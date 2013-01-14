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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 13 жов, 2018 20:12
Будивельник
Простая проверка: готовы ответить деньгами за свою клевету-ложь?
Раз уж к ответу Вас за такие личные выпады потоком не могут привлечь модераторы.
Почему киселевы лгут и лгут?
Потому что за свои поступки не отвечают.
Вот так точно и Вы.
Лжете и лжете. И как с гуся вода.
Ну лгите дальше... любой здравомыслящий отлично видит Вашу ложь и Ваш уход от ответа за свои слова.
С такой же лёгкостью Вы монотонно лгали и раньше. Например из последних, о моей связи с модераторами.
Ну а уж о оскорбления я и напоминать Вам не буду))
Это мелочи по сравнению с прямой ложью и клеветой.
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detroytred
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Додано: Суб 13 жов, 2018 20:20
lapay
Кто эти мы?
Можновладци обязаны упростить условия для ведения бизнеса в Украине.
Это их прямая обязанность.
Этому им!! нужно долго учиться?))
Своему бизнесу они условия упростили запросто!))
А вот другим и массово упростить не хотят или не умеют?
По-моему, проблема лишь с наличием реального желания. У них.
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detroytred
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Додано: Суб 13 жов, 2018 20:37
detroytred написав:
Своему бизнесу они условия упростили запросто!))
А вот другим и массово упростить не хотят или не умеют?
Якщо іншим спростять, то не витримають конкуренції. Корито одне, і ламати його ніхто не хоче.
Поки в нас не було такого зовнішнього боргу, що одним покерфейсом вже не відмажешся, поки були не реформи, а балачки. Тільки останні роки почали щось робити, бо вже немає чим решту давати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Суб 13 жов, 2018 20:55
lapay
Сама так!
Потому что не хотят честной конкуренции. Которая отщипнет из их кармана, наполняющегося из общего корыта.
Но именно честная конкуренция является основным фактором развития, улучшений, роста рынка.
В общем я не вижу факторов для кардинального изменения поведения наших можновладцив. Если уж Майдан и война их всего лишь немного подтолкнули, то, что может заставить их бежать, не могу представить.
Некоторые надеялись на активистов и добробатовцев, что они будут пинать-ускорять власть. Не видбулося..
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detroytred
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Додано: Суб 13 жов, 2018 21:07
detroytred написав:
В общем я не вижу факторов для кардинального изменения поведения наших можновладцив. Если уж Майдан и война их всего лишь немного подтолкнули, то, что может заставить их бежать, не могу представить.
Некоторые надеялись на активистов и добробатовцев, что они будут пинать-ускорять власть. Не видбулося..
А я бачу, і казав про це відразу, як з'явився на цьому форумі - борги і кредитори. І це спрацювало. Єдине дієво. Ще, частково, попит на реформи в суспільстві. Тому Порошенко і почав реформи, бо хоче на другий строк. Почав популярні реформи серед пересічних і не популярні серед можновладців (антикорупцію), а от не популярні серед піпла (тарифи) змушують робити кредитори. Тому баланс збережений - всім погано (крім Ахметова).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Суб 13 жов, 2018 21:20
lapay написав:
а от не популярні серед піпла (тарифи) змушують робити кредитори
Но повышение тарифов по определению нельзя назвать реформой, это просто повышение цены, тут ума совсем не надо, а то получится, что главные реформаторы у нас это магазины, регулярно меняющие ценники.
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freeze
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Додано: Суб 13 жов, 2018 21:20
Ну я бы сформулировал иначе - действующие власти начали хотя бы изображать реформы по борьбе с коррупцией.
То есть западные партнёры смогли всего лишь заставить наших можновладцив изображать процесс борьбы с коррупцией.
Не вижу причин, что дело двинется дальше!!
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detroytred
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Додано: Суб 13 жов, 2018 21:27
detroytred написав:В Украине были все условия для того, чтобы стать площадкой для приёма производственного вывозимого капитала. Кроме правовых!!.
Ну.... Получается , что базового условия не было, остальное вода
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justit
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Додано: Суб 13 жов, 2018 21:35
freeze написав:
Но повышение тарифов по определению нельзя назвать реформой, это просто повышение цены, тут ума совсем не надо, а то получится, что главные реформаторы у нас это магазины, регулярно меняющие ценники.
Магазини не продають товар дешевше, ніж купують на базі, залазячи в борги. А ми так робили, поки Сєня не почав домальовувати нулик на ціннику. Без цієї реформи неможливо рухатись на Захід.
detroytred написав:
Ну я бы сформулировал иначе - действующие власти начали хотя бы изображать реформы по борьбе с коррупцией.
То есть западные партнёры смогли всего лишь заставить наших можновладцив изображать процесс борьбы с коррупцией.
Не вижу причин, что дело двинется дальше!!
Їм (владі) тільки здається, що прокатить покерфейс в антикорупційних реформах. Не прокатить. Нові почнуть саджати старих, або старі потенційно нових. Система все одно запрацює і, в кінцевому результаті, з'їсть своїх творців.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Суб 13 жов, 2018 21:36
justit
Вода?)) Базовых условий не одно!
Остальные были. Объективные были (расширение рынков и рабсила).
А создание правовых условий -- было в наших руках. Точнее в руках наших можновладцив.
З.Ы. если бы не было причины (почему зап. капитал не зашёл на наш рынок), то это было бы удивительно.
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detroytred
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