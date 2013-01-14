Додано: Нед 14 жов, 2018 15:25

lapay написав: Тому що споживання газу населенням не може раптово зменшится, навіть якщо ціна зросте вдвічі. Попит все одно буде перевищувати пропозицію. Ази економіки. Тому що споживання газу населенням не може раптово зменшится, навіть якщо ціна зросте вдвічі. Попит все одно буде перевищувати пропозицію. Ази економіки.

Халява - низька ціна на газ. Її більше не буде, а субсидії і норми споживання поступово скорочують - відучують від халяви. І цей процес ніхто не зупинить. Кредитори не дадуть, бо халява була за рахунок кредитів.

Знаете в чём Вы допускаете ошибку?Вы продавцов представляете рыночными, а покупателей???У Вас, кто спрос, по-прежнему, формирует? Пенсионер, безработный и т.п. (то есть нынешний субсидиант). Как он может формировать спрос по мировой рыночной цене на газ?))В нашем случае (при верхней цене, мировой) споживання упадёт раптово и сильно.Ну никак с 1500 грн. доходов за коммуналку по мировой рыночной цене на газ не заплатишь. а то и вовсе фактического нуля доходов...У Вас предложение остаётся прежним (по цене, мировая рыночная) и спрос прежним.Это ошибка!!потребность. потребность останется прежней. А спрос (платежеспособная потребность) упадёт!!!Азы экономики.Вы субсидии оставляете ... при рынке.А от такого дорогого газа, потребитель будет уходить на другие виды энергии, то есть спрос падать.Ну и кому будет нужен дорогой свой газ???а маржа-то ого-го!!!И продать чуть дешевле (мировой рыночной)) хочется..Так слишком низкая цена - да, безосновательная.Я веду речь о чём?О том, что и поднятие до мировых рыночных -- тоже безосновательное.Рынок -- это соответствие, баланс спроса и предложения.Видучуують вид халявы --Но рынок-то тут каким боком?Вы забыли, что база капитализма (рынка) ---- это ПОЯВИВШАЯСЯ ДОСТУПНОСТЬ ТОВАРОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ!Производительность труда, падение себестоимости единицы товара, рынок, конкуренция производителей ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ и как следствие стремление к снижению цены товара.З.Ы. Халява была у тех, кто по схемам коррупционировал с газом собственной добычи.А долг повесил на государство, население.