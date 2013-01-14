Додано: Нед 14 жов, 2018 14:34

lapay

1. Так НГ даёт дополнительные деньги для воровства. Не было бы их, платить Фирташу было бы нечего.

2. )) какие азы?!

Потребность превышает, а вот спрос бы был меньше. По такой цене (верхней границе, по цене импортного газа) покупатели не все готовы (и даже просто могут!!!)платить. Пришлось бы продавцам что?

Подвинуться. Чтобы продать свой товар.

Азы экономики...



Исхитрились, например, Вы и вырастили у себя в теплице бананы. Попробуйте продать их по рыночной цене (импортных). Чтобы заинтересовать покупателя цену придётся снизить.



А тут газа своего под 20 млрд. кубов, да ещё с такой нормой прибыли!!!



3. У греков кредиты воровали?

Греки заплатили вдвойне?

Причём тут греки, причём тут халява, если убыток получался из-за коррупции и покрывательства этой коррупции.



Халява - это сейчас у субсидиантов. Им уже в газовой так и говорят - пишите больше показания, иначе нормы понизят.

Халява - это начисление газа облгазами и пр.