|
|
|
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 14 жов, 2018 15:37
lapay
попит сбалансируется с предложением.
Но уже по иной цене, чем мировая.
Разумеется, цена пойдёт вверх, но отнюдь не до мировой цены.
потому что мировая уж занадто высока для нашего бедного рынка и свой газ не такой уж высокой себестоимости (нормы прибыли вполне хватает и для меньшей, чем мировая, цены).
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20227
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1168 раз.
- Подякували: 2722 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 жов, 2018 15:43
detroytred написав:
Вы продавцов представляете рыночными, а покупателей???
У Вас, кто спрос, по-прежнему, формирует? Пенсионер, безработный и т.п. (то есть нынешний субсидиант). Как он может формировать спрос по мировой рыночной цене на газ?))
В нашем случае (при верхней цене, мировой) споживання упадёт раптово и сильно.
Ну никак с 1500 грн. доходов за коммуналку по мировой рыночной цене на газ не заплатишь. а то и вовсе фактического нуля доходов...
У Вас предложение остаётся прежним (по цене, мировая рыночная) и спрос прежним.
Это ошибка!!
потребность. потребность останется прежней. А спрос (платежеспособная потребность) упадёт!!!
Азы экономики.
Ми, всередені країни, чудово розуміємо, що, значне підвищення ціни на газ для населення, приведе до колапсу теплоенергетики внаслідок неплатежів. Централізоване теплопостачання не вибирає, хто платить, а хто не платить. Ми це розуміємо, а вони, кредитори, мабуть, не дуже.
Тому йде така боротьба за ціну на газ, щоб підвищення розтягнути в часі. Як свідчить досвід наших сусідів, просте підвищення ціни на енергоносії, лише трохи зменшує їх споживання. Щоб значно зменшити, треба утеплювати будинки, а це колосальні кошти. От теплих кредитів мало - це проблема.
detroytred написав:
О том, что и поднятие до мировых рыночных -- тоже безосновательное.
Рынок -- это соответствие, баланс спроса и предложения.
Для індівідуального опалення ринок газу ввести не важко. Для централізованого - набагато складніше, бо є проблема лічильників і конфіскації рухомого і нерухомого майна боржників.
В Східній Європі теж пройшли через це пекло, і нічого, не вмерли. Інакше не вийде, навіть у тієї, що з косою.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 5769
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 755 раз.
- Подякували: 906 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 жов, 2018 15:48
detroytred написав:Ну никак с 1500 грн. доходов за коммуналку по мировой рыночной цене на газ не заплатишь. а то и вовсе фактического нуля доходов..
часто встречаю эти цифры, но чаще 3200, но никогда не понимал - почему минималка? (в Вашей цитате даже еще меньше, нулевой доход этовообще жесть)
Ведь, если поехать жить в страну мечты, и работать там за $7+ в час, то будет хватать на аренду подвала + гамбургер + какая-то одеженка, а это точно не мечта уже
Востаннє редагувалось justit
в Нед 14 жов, 2018 15:53, всього редагувалось 1 раз.
-
justit
-
-
- Повідомлень: 4743
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1415 раз.
- Подякували: 342 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 жов, 2018 15:53
lapay написав:
В Східній Європі теж пройшли через це пекло, і нічого, не вмерли.
Нашим можновладцям до восточноевропейских далековато.
У восточноевропейцев не было такого преимущества, как газ местной добычи.
То, что мы не помремо, не сомневался и не сомневаюсь.
Даже с той, что с косой или с тем, что с вилами))
у меня родственнику на днях так и сказали - что это Вы ноль подаёте (он газом не пользовался, льгота УБД)? Напишите побольше, а то норму урежут. В газовой. Вот и вся экономия)))
За чей счёт банкет.. И кто прикарманит этот непотребленный им газ (или деньги за него)..
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20227
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1168 раз.
- Подякували: 2722 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 жов, 2018 16:00
justit написав:
часто встречаю эти цифры, но чаще 3200, но никогда не понимал - почему минималка? (в Вашей цитате даже еще меньше, нулевой доход этовообще жесть)
Я взял образно. Чуть больше роли не играет.
Нулевой доход у безработного. Причины почему не работает (особенно временно) могут быть разные.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20227
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1168 раз.
- Подякували: 2722 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 жов, 2018 16:26
detroytred написав:
Нашим можновладцям до восточноевропейских далековато.
У восточноевропейцев не было такого преимущества, как газ местной добычи.
Так і що з того? При Януковичу ми платили за газ менше, ніж росіяни. Коли будемо споживати менше, ніж виробляємо, тоді і ціна може бути нижче, ніж у сусідів, як для електроенергії. І то, не набагато.
detroytred написав:
у меня родственнику на днях так и сказали - что это Вы ноль подаёте (он газом не пользовался, льгота УБД)? Напишите побольше, а то норму урежут. В газовой. Вот и вся экономия)))
За чей счёт банкет.. И кто прикарманит этот непотребленный им газ (или деньги за него)..
Та хай пишуть, хоч до десять кілокубів - норми, на субсидії, все одно знижують кожен рік, і будуть знижувати. Скоро монетизують, і все - скільки хочеш, стільки і пали.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 5769
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 755 раз.
- Подякували: 906 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 жов, 2018 16:42
lapay написав:
Видно, хтось дуже хоче повернути старі схеми, раз таку хвилю підняли.
Да тут анекдот напрашивается - давай для того, чтобы жить лучше, мы отберем у тебя деньги. Проконтролировать потоки на население и на промышленность, счетчики типа какие-то, калькулятор купить, наказать жуликов - это задача вводит в ступор ответственных за шуршание невидимых субсидиальных денег. Это вам не в космос летать, это крайне сложно.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 8254
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2348 раз.
- Подякували: 3261 раз.
-
- Профіль
-
13
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|14183
|
|
|183
|81578
|
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
|
|0
|5257
|
|