Базовых условий для постройки дома много, но нет воды - нет дома
Остальное блаблабла.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 13 жов, 2018 21:39
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Базовых условий для постройки дома много, но нет воды - нет дома
Остальное блаблабла.
Додано: Суб 13 жов, 2018 21:50
justit
Разве я утверждал (обосновывал), что дом есть (что капитал к нам зашёл)???
Я указал, почему не зашёл.
И ключевым было то, что все базовые условия, кроме воды (правовых), были.
И этот один фактор - субъект вен. Решаем был нашими властями.
Додано: Суб 13 жов, 2018 21:55
lapay
А что мешает имеющимся институтам сажать по Вашей схеме?
Вся фишка новых организаций была в их независимости и в более сильной поддержке со стороны западных партнеров.
Додано: Суб 13 жов, 2018 21:57
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Нет, Вы утверждали, что "должен был", но не "вышло".
Однако некоторые все же зашли и до сих пор не вышли. Работают себе и в ус не дуют.
Отсутствие чего-то там их не остановило.
А другие, кто не зашел, те видать не должны были.
Додано: Суб 13 жов, 2018 22:00
Додано: Суб 13 жов, 2018 22:18
justit
Я не обозначал, что *не вышло*, а указал на причину, по которой не зашёл.
Речь у нас идёт о массовом заходе. Который и приносит кардинальные последствия.
Частные случаи ... не более чем частные случаи. Всегда были, есть и будут.
Речь была не о них.
А о возможном массовом заходе и что помешало этому массовому заходу.
Додано: Суб 13 жов, 2018 22:26
lapay
Насчёт газа-товара.
Мы (точнее власти) так делали (получали долги), потому что не хотели устранить коррупцию с газом собственной добычи.
Решили проблему (устранили это звено в цепи коррупции) банально просто -- заставив заплатить втридорога покупателей.
Додано: Нед 14 жов, 2018 06:54
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Массового не было. Вероятно это само по себе отрицает предположение о "долженбыл вместо...." ?
Додано: Нед 14 жов, 2018 08:30
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Кредитори не люблять вибіркове правосуддя. От коли НАБУ мочить і своїх і чужих - оце правильно, з їх точки зору. Але мочить хитро - своїх не докінця, а чужих по повній. Хто винен? Корупційні суди. Дуже зручно.
Але навіть з таким хитрим обличчям, як у Порошенко, пропетляти вдасться тільки певний час.
Ні. Замість дотацій всім, ввели дотації для бідних. Це реформа. Персоналізація державної допомоги - основне русло наших реформ, в ЖКГ, в медиціні, транспорті, і т.д., плюс конкуретне змагання за держкошти. І шалений спротив з усіх сторін.
Справа не в корупції, а в запроваджені ринкових принципів. Менше соціалізма - більше капіталізма, з його звірячим вишкіром.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 14 жов, 2018 10:00
justit
Вы полностью правы.
Только почему-то не хотите замечать, что у меня *должен был пойти* идёт в связке с условием (наличием правовых гарантий капиталу).
То есть должен при условии.
Дом должен был быть построен при наличии воды, которой единственной из всего комплекса не хватало. Остальные были.
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