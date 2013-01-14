Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay попит сбалансируется с предложением. Но уже по иной цене, чем мировая. Разумеется, цена пойдёт вверх, но отнюдь не до мировой цены. потому что мировая уж занадто высока для нашего бедного рынка и свой газ не такой уж высокой себестоимости (нормы прибыли вполне хватает и для меньшей, чем мировая, цены).
detroytred написав:Вы продавцов представляете рыночными, а покупателей??? У Вас, кто спрос, по-прежнему, формирует? Пенсионер, безработный и т.п. (то есть нынешний субсидиант). Как он может формировать спрос по мировой рыночной цене на газ?)) В нашем случае (при верхней цене, мировой) споживання упадёт раптово и сильно. Ну никак с 1500 грн. доходов за коммуналку по мировой рыночной цене на газ не заплатишь. а то и вовсе фактического нуля доходов...
У Вас предложение остаётся прежним (по цене, мировая рыночная) и спрос прежним. Это ошибка!! потребность. потребность останется прежней. А спрос (платежеспособная потребность) упадёт!!! Азы экономики.
Ми, всередені країни, чудово розуміємо, що, значне підвищення ціни на газ для населення, приведе до колапсу теплоенергетики внаслідок неплатежів. Централізоване теплопостачання не вибирає, хто платить, а хто не платить. Ми це розуміємо, а вони, кредитори, мабуть, не дуже. Тому йде така боротьба за ціну на газ, щоб підвищення розтягнути в часі. Як свідчить досвід наших сусідів, просте підвищення ціни на енергоносії, лише трохи зменшує їх споживання. Щоб значно зменшити, треба утеплювати будинки, а це колосальні кошти. От теплих кредитів мало - це проблема.
detroytred написав:О том, что и поднятие до мировых рыночных -- тоже безосновательное. Рынок -- это соответствие, баланс спроса и предложения.
Для індівідуального опалення ринок газу ввести не важко. Для централізованого - набагато складніше, бо є проблема лічильників і конфіскації рухомого і нерухомого майна боржників. В Східній Європі теж пройшли через це пекло, і нічого, не вмерли. Інакше не вийде, навіть у тієї, що з косою.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:В Східній Європі теж пройшли через це пекло, і нічого, не вмерли.
Нашим можновладцям до восточноевропейских далековато. У восточноевропейцев не было такого преимущества, как газ местной добычи.
То, что мы не помремо, не сомневался и не сомневаюсь. Даже с той, что с косой или с тем, что с вилами))
у меня родственнику на днях так и сказали - что это Вы ноль подаёте (он газом не пользовался, льгота УБД)? Напишите побольше, а то норму урежут. В газовой. Вот и вся экономия))) За чей счёт банкет.. И кто прикарманит этот непотребленный им газ (или деньги за него)..
detroytred написав:Нашим можновладцям до восточноевропейских далековато. У восточноевропейцев не было такого преимущества, как газ местной добычи.
Так і що з того? При Януковичу ми платили за газ менше, ніж росіяни. Коли будемо споживати менше, ніж виробляємо, тоді і ціна може бути нижче, ніж у сусідів, як для електроенергії. І то, не набагато.
detroytred написав:у меня родственнику на днях так и сказали - что это Вы ноль подаёте (он газом не пользовался, льгота УБД)? Напишите побольше, а то норму урежут. В газовой. Вот и вся экономия))) За чей счёт банкет.. И кто прикарманит этот непотребленный им газ (или деньги за него)..
Та хай пишуть, хоч до десять кілокубів - норми, на субсидії, все одно знижують кожен рік, і будуть знижувати. Скоро монетизують, і все - скільки хочеш, стільки і пали.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Видно, хтось дуже хоче повернути старі схеми, раз таку хвилю підняли.
Да тут анекдот напрашивается - давай для того, чтобы жить лучше, мы отберем у тебя деньги. Проконтролировать потоки на население и на промышленность, счетчики типа какие-то, калькулятор купить, наказать жуликов - это задача вводит в ступор ответственных за шуршание невидимых субсидиальных денег. Это вам не в космос летать, это крайне сложно.
freeze написав:Проконтролировать потоки на население и на промышленность, счетчики типа какие-то, калькулятор купить, наказать жуликов - это задача вводит в ступор ответственных за шуршание невидимых субсидиальных денег.
Так звідки інфа, що щось не так із субсидіями? Де посилання на розслідування схем? Я знайшов тільки розслідування Нафтогазу: НАК "Нафтогаз України" підозрює газозбутову компанію у завищенні майже вдвічі показників використання газу споживачами, які отримують субсидії, заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.
"Коли газбут виставляє рахунок і оплачує держава, то споживання вдвічі більше", - констатував керівник НАК на форумі Європейської бізнес-асоціації у вівторок, розповідаючи про відкриття, які зробив "Нафтогаз", отримавши контроль над однією з таких компаній у Кропивницького.
А.Коболєв зазначив, що не вірить у можливість такого спеціального "спалювання" газу субсидіантами, а передбачає, що, теоретично, відсутність необхідності платити гроші за газ підвищує його споживання на 10-20%.
Глава "Нафтогазу" уточнив, що з поставленого населенню 11 млрд куб. м газу субсидіантам надходить 6 млрд куб. м, а значить перехід на ринкове ціноутворення дозволив би економити до 3 млрд куб. м вартістю близько $1 млрд. https://ua.interfax.com.ua/news/general/532031.html Якщо немає нормальної ціни на газ, то можна і вкрасти, і спалити зайве. Тому субсидії треба монетизувати, як і вимагають кредитори. І проблема щезне.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...