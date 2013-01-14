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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 14 жов, 2018 10:12
lapay
При капитализме цену выставляет рынок. Пускай и выше при некоторых условиях, но рынок, а не монополист и регулирующие органы.
По газу - Рынка нет. Капитализма нет. Есть тот же совковый социализм, перераспределяющий в пользу бедных. Только ещё более извращенный - потому что не только в пользу малообеспеченных, но и в карман чиновников и олигархов.
Ринковий принцип -- это рынок. Конкуренция производителей-продавцов. Рынок, где цена определяется спросом-предложением. Причём преимущество, как правило, за спросом. Конкурирующие продавцы-производители гоняются-конкурируют за ОГРАНИЧЕННЫЙ спрос. Спрос больше диктует цену.
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detroytred
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Додано: Нед 14 жов, 2018 12:34
detroytred написав:
При капитализме цену выставляет рынок. Пускай и выше при некоторых условиях, но рынок, а не монополист и регулирующие органы.
По газу - Рынка нет. Капитализма нет. Есть тот же совковый социализм, перераспределяющий в пользу бедных. Только ещё более извращенный - потому что не только в пользу малообеспеченных, но и в карман чиновников и олигархов.
В нас є ринок для промспоживачів, є багато приватних компаній, які закуповують і постачають газ, для цих споживачів, в середені країни і за кордоном. Це ринок чи ні?
Є ще населення, для яких Нафтогаз купує газ у Укргазвидобування по 4 849 грн за тисячу кубів. Приватні компанії теж можуть продати йому газ по такій ціні, щоб підтримати бідне населення.
Де в цій схемі карман чиновників і олігархів?
detroytred написав:
Ринковий принцип -- это рынок. Конкуренция производителей-продавцов. Рынок, где цена определяется спросом-предложением. Причём преимущество, как правило, за спросом. Конкурирующие продавцы-производители гоняются-конкурируют за ОГРАНИЧЕННЫЙ спрос. Спрос больше диктует цену.
Так почекайте, недовго залишилось. Скоро прийде відомий борець з корупцією і олігархами Юля, і введе ринкові ціни для населення, тобто, зрівняє їх з промисловими. А то, бач, Пєтя з Вовою чогось не хочуть цього робити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Нед 14 жов, 2018 13:17
lapay написав:
Є ще населення, для яких Нафтогаз купує газ у Укргазвидобування по 4 849 грн за тисячу кубів. Приватні компанії теж можуть продати йому газ по такій ціні, щоб підтримати бідне населення.
А мне не могут по этой цене продать, я бы и доставку оплатил 500 грн, это щедро, поверьте.
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Додано: Нед 14 жов, 2018 13:33
freeze написав:
А мне не могут по этой цене продать, я бы и доставку оплатил 500 грн, это щедро, поверьте.
Був вже один такий розумний, на призвіще Онищенко.
Видно, хтось дуже хоче повернути старі схеми, раз таку хвилю підняли.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Нед 14 жов, 2018 13:35
lapay
В НГ и УГВ карманы чиновников.
В манипуляциях с лицензиями карманы олигархов.
В дерибане олигархами бюджета, в который поступила прибыль от НГ, полученная за счёт завышенной монополистом цены.
Подождите, почему уравнение пойдёт к верхней границе (к цене импортируемого газа)?
Если уж отбросить разделение рынков на для населения и для промышленности, представив единым общим, то цена будет выше местного, но ниже импортируемого.
Я не чекаю от ЮВТ рынка))
С чего это Вы взяли?
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detroytred
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Додано: Нед 14 жов, 2018 13:41
lapay
Так о том и речь, что новые схемы хоть и отличаются от старых, но для платежеспособного пересичного особой разницы не имеют.
Раньше он платил меньше, но накапливался долг гос-ва. Долг платить бы пришлось ему, но потом и ещё, как сказать... может воров заставили бы заплатить.
А теперь платит сразу, много. И без шансов)) Средства монополист экспроприировал.
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detroytred
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Додано: Нед 14 жов, 2018 14:06
detroytred написав:
В НГ и УГВ карманы чиновников.
В манипуляциях с лицензиями карманы олигархов.
В дерибане олигархами бюджета, в который поступила прибыль от НГ, полученная за счёт завышенной монополистом цены.
Так ліцензії і раніше роздавались без конкурса, це тільки зараз хочуть, але поки не виходить, ввести аукціони.
Про дерибан бюджета - смішно. Так можна про все (нічого) бюджетне казати.
detroytred написав:
Подождите, почему уравнение пойдёт к верхней границе (к цене импортируемого газа)?
Если уж отбросить разделение рынков на для населения и для промышленности, представив единым общим, то цена будет выше местного, но ниже импортируемого
Тому що попит перевищує місцеву пропозицію. Ази економіки.
detroytred написав:
Так о том и речь, что новые схемы хоть и отличаются от старых, но для платежеспособного пересичного особой разницы не имеют.
Раньше он платил меньше, но накапливался долг гос-ва. Долг платить бы пришлось ему, но потом и ещё, как сказать... может воров заставили бы заплатить.
А теперь платит сразу, много. И без шансов)) Средства монополист экспроприировал.
