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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4001400240034004
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 20:12

Будивельник
Простая проверка: готовы ответить деньгами за свою клевету-ложь?
Раз уж к ответу Вас за такие личные выпады потоком не могут привлечь модераторы.

Почему киселевы лгут и лгут?
Потому что за свои поступки не отвечают.

Вот так точно и Вы.
Лжете и лжете. И как с гуся вода.

Ну лгите дальше... любой здравомыслящий отлично видит Вашу ложь и Ваш уход от ответа за свои слова.

С такой же лёгкостью Вы монотонно лгали и раньше. Например из последних, о моей связи с модераторами.
Ну а уж о оскорбления я и напоминать Вам не буду))
Это мелочи по сравнению с прямой ложью и клеветой.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 20:20

lapay
Кто эти мы?
Можновладци обязаны упростить условия для ведения бизнеса в Украине.
Это их прямая обязанность.
Этому им!! нужно долго учиться?))

Своему бизнесу они условия упростили запросто!))
А вот другим и массово упростить не хотят или не умеют?

По-моему, проблема лишь с наличием реального желания. У них.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 20:37

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Своему бизнесу они условия упростили запросто!))
А вот другим и массово упростить не хотят или не умеют?

Якщо іншим спростять, то не витримають конкуренції. Корито одне, і ламати його ніхто не хоче.
Поки в нас не було такого зовнішнього боргу, що одним покерфейсом вже не відмажешся, поки були не реформи, а балачки. Тільки останні роки почали щось робити, бо вже немає чим решту давати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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