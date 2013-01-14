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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 14 жов, 2018 10:12
lapay
При капитализме цену выставляет рынок. Пускай и выше при некоторых условиях, но рынок, а не монополист и регулирующие органы.
По газу - Рынка нет. Капитализма нет. Есть тот же совковый социализм, перераспределяющий в пользу бедных. Только ещё более извращенный - потому что не только в пользу малообеспеченных, но и в карман чиновников и олигархов.
Ринковий принцип -- это рынок. Конкуренция производителей-продавцов. Рынок, где цена определяется спросом-предложением. Причём преимущество, как правило, за спросом. Конкурирующие продавцы-производители гоняются-конкурируют за ОГРАНИЧЕННЫЙ спрос. Спрос больше диктует цену.
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detroytred
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