Греки теж так думали - потім заплатимо за кредити, поки це потім раптово не настало. От і для нас воно настало. Халява має одну неприємну властивість - вона обов'язково закінчується, і закінчуєтсь подвійною оплатою...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Нед 14 жов, 2018 14:34
lapay
1. Так НГ даёт дополнительные деньги для воровства. Не было бы их, платить Фирташу было бы нечего.
2. )) какие азы?!
Потребность превышает, а вот спрос бы был меньше. По такой цене (верхней границе, по цене импортного газа) покупатели не все готовы (и даже просто могут!!!)платить. Пришлось бы продавцам что?
Подвинуться. Чтобы продать свой товар.
Азы экономики...
Исхитрились, например, Вы и вырастили у себя в теплице бананы. Попробуйте продать их по рыночной цене (импортных). Чтобы заинтересовать покупателя цену придётся снизить.
А тут газа своего под 20 млрд. кубов, да ещё с такой нормой прибыли!!!
3. У греков кредиты воровали?
Греки заплатили вдвойне?
Причём тут греки, причём тут халява, если убыток получался из-за коррупции и покрывательства этой коррупции.
Халява - это сейчас у субсидиантов. Им уже в газовой так и говорят - пишите больше показания, иначе нормы понизят.
Халява - это начисление газа облгазами и пр.
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detroytred
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Додано: Нед 14 жов, 2018 15:10
detroytred написав:
1. Так НГ даёт дополнительные деньги для воровства. Не было бы их, платить Фирташу было бы нечего.
2. )) какие азы?!
Потребность превышает, а вот спрос бы был меньше. По такой цене (верхней границе, по цене импортного газа) покупатели не все готовы (и даже просто могут!!!)платить. Пришлось бы продавцам что?
Подвинуться. Чтобы продать свой товар.
Азы экономики...
Исхитрились, например, Вы и вырастили у себя в теплице бананы. Попробуйте продать их по рыночной цене (импортных). Чтобы заинтересовать покупателя цену придётся снизить.
Промисловість по якій ціні бере? Дюсельдорф+. Кому не подобається, може купити словацького чи угорського - ніхто не забороняє. До промисловості додадуть населення. По якій ціні воно буде купувати? Дюсельдорф+. Тому що споживання газу населенням не може раптово зменшится, навіть якщо ціна зросте вдвічі. Попит все одно буде перевищувати пропозицію. Ази економіки.
detroytred написав:
Причём тут греки, причём тут халява, если убыток получался из-за коррупции и покрывательства этой коррупции.
Халява - это сейчас у субсидиантов. Им уже в газовой так и говорят - пишите больше показания, иначе нормы понизят.
Халява - это начисление газа облгазами и пр.
Халява - низька ціна на газ. Її більше не буде, а субсидії і норми споживання поступово скорочують - відучують від халяви. І цей процес ніхто не зупинить. Кредитори не дадуть, бо халява була за рахунок кредитів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Нед 14 жов, 2018 15:25
lapay написав:
Тому що споживання газу населенням не може раптово зменшится, навіть якщо ціна зросте вдвічі. Попит все одно буде перевищувати пропозицію. Ази економіки.
Знаете в чём Вы допускаете ошибку?
Вы продавцов представляете рыночными, а покупателей???
У Вас, кто спрос, по-прежнему, формирует? Пенсионер, безработный и т.п. (то есть нынешний субсидиант). Как он может формировать спрос по мировой рыночной цене на газ?))
В нашем случае (при верхней цене, мировой) споживання упадёт раптово и сильно.
Ну никак с 1500 грн. доходов за коммуналку по мировой рыночной цене на газ не заплатишь. а то и вовсе фактического нуля доходов...
У Вас предложение остаётся прежним (по цене, мировая рыночная) и спрос прежним.
Это ошибка!!
потребность. потребность останется прежней. А спрос (платежеспособная потребность) упадёт!!!
Азы экономики.
Вы субсидии оставляете ... при рынке.
А от такого дорогого газа, потребитель будет уходить на другие виды энергии, то есть спрос падать.
Ну и кому будет нужен дорогой свой газ???
а маржа-то ого-го!!!
И продать чуть дешевле (мировой рыночной)) хочется..
Халява - низька ціна на газ. Її більше не буде, а субсидії і норми споживання поступово скорочують - відучують від халяви. І цей процес ніхто не зупинить. Кредитори не дадуть, бо халява була за рахунок кредитів.
Так слишком низкая цена - да, безосновательная.
Я веду речь о чём?
О том, что и поднятие до мировых рыночных -- тоже безосновательное.
Рынок -- это соответствие, баланс спроса и предложения.
Видучуують вид халявы --
Но рынок-то тут каким боком?
Вы забыли, что база капитализма (рынка) ---- это ПОЯВИВШАЯСЯ ДОСТУПНОСТЬ ТОВАРОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ!
Производительность труда, падение себестоимости единицы товара, рынок, конкуренция производителей ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ и как следствие стремление к снижению цены товара.
З.Ы. Халява была у тех, кто по схемам коррупционировал с газом собственной добычи.
А долг повесил на государство, население.
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