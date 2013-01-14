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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4002400340044005
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 21:39

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Базовых условий для постройки дома много, но нет воды - нет дома :)

Остальное блаблабла.
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 21:50

justit
Разве я утверждал (обосновывал), что дом есть (что капитал к нам зашёл)???

Я указал, почему не зашёл.
И ключевым было то, что все базовые условия, кроме воды (правовых), были.
И этот один фактор - субъект вен. Решаем был нашими властями.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 21:55

lapay
А что мешает имеющимся институтам сажать по Вашей схеме?

Вся фишка новых организаций была в их независимости и в более сильной поддержке со стороны западных партнеров.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 21:57

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Нет, Вы утверждали, что "должен был", но не "вышло".
Однако некоторые все же зашли и до сих пор не вышли. Работают себе и в ус не дуют.
Отсутствие чего-то там их не остановило.
А другие, кто не зашел, те видать не должны были.
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 22:00

  lapay написав:Без цієї реформи неможливо рухатись на Захід.


Вы опять назвали реформой примитивное повышение цен.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 22:18

justit
Я не обозначал, что *не вышло*, а указал на причину, по которой не зашёл.
Речь у нас идёт о массовом заходе. Который и приносит кардинальные последствия.

Частные случаи ... не более чем частные случаи. Всегда были, есть и будут.
Речь была не о них.
А о возможном массовом заходе и что помешало этому массовому заходу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 22:26

lapay
Насчёт газа-товара.
Мы (точнее власти) так делали (получали долги), потому что не хотели устранить коррупцию с газом собственной добычи.

Решили проблему (устранили это звено в цепи коррупции) банально просто -- заставив заплатить втридорога покупателей.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 06:54

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Массового не было. Вероятно это само по себе отрицает предположение о "долженбыл вместо...." ?
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 08:30

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:А что мешает имеющимся институтам сажать по Вашей схеме?

Вся фишка новых организаций была в их независимости и в более сильной поддержке со стороны западных партнеров.

Кредитори не люблять вибіркове правосуддя. От коли НАБУ мочить і своїх і чужих - оце правильно, з їх точки зору. Але мочить хитро - своїх не докінця, а чужих по повній. Хто винен? Корупційні суди. Дуже зручно. :)
Але навіть з таким хитрим обличчям, як у Порошенко, пропетляти вдасться тільки певний час.
  freeze написав:Вы опять назвали реформой примитивное повышение цен.

Ні. Замість дотацій всім, ввели дотації для бідних. Це реформа. Персоналізація державної допомоги - основне русло наших реформ, в ЖКГ, в медиціні, транспорті, і т.д., плюс конкуретне змагання за держкошти. І шалений спротив з усіх сторін.
  detroytred написав:Решили проблему (устранили это звено в цепи коррупции) банально просто -- заставив заплатить втридорога покупателей.

Справа не в корупції, а в запроваджені ринкових принципів. Менше соціалізма - більше капіталізма, з його звірячим вишкіром.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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