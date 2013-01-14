Додано: Суб 13 жов, 2018 20:12

Будивельник

Простая проверка: готовы ответить деньгами за свою клевету-ложь?

Раз уж к ответу Вас за такие личные выпады потоком не могут привлечь модераторы.



Почему киселевы лгут и лгут?

Потому что за свои поступки не отвечают.



Вот так точно и Вы.

Лжете и лжете. И как с гуся вода.



Ну лгите дальше... любой здравомыслящий отлично видит Вашу ложь и Ваш уход от ответа за свои слова.



С такой же лёгкостью Вы монотонно лгали и раньше. Например из последних, о моей связи с модераторами.

Ну а уж о оскорбления я и напоминать Вам не буду))

Это мелочи по сравнению с прямой ложью и клеветой.