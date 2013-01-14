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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 14 жов, 2018 10:12
lapay
При капитализме цену выставляет рынок. Пускай и выше при некоторых условиях, но рынок, а не монополист и регулирующие органы.
По газу - Рынка нет. Капитализма нет. Есть тот же совковый социализм, перераспределяющий в пользу бедных. Только ещё более извращенный - потому что не только в пользу малообеспеченных, но и в карман чиновников и олигархов.
Ринковий принцип -- это рынок. Конкуренция производителей-продавцов. Рынок, где цена определяется спросом-предложением. Причём преимущество, как правило, за спросом. Конкурирующие продавцы-производители гоняются-конкурируют за ОГРАНИЧЕННЫЙ спрос. Спрос больше диктует цену.
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detroytred
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Додано: Нед 14 жов, 2018 12:34
detroytred написав:
При капитализме цену выставляет рынок. Пускай и выше при некоторых условиях, но рынок, а не монополист и регулирующие органы.
По газу - Рынка нет. Капитализма нет. Есть тот же совковый социализм, перераспределяющий в пользу бедных. Только ещё более извращенный - потому что не только в пользу малообеспеченных, но и в карман чиновников и олигархов.
В нас є ринок для промспоживачів, є багато приватних компаній, які закуповують і постачають газ, для цих споживачів, в середені країни і за кордоном. Це ринок чи ні?
Є ще населення, для яких Нафтогаз купує газ у Укргазвидобування по 4 849 грн за тисячу кубів. Приватні компанії теж можуть продати йому газ по такій ціні, щоб підтримати бідне населення.
Де в цій схемі карман чиновників і олігархів?
detroytred написав:
Ринковий принцип -- это рынок. Конкуренция производителей-продавцов. Рынок, где цена определяется спросом-предложением. Причём преимущество, как правило, за спросом. Конкурирующие продавцы-производители гоняются-конкурируют за ОГРАНИЧЕННЫЙ спрос. Спрос больше диктует цену.
Так почекайте, недовго залишилось. Скоро прийде відомий борець з корупцією і олігархами Юля, і введе ринкові ціни для населення, тобто, зрівняє їх з промисловими. А то, бач, Пєтя з Вовою чогось не хочуть цього робити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Нед 14 жов, 2018 13:17
lapay написав:
Є ще населення, для яких Нафтогаз купує газ у Укргазвидобування по 4 849 грн за тисячу кубів. Приватні компанії теж можуть продати йому газ по такій ціні, щоб підтримати бідне населення.
А мне не могут по этой цене продать, я бы и доставку оплатил 500 грн, это щедро, поверьте.
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Додано: Нед 14 жов, 2018 13:33
freeze написав:
А мне не могут по этой цене продать, я бы и доставку оплатил 500 грн, это щедро, поверьте.
Був вже один такий розумний, на призвіще Онищенко.
Видно, хтось дуже хоче повернути старі схеми, раз таку хвилю підняли.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Нед 14 жов, 2018 13:35
lapay
В НГ и УГВ карманы чиновников.
В манипуляциях с лицензиями карманы олигархов.
В дерибане олигархами бюджета, в который поступила прибыль от НГ, полученная за счёт завышенной монополистом цены.
Подождите, почему уравнение пойдёт к верхней границе (к цене импортируемого газа)?
Если уж отбросить разделение рынков на для населения и для промышленности, представив единым общим, то цена будет выше местного, но ниже импортируемого.
Я не чекаю от ЮВТ рынка))
С чего это Вы взяли?
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detroytred
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Додано: Нед 14 жов, 2018 13:41
lapay
Так о том и речь, что новые схемы хоть и отличаются от старых, но для платежеспособного пересичного особой разницы не имеют.
Раньше он платил меньше, но накапливался долг гос-ва. Долг платить бы пришлось ему, но потом и ещё, как сказать... может воров заставили бы заплатить.
А теперь платит сразу, много. И без шансов)) Средства монополист экспроприировал.
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