроблене попередниками, Вітя 2.0 скасував реформи Віті 1.0.
  detroytred написав:То есть, моё мнение -- полетим, але нызенько-нызенько. Рнформируют, но трошкт-трошки. Повторяем Восточную Европу, но чуть-чуть. И маловероятно, что повторим полностью...
Потому что условия изменились. Упустили шанс. Время, когда рынки расширялись.

Тут не тільки ми винні. Сама Європа відпихнула нас, і грузин, в 2008. Це вже зараз вони трохи почали розуміти, хто є ху, і кого треба підтримувати. Грошей багато не дадуть (тільки в кредит), а от реформи робити змусять. Без пряника, але з батогом.
  detroytred написав:Смотрите: Германия не подняла Грецию... Капитал пройдёт мимо, зайдут крохи. Потому что Германии нужно кормить ПИГСсов и болгар и пр.

То есть заставлять наших можновладцив (напрягаться по этому поводу) уже никто не будет. Все требования на уровне - абы себя прокормили. А не на уровне - площадка для рывка.

А чого нас хтось повинен піднімати з колін? От чому наш електорат так чекає, що хтось нагодує і обігріє?
Греки почали жити не в борг, не хотіли, але їх змусили. Нас теж змушують, хоч ми і опираємся.
Коли навчимося, спростимо ведення бізнесу - тоді і підуть інвестиції, бо людський ресурс дешевий і кваліфікований.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 17:15

  lapay написав:Коли навчимося, спростимо ведення бізнесу - тоді і підуть інвестиції

Шел пятый год решительных реформ
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 17:21

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Bayern написав:Шел пятый год решительных реформ

П'ятої п'ятерічкі, якщо що. Не йдуть в нас швидко реформи, та й не можуть йти. Менталітет такий.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 18:25

detroytred
Забалтываете, теоретик.
Объясните, почему в нашем депресивном селе увеличились количество авто на дорогах ?
Если
1) авто стоит денег
2) бензин стоит денег
3) газ тоже стоит денег
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 19:27

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

detroytred написав:

Европейский капитал должен был вывозиться (идти) не на польский рынок, а на наш.


Пару причин этого "должен"?
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 19:33

  justit написав:
detroytred написав: Европейский капитал должен был вывозиться (идти) не на польский рынок, а на наш.
Пару причин этого "должен"?
Бо треуголкін звик , що йому всі винні... а так як він долею часу залишився в Україні - то його й ковбасить , що в часи коли він викладав марксизм/ленінізм в ПТУ - поляки отримували інвестиції і швиденько їх освоювали не проїдаючи....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 19:46

песикот
Слились, практик лжи.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 19:55

justit
Я повторю эту пару причин, которые ведь указал в сообщении.
1. В мире, Европе шло расширении рынков. Такой этап был.
2. В Украине были все условия для того, чтобы стать площадкой для приёма производственного вывозимого капитала. Кроме правовых!!!
Поэтому капитал пошёл в Польшу и рос вплоть до уровня, что стали востребованы украинцы.
То есть украинцы поехали к рабочим местам (капиталу), а не капитал к ним.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 20:01

Будивельник
Вы опять начали генерировать оскорбления, ложи и клевету.
В двух строчках (оскорбление -- *треуголкин*, ложь, что меня *ковбасить*, клевета - о преподавании мною марксизма-ленинизма в ПТУ.)

Занимайтесь этим и дальше.
Натуральная копия Киселёва, нагло врущего хоть бы что.
detroytred
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