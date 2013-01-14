Базовых условий для постройки дома много, но нет воды - нет дома
Остальное блаблабла.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 13 жов, 2018 21:39
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Базовых условий для постройки дома много, но нет воды - нет дома
Остальное блаблабла.
Додано: Суб 13 жов, 2018 21:50
justit
Разве я утверждал (обосновывал), что дом есть (что капитал к нам зашёл)???
Я указал, почему не зашёл.
И ключевым было то, что все базовые условия, кроме воды (правовых), были.
И этот один фактор - субъект вен. Решаем был нашими властями.
Додано: Суб 13 жов, 2018 21:55
lapay
А что мешает имеющимся институтам сажать по Вашей схеме?
Вся фишка новых организаций была в их независимости и в более сильной поддержке со стороны западных партнеров.
Додано: Суб 13 жов, 2018 21:57
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Нет, Вы утверждали, что "должен был", но не "вышло".
Однако некоторые все же зашли и до сих пор не вышли. Работают себе и в ус не дуют.
Отсутствие чего-то там их не остановило.
А другие, кто не зашел, те видать не должны были.
Додано: Суб 13 жов, 2018 22:00
Додано: Суб 13 жов, 2018 22:18
justit
Я не обозначал, что *не вышло*, а указал на причину, по которой не зашёл.
Речь у нас идёт о массовом заходе. Который и приносит кардинальные последствия.
Частные случаи ... не более чем частные случаи. Всегда были, есть и будут.
Речь была не о них.
А о возможном массовом заходе и что помешало этому массовому заходу.
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