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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4005400640074008
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 22:01

justit
Скорее поддержка от меня получается косвенной, является побочным эффектом попытки объективного рассмотрения обсуждаемых вопросов.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 22:51

  detroytred написав:Малоимущие же не претендуют на дорогостоящие товары.
1 Чого бідний- бо дурний, чого дурний - бо бідний
2 Той хто отримує мінімальну зарплату нехай навіть в 2850 на руки - повинен
а - заробити ще ЄСВ(840 грн) і ПДФО (850грн)і ПДВ (750 грн)
б - оплатити амортизацію робочого місця ( інакше завтра йому буде нічим і ні на чому працювати
в - створити якийсь прибуток тому хто створив ці робочі місця( інакше нові робочі місця ніколи створюватись не будуть)
3 Таким чином
Якщо хтось не працюючи буде отримувати на руки 2850 - то який резон працювати і створювати на 6000 ? На руки що в нехлюя/нероби/люмпена, що в працюючого буде 2850 .
4 Не виплачувати податки- не можливо , адже це і пенсії і армія і медицина.

Звідси висновок
Соціальна пільга( безумовний базовий дохід) не може перевищувати 50% від мінімальної зарплати
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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  #<1 ... 4005400640074008
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