RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4002400340044005>
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 20:12

Будивельник
Простая проверка: готовы ответить деньгами за свою клевету-ложь?
Раз уж к ответу Вас за такие личные выпады потоком не могут привлечь модераторы.

Почему киселевы лгут и лгут?
Потому что за свои поступки не отвечают.

Вот так точно и Вы.
Лжете и лжете. И как с гуся вода.

Ну лгите дальше... любой здравомыслящий отлично видит Вашу ложь и Ваш уход от ответа за свои слова.

С такой же лёгкостью Вы монотонно лгали и раньше. Например из последних, о моей связи с модераторами.
Ну а уж о оскорбления я и напоминать Вам не буду))
Это мелочи по сравнению с прямой ложью и клеветой.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20218
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1161 раз.
Подякували: 2721 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 20:20

lapay
Кто эти мы?
Можновладци обязаны упростить условия для ведения бизнеса в Украине.
Это их прямая обязанность.
Этому им!! нужно долго учиться?))

Своему бизнесу они условия упростили запросто!))
А вот другим и массово упростить не хотят или не умеют?

По-моему, проблема лишь с наличием реального желания. У них.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20218
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1161 раз.
Подякували: 2721 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 20:37

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Своему бизнесу они условия упростили запросто!))
А вот другим и массово упростить не хотят или не умеют?

Якщо іншим спростять, то не витримають конкуренції. Корито одне, і ламати його ніхто не хоче.
Поки в нас не було такого зовнішнього боргу, що одним покерфейсом вже не відмажешся, поки були не реформи, а балачки. Тільки останні роки почали щось робити, бо вже немає чим решту давати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5761
З нами з: 01.08.15
Подякував: 755 раз.
Подякували: 903 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 20:55

lapay
Сама так!
Потому что не хотят честной конкуренции. Которая отщипнет из их кармана, наполняющегося из общего корыта.

Но именно честная конкуренция является основным фактором развития, улучшений, роста рынка.

В общем я не вижу факторов для кардинального изменения поведения наших можновладцив. Если уж Майдан и война их всего лишь немного подтолкнули, то, что может заставить их бежать, не могу представить.

Некоторые надеялись на активистов и добробатовцев, что они будут пинать-ускорять власть. Не видбулося..
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20218
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1161 раз.
Подякували: 2721 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 21:07

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:В общем я не вижу факторов для кардинального изменения поведения наших можновладцив. Если уж Майдан и война их всего лишь немного подтолкнули, то, что может заставить их бежать, не могу представить.

Некоторые надеялись на активистов и добробатовцев, что они будут пинать-ускорять власть. Не видбулося..

А я бачу, і казав про це відразу, як з'явився на цьому форумі - борги і кредитори. І це спрацювало. Єдине дієво. Ще, частково, попит на реформи в суспільстві. Тому Порошенко і почав реформи, бо хоче на другий строк. Почав популярні реформи серед пересічних і не популярні серед можновладців (антикорупцію), а от не популярні серед піпла (тарифи) змушують робити кредитори. Тому баланс збережений - всім погано (крім Ахметова). :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5761
З нами з: 01.08.15
Подякував: 755 раз.
Подякували: 903 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 21:20

  lapay написав:а от не популярні серед піпла (тарифи) змушують робити кредитори


Но повышение тарифов по определению нельзя назвать реформой, это просто повышение цены, тут ума совсем не надо, а то получится, что главные реформаторы у нас это магазины, регулярно меняющие ценники.
freeze
4
 
Повідомлень: 8246
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2346 раз.
Подякували: 3257 раз.
 
Профіль
13
1
1
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 21:20

Ну я бы сформулировал иначе - действующие власти начали хотя бы изображать реформы по борьбе с коррупцией.

То есть западные партнёры смогли всего лишь заставить наших можновладцив изображать процесс борьбы с коррупцией.
Не вижу причин, что дело двинется дальше!!
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20218
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1161 раз.
Подякували: 2721 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 21:27

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

detroytred написав:В Украине были все условия для того, чтобы стать площадкой для приёма производственного вывозимого капитала. Кроме правовых!!.
Ну.... Получается , что базового условия не было, остальное вода :)
justit
 
Повідомлень: 4741
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1415 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 21:35

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  freeze написав:Но повышение тарифов по определению нельзя назвать реформой, это просто повышение цены, тут ума совсем не надо, а то получится, что главные реформаторы у нас это магазины, регулярно меняющие ценники.

Магазини не продають товар дешевше, ніж купують на базі, залазячи в борги. А ми так робили, поки Сєня не почав домальовувати нулик на ціннику. Без цієї реформи неможливо рухатись на Захід.
  detroytred написав:Ну я бы сформулировал иначе - действующие власти начали хотя бы изображать реформы по борьбе с коррупцией.

То есть западные партнёры смогли всего лишь заставить наших можновладцив изображать процесс борьбы с коррупцией.
Не вижу причин, что дело двинется дальше!!

Їм (владі) тільки здається, що прокатить покерфейс в антикорупційних реформах. Не прокатить. Нові почнуть саджати старих, або старі потенційно нових. Система все одно запрацює і, в кінцевому результаті, з'їсть своїх творців.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5761
З нами з: 01.08.15
Подякував: 755 раз.
Подякували: 903 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 21:36

justit
Вода?)) Базовых условий не одно!
Остальные были. Объективные были (расширение рынков и рабсила).
А создание правовых условий -- было в наших руках. Точнее в руках наших можновладцив.

З.Ы. если бы не было причины (почему зап. капитал не зашёл на наш рынок), то это было бы удивительно.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20218
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1161 раз.
Подякували: 2721 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4002400340044005>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 14180
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 81572
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 5257
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